Nie tylko „Teściowie 3”. Ta polska komedia to teraz nr 1 w polskim box office

Komedia w reżyserii Rafała Skalskiego („Brokat”, „Noc w przedszkolu”, „Udar”) na podstawie scenariusza Marka Baranowskiego („Kiedy ślub?”, „Algorytm miłości”, „Noc w przedszkolu”), zadebiutowała w polskich kinach w piątek 17 października. Produkcja, która od pierwszych seansów wywołuje salwy śmiechu, w weekend otwarcia przyciągnęła do kin 81 196 tysięcy widzów i tym samym znalazła się w czołówce polskiego box office.

Ponad 80 tys. widzów w weekend otwarcia. Nowy polski film bije rekordy

Basia (w tej roli uwielbiana z „Rancza” Ilona Ostrowska) i Grzegorz (Piotr Adamczyk), małżeństwo z 25-letnim stażem, zmagają się z rutyną i gasnącą namiętnością. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a rozmowy o pragnieniach i fantazjach dawno zeszły na drugi plan. Zdeterminowana Basia postanawia działać – namawia męża na weekend w ekskluzywnym hotelu SPA i uzbrojona w poradnik „Seks dla opornych” próbuje rozpalić dawny ogień namiętności. Nieoczekiwane spotkanie z młodym i pewnym siebie Maksem (Mikołaj Matczak), szefem Grzegorza, i jego spontaniczną, seksowną partnerką Domi (Helena Englert) sprawia, że ich pobyt nabiera nieoczekiwanego tempa, pełnego napięć i pokus. Czy ten wyjazd pomoże im na nowo odkryć siebie i przypomnieć, na czym polega sztuka bycia razem?

Do kin przyciągnęła z pewnością widzów także sama obsada, w której pojawili się: Piotr Adamczyk („Listy do M. Pożegnania i powroty”, „Mayday”), Ilona Ostrowska („Warszawianka”, „To musi być miłość”), Helena Englert („Algorytm miłości”, „#BringBackAlice”), Mikołaj Matczak („The Office PL”, „Apokawixa”, „Ostatni komers”), Marta Malikowska („Ślepnąc od świateł”, „Śubuk”), Dorota Pomykała („Kobieta na dachu”), Wanda Marzec („Rojst”), Piotr Napierała („1670”).

