Wszyscy oglądają ten film w kinach! Zarobił dziesiątki milionów dolarów

Dystrybutor filmu Universal Pictures poinformował, że wynik nowej „Bridget Jones” przyćmił sukces filmu „Seks w wielkim mieście 2”, którego premiera do tej pory uważana była za najlepszą w historii.

„Bridget Jones: szalejąc za facetem” zarobił najwięcej w Wielkiej Brytanii i Irlandii (14,8 mln dolarów), a następnie w Australii (3,3 mln dolarów) i we Francji (3,3 mln dolarów).

Co ciekawe, nowa część serii, nie jest wyświetlana w ogóle w kinach w Stanach Zjednoczonych. Film trafił od razu na serwis streamingowy Peacock. Faktem jest jednak, że „Bridget” zawsze lepiej radziła sobie w międzynarodowym box office. W przypadku „Dziennika Bridget Jones” z 2001 roku (334 mln USD na świecie), „Bridget Jones: W pogoni za rozumem” z 2004 roku (265 mln USD na świecie) i „Dziecka Bridget Jones” z 2016 roku (211 mln USD) sprzedaż biletów zagranicznych stanowiła od 79% do 89% całkowitych przychodów.

O czym jest nowa Bridget Jones?

„Bridget Jones: Mad About the Boy” w reżyserii Michaela Morrisa opowiada historię bohaterki jako owdowiałej samotnej matki, która wraca do świata randek i zakochuje się w młodszym mężczyźnie. Obsadę uzupełniają Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson i Leo Woodall. Budżet produkcji filmu wynosi 50 mln dolarów.

Bridget znów jest sama, cztery lata temu, Mark (Colin Firth) zginął podczas misji humanitarnej w Sudanie. Teraz samotną matką 9-letniego Billy'ego i 4-letniej Mabel i utknęła w stanie emocjonalnego zawieszenia, wychowując swoje dzieci z pomocą lojalnych przyjaciół, a nawet byłego kochanka, Daniela Cleavera (Hugh Grant). Naciskana przez swoich przyjaciół – Shazzera, Jude'a i Toma, koleżankę z pracy, Mirandę oraz swoją lekarkę dr. Rawlings (Emma Thompson) – aby wytyczyć nową ścieżkę w życiu i miłości, Bridget postanawia wrócić do pracy, a nawet próbuje aplikacji randkowych.

