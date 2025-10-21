„Kawał dobrego kina”. Ten wybitny polski thriller z Gajosem trzeba zobaczyć

„Układ zamknięty” to jeden z tych polskich filmów, które nie tylko trzymają w napięciu od pierwszych minut, ale również zmuszają do głębszej refleksji nad mechanizmami władzy, sprawiedliwości i bezsilnością jednostki wobec systemu. Reżyser Ryszard Bugajski, twórca „Przesłuchania” i scenarzyści „Czarnego czwartku. Janek Wiśniewski padł”, w oparciu o prawdziwe wydarzenia stworzyli przejmujący thriller, który odsłania kulisy nadużyć w wymiarze sprawiedliwości i ukazuje, jak łatwo można zniszczyć ludzkie życie, mając odpowiednie wpływy i motywację.

Choć film ma już 12 lat, do tej pory Polacy chętnie do niego wracają. W obsadzie znalazły się największe rodzime gwiazdy – Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Przemysław Sadowski, Magdalena Kumorek czy Beata Ścibakówna.

Polski thriller z Gajosem i Kaczorem. Film, którego się nie zapomina

Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia trzech właścicieli świetnie prosperującej spółki, którzy – wskutek zmowy skorumpowanych urzędników: prokuratora (Janusz Gajos) i naczelnika urzędu skarbowego (Kazimierz Kaczor) – zostają pokazowo zatrzymani pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. W 2013 roku film został nagrodzony Wektorem (Nagroda organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej) za „odwagę w dążeniu do przedstawienia prawdy o problemach, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy w starciu z bezwzględną machiną urzędniczą, oraz za niezwykły upór, dzięki któremu realizacja filmu stała się możliwa”.

„Film jest rewelacyjny”; „Aktorstwo doskonałe i intrygujące retrospekcje. Więcej takich filmów!”; „Ciekawy temat, wspaniałe aktorstwo”; „Perfekcyjny Gajos, bardzo mocny i dobrze zrobiony film”; „Kawał dobrego kina”; „Niezaprzeczalnie wyśmienite polskie kino”; „Jeden z najlepszych polskich filmów, jakie obejrzałem”; „Rewelacyjne dzieło”; „Obejrzany ponownie, wstrząsnął mną równie mocno, jak za pierwszym razem”; „Jestem pod ogromnym wrażeniem” – piszą o nim widzowie w sieci.

Film „Układ zamknięty” obejrzycie teraz na platformie Disney+. Tytuł znajdziecie także na Premiery Canal+, Megogo i Playerze.

