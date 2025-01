6 idealnych seriali dla tych, którzy tęsknią za „Peaky Blinders”

Jeśli wciąż tęsknisz za „Peaky Blinders” – surowym klimatem, brutalnymi intrygami i bohaterami balansującymi na granicy prawa, zapewniamy – nie jesteś sam. Serial o gangu z Birmingham zdobył rzesze fanów dzięki mrocznej atmosferze, charyzmatycznym postaciom oraz doskonale oddanemu tłu historycznemu. Na szczęście istnieje kilka innych produkcji, które mogą wypełnić tę pustkę. Wytypowaliśmy sześć serii, które zachwycą cię podobnym napięciem, nieoczywistą narracją i perfekcyjnie zbudowanym klimatem. Kto wie, może te tytuły staną się twoimi nowymi ulubionymi tytułami.

Seriale podobne do „Peaky Blinders” i gdzie je obejrzysz

„Wojownik”



Druga połowa XIX wieku. Ah Sahm jest cudownym dzieckiem sztuk walki, który przybywa w tajemniczych okolicznościach z Chin do San Francisco, gdzie zaczyna pracować dla jednej z najpotężniejszych organizacji przestępczych w Chinatown.

Serial obejrzycie na Netflix i Max



„Boardwalk Empire”



Akcja serialu rozpoczyna się w roku 1920. Po I wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych następuje wiele zmian. Kwitnie handel na Wall Street, kobiety uzyskują prawo głosu, powstają stacje radiowe. W życie wchodzi także 18. poprawka do Konstytucji, oznaczająca nastanie okresu prohibicji. Wszelki handel alkoholem zostaje zakazany. Tymczasem leżące w południowej części stanu New Jersey Atlantic City staje się centrum wszelkich nielegalnych rozrywek na wschodnim wybrzeżu kraju. Nieoficjalnym władcą miasta jest Nucky Thompson, polityk oraz człowiek kontrolujący hotele, hazard i prostytucję. Wykorzystuje on strategiczne położenie miejskiej przystani i czerpie ogromne zyski z przemytu nielegalnego alkoholu. Wkrótce robi interesy z największymi gangsterami z Nowego Jorku, Chicago i Filadelfii, takimi jak Arnold Rothstein, Lucky Luciano i Al Capone. Musi jednak uważać na agentów federalnych, usiłujących rozbić jego imperium.

Serial dostępny na Max



„Tabu”



Londyn, rok 1814. Żądny przygód James Keziah Delaney powraca niespodziewanie po dziesięciu latach z Afryki. Mężczyzna wierzy, że uda mu się przejąć po ojcu ogromne przedsiębiorstwo. Szybko jednak wychodzi na jaw, że nie będzie to łatwe. Okazuje się, że dziedzictwo pozostawione przez zmarłego biznesmena jest zgoła inne niż to się mogło na początku wydawać. Delaney występuje przeciwko Kompanii Wschodnioindyjskiej, grając niebezpieczną grę pomiędzy zwalczającymi się Anglią i Ameryką.

Serial obejrzycie na Playerze



„Alienista”



Naturalistyczny serial psychologiczny osadzony w realiach Nowego Jorku czasów „wieku pozłacanego”. Jego głównym bohaterem jest genialny Laszlo Kreizler (w tej roli Daniel Brühl znany z „Bękartów wojny”, „Wyścigu” i „Kapitana Ameryki: Wojna bohaterów”) — dociekliwy „alienista”, czyli zwolennik nowej, kontrowersyjnej metody leczenia schorzeń psychicznych, który jako jedyny może pomóc schwytać rytualnego mordercę młodych chłopców.

Serię obejrzycie na SkyShowtime i Playerze



„Synowie anarchii”



Pełen adrenaliny, z umiejętnie wplecionymi elementami czarnej komedii, serial ukazujący losy wyjętego spod prawa gangu motocyklowego SAMCRO (Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original) oraz jego członków, którzy starają się uchronić swoje małe miasteczko przed napływem dilerów narkotykowych i wielkich budowlanych korporacji, a także przed tymi, którzy teoretycznie powinni strzec bezpieczeństwa mieszkańców Charming, czyli nadgorliwymi stróżami prawa.

Wszystkie sezony dostępne są na Disney+



„Gangi Londynu”



Przez dwadzieścia lat Finn Wallace był królem londyńskiego podziemia. Kiedy zostaje zamordowany, miasto staje w ogniu. Podczas gdy jego syn próbuje odnaleźć osoby odpowiedzialne za zamach, pośród przestępczych frakcji trwa walka o wpływy.

Do obejrzenia na SkyShowtime i Playerze

Fenomen „Peaky Blinders”

Od debiutu w 2013 roku opowieść o rodzinie Shelbych podbiła serca widzów na całym świecie, przyciągając zarówno fanów zawiłych intryg, jak i miłośników mrocznego klimatu historycznych dramatów.

Thomas Shelby (Cillian Murphy) wraz z rodziną – starszym bratem Arthurem (Paul Anderson) i ciotką Polly (Helen McCrory) – dowodzą jedną z najsilniejszych grup przestępczych w mieście. Budzący powszechny strach Peaky Blinders zawdzięczają nazwę noszonym przez nich czapkom z wszytymi żyletkami. Zarabiają na nielegalnych zakładach bukmacherskich, haraczach i handlu na czarnym rynku. Ambicje Tommy'ego wykraczają jednak poza rządzenie podziemnym światkiem Birmingham. Pragnie on wzmocnić swoją pozycję w mieście poprzez prowadzenie legalnych interesów. Szansa na realizację planów przychodzi, gdy w ręce Shelby'ego trafia skradziony z miejscowej fabryki transport broni. Członkowie konkurencyjnych gangów komunistycznych rewolucjonistów i Irlandzkiego Bractwa Republikańskiego zaczynają licznie nawiedzać dzielnicę Small Heath w poszukiwaniu broni. Zaniepokojony możliwością użycia jej przez komunistów lub IRA, sekretarz stanu Winston Churchill przenosi z Dublina do Birmingham bezwzględnego komisarza policji Chestera Campbella (Sam Neill), który ma odzyskać karabiny i oczyścić miasto z gangów. Na drodze Tommy'ego staje także Billy Kimber (Charlie Creed-Miles), mający monopol na zakłady bukmacherskie, które Shelby upatrzył sobie jako źródło zarobkowania.

Serial doczekał się 6 sezonów i świetnych ocen – zarówno od widzów, jak i krytyków. Zdobył niezliczoną ilość nagród, w tym 4 statuetki BAFTA i na zawsze zapisał się w sercach milionów ludzi na całym świecie.

Cillian Murphy wcielał się w postać Thomasa Shelby'ego przez około dekadę. Rozmawiając o serialu z „Deadline” aktor przyznał, że pracował przez lata z wielkimi postaciami i świetnym scenariuszem. – Myślę, że to jedno z najwspanialszych dzieł, jakie miałem szansę tworzyć i na planie spotkałem najlepszych artystów na świecie. Nigdy nie sądziłem też, że będę mógł wcielać się przez lata w postać, która będzie budowana na podstawie tak cennego materiału – mówił.

Od dłuższego czasu pojawiają się też informacje o tym, że powstanie film „Peaky Blinders”. Komentując te rewelacje aktor powiedział: „Myślę, że byłbym tak podekscytowany, jak każdy fan tego serialu. Jednak potrzebna nam chyba jest mała przerwa. To zawsze zdrowe, ale potem możemy się przegrupować. Steve (Knight – red.), jest niezwykle zajętym i rozchwytywanym twórcą, ale wiem, że przede wszystkim uwielbia tę produkcję. Więc myślę, że jeżeli kiedyś przyjdzie czas na opowiedzenie tej historii, ja tam będę”.

