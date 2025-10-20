Pisali, że to film lata 2025 roku. Mocny tytuł już jest w sieci

Film „Zniknięcia” Zacha Creggera zadebiutował na ekranach polskich kin w sierpniu 2025 roku i przyciągnął do kin tłumy, zbierając pozytywne recenzje, zarówno od widzów, jak i krytyków (7,5/10 w serwisie Filmweb).

„Poważny kandydat do tytułu filmu roku, a zarazem najlepsza kingowska historia niewymyślona przez Stephena Kinga” – pisał o nim Łukasz Muszyński. „Pięknie utkana narracyjna mozaika, mistrzowsko balansująca między zgrozą a zgrywą. Instant classic (a Madigan po nomkę do Oscara za kobiecy drugi plan!)” – stwierdził Michał Oleszczyk. „ Wybitnie napisana rzecz, brawurowo zrealizowana, przyprawiająca o ciarki, dająca się rozsmakować w intrydze, czasem uśmiechnąć, a czasem zakryć usta. Idealna symbioza strachu i ekscytacji. Oto jest film lata! Oby pamiętano o nim w sezonie nagród!” – ocenił Kamil Kalbarczyk. Teraz ten jeden z największych box office'owych hitów tego roku obejrzycie już w sieci.

„Zniknięcia” – horror roku już na streamingach. Gdzie oglądać?

W spokojnym miasteczku Maybrook w Pensylwanii pewnej nocy siedemnaścioro uczniów tej samej klasy w tajemniczy sposób opuszcza swoje domy o dokładnie 2:17 nad ranem. Ich nauczycielka, Justine Gandy (Julia Garner), znajduje w klasie tylko jednego chłopca – Alexa Lilly’ego (Cary Christopher). Rozpoczyna się śledztwo, które szybko zmienia życie Justine w koszmar – społeczność odwraca się od niej, a dyrektor szkoły (Benedict Wong) zawiesza ją w obowiązkach. Kobieta, nękana koszmarami i coraz bardziej zdeterminowana, zaczyna własne dochodzenie. W tym samym czasie Archer Graff (Josh Brolin), ojciec jednego z zaginionych dzieci, również zdeterminowany jest odkryć, co stało się z dziećmi. W cieniu śledztwa pojawia się tajemnicza i ekscentryczna Gladys (Amy Madigan).

W filmie zagrali między innymi: Josh Brolin, Julia Garner, Benedict Wong, Alden Ehrenreich, Amy Madigan czy Justin Long.

„Zniknięcia” obejrzycie na: Premiery Canal+, Prime Video, Playerze, Megogo czy Apple TV.

