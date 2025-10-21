Wraca jeden z najlepszych polskich programów! Tu przenosi się gra

„The Traitors. Zdrajcy” – jeden z najbardziej intrygujących i emocjonujących formatów ostatnich lat – powraca z trzecim sezonem. Pierwsze dwie edycje odniosły spektakularny sukces, angażując i przyciągając przed ekrany setki tysięcy widzów. Ogromne zainteresowanie towarzyszy również trzeciej edycji – na casting ponownie zgłosiło się tysiące chętnych, gotowych zmierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi ta wyjątkowa gra. Program ponownie poprowadzi Malwina Wędzikowska.

„The Traitors. Zdrajcy” w nowej scenerii. Gdzie?

W nowej serii gra przenosi się do malowniczego Chateau de Bournel we Francji – monumentalnej rezydencji położonej w otoczeniu rozległych lasów i wzgórz. To właśnie tam uczestnicy będą snuć – wymyślać strategie, zawierać sojusze i podejmować decyzje, które zadecydują o ich przetrwaniu w grze o wielkie pieniądze. Już dziś obejrzeć możecie, jak wygląda w środku rezydencja, w której teraz toczyć się będzie rozgrywka. Na udostępnionych zdjęciach widzimy między innymi okrągły stół, przy którym odbędą się eliminacje.

Zasady gry w „The Traitors. Zdrajcy”

Formuła programu jest inspirowana grą mafia. Uczestnicy przebywający w zamku zostają podzieleni na dwie grupy – „lojalnych”, którzy starają się zdemaskować rywali, czyli „zdrajców”, których zadaniem jest sekretne eliminowanie „lojalnych” w czasie nocnych narad. Wszyscy gracze biorą ponadto udział w tzw. misjach, czyli zadaniach, w czasie których zdobywają pieniądze zasilające pulę nagród dla zwycięzców, która może wynieść nawet 500 tys. złotych. Jeśli na koniec gry pozostaną w niej wyłącznie lojalni – dzielą się nagrodą pieniężną; jeśli pozostaną w niej zdrajcy (przynajmniej jeden) – wtedy to oni przejmują całą pulę.

Kiedy 3. sezon „The Traitors. Zdrajcy”?

Trzecia odsłona programu „The Traitors. Zdrajcy” wystartować ma wiosną 2026 roku.

Czytaj też:

Nie tylko „Teściowie 3”. Ta polska komedia to teraz nr 1 w polskim box officeCzytaj też:

HBO Max tworzy serial o najbardziej wstrząsającej zbrodni PRL-u. „Tu jest prawda i tam też jest prawda”