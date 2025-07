Dorota Szelągowska na flamingu z ważnym przesłaniem. „Kochajcie się, bo szkoda czasu”

Dorota Szelągowska nie boi się mówić wprost o rzeczach, które wiele kobiet wciąż skrywa.

Dorota Szelągowska: Żałuję tych lat…

Znana projektantka wnętrz i prezenterka opublikowała w sieci nagranie, na którym odpoczywa w basenie, siedząc na dmuchanym różowym flamingu, ubrana w klasyczny czarny kostium kąpielowy. Z tej okazji przesłała swoim fanom kilka słów na temat akceptacji ciała i własnych niedoskonałości. „Nie żałuję, że nie zrobiłam nigdy operacji plastycznej, żałuję za to, że tyle lat wstydziłam się iść na plażę” – napisała Szelągowska. W nagraniu pokazuje bez retuszu i wprost swoje… rozstępy i przyznaje, że nie zamierza ich ukrywać.

Celebrytka apeluje, by zdjąć z siebie presję bycia idealną, presję idealnego ciała. „Uprzejmie przypominam, że nie trzeba chować blizn, rozstępów ani niczego, co Wam się nie podoba, albo uznajecie za nieestetyczne. To sobie po prostu może być. Na widoku. Ot tak. Co z tym robić? Można nie lubić, ale warto pokochać. Nasze dzieci/przyjaciele/zwierzęta też mają wady i nie przeszkadza to nam w pałaniu do nich miłością, prawda? A! I generalnie mało kogo interesuje, jak wyglądamy i to my sami jesteśmy dla siebie najbardziej krytyczni. Nie ma za co. Kochajcie się, bo szkoda czasu. Jest później, niż nam się wydaje” – napisała na Instagramie.

Jej wpis trafił w sedno, jak wynika z komentarzy pod nagraniem. „I to jest piękno”, „40+ Piękny czas! Nic nie musimy, wszystko możemy i nikomu nic do tego”, „Brawo, to jest rolka o akceptacji siebie” – komentują internautki.

Kariera Szelągowskiej. Od „Roweru Błażeja” po „Domowe rewolucje”

Dorota Szelągowska to jedna z najbardziej lubianych osobowości polskiej telewizji. Jest córką znanej pisarki Katarzyny Grocholi i mamą dwójki dzieci: 24-letniego Antoniego i 7-letniej Wandy. Obecnie mieszka na stałe w Hiszpanii, gdzie zbudowała swój drugi dom. Jak sama przyznaje, w życiu przeprowadzała się już ponad 20 razy. Swoją medialną karierę rozpoczęła w wieku 18 lat, jako prowadząca program „Rower Błażeja”. Później zyskała rozpoznawalność jako prowadząca programy wnętrzarskie, takie jak „Dorota was urządzi”, „Domowe rewolucje” czy „Totalne remonty Szelągowskiej”.

Swoje życie prywatne opisuje szczerze – nie ukrywa, że dzieciństwo nie było łatwe. Pomimo trudnych doświadczeń udało jej się zbudować stabilne życie i karierę. Jest autorką książek i felietonistką, a także aktywnie działa w sieci – prowadzi profil na Instagramie, Facebooku i kanał na YouTubie.

