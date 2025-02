Serialowe giganty Netfliksa. Miliardy godzin oglądania

Prawie 20 lat po tym, jak Netflix zadebiutował ze swoją platformą streamingową w 2007 roku, firma – według analityków z Wall Street – ma przewagę „nie do pokonania”. Pomimo większej niż kiedykolwiek konkurencji, Netflix niedawno odnotował największy wzrost liczby abonentów. Gigant streamingu poinformował, że jego subskrybcje wzrosły o 19 milionów w czwartym kwartale 2024 roku, co daje mu łączną liczbę abonentów prawie 302 milionów na całym świecie. Ponadto jego roczne przychody wzrosły o 16 proc. do 39 miliardów dolarów w zeszłym roku.

Kluczową częścią sukcesu firmy jest produkcja programów, które utrzymują zaangażowanie abonentów. Oto lista 10 najchętniej oglądanych oryginalnych produkcji Netfliksa wszech czasów.

Najpopularniejsze seriale Netfliksa wszech czasów. Miliardy godzin oglądania

10. Brytyjski thriller kryminalny „Już mnie nie oszukasz” z 2024 roku został wyświetlony 98,2 mln razy, co oznacza łącznie ponad 629 mln godzin oglądania.

9. Pierwszy sezon „Nocnego agenta” z 2023 roku również został wyświetlony 98,2 mln razy, jednak wygenerował 803,2 mln godzin oglądania.

8. Pierwszy sezon francuskiego thrillera kryminalnego „Lupin” z 2021 roku obejrzano 99,5 mln razy, co wygenerowało 396,3 mln godzin oglądania.

7. Czwarta część hiszpańskiego thrillera „Dom z papieru” z 2020 roku została wyświetlona 106 milionów razy, co wygenerowało 710 milionów godzin czasu oglądania.

6. Trzeci sezon serialu „Bridgertonowie”, którego akcja rozgrywa się w Londynie w okresie regencji, miał premierę w 2024 roku i został wyświetlony 106 milionów razy, co wygenerowało 846,5 miliona godzin czasu oglądania.

5. „Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”, miniserial z 2022 roku, został wyświetlony 115,6 mln razy, co łącznie daje ponad 1 mld godzin oglądania.

4. Czwarty sezon popularnego serialu Netflixa „Stranger Things”, który miał premierę latem 2022 roku, został wyświetlony 140,7 mln razy, co daje łącznie prawie 1,84 mld godzin oglądania.

3. Drugi sezon koreańskiego thrillera dramatycznego „Squid Games” z 2024 roku został obejrzany 178,9 mln razy, co łącznie wygenerowało 1,2 mld godzin czasu oglądania.

2. Pierwszy sezon „Wednesday” Tima Burtona z 2022 roku został obejrzany 252,1 mln razy, co wygenerowało 1,7 mld godzin czasu oglądania.

1. A pierwszy sezon koreańskiego thrillera dramatycznego „Squid Games” jest najchętniej oglądanym oryginalnym serialem Netfliksa. Premiera odbyła się w 2021 roku i obejrzano go 265,2 mln razy, co przełożyło się łącznie na aż 2,2 mld godzin oglądania.

