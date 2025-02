Nowości na streamingach: 2 hity na Netflix i 3 perełki na Max

„Co dziś obejrzeć?” – to pytanie, które codziennie zadają sobie miliony widzów, przeszukując biblioteki swoich ulubionych platform streamingowych w poszukiwaniu czegoś „dobrego”. Na Max i Netflix trafiło dziś kilka godnych uwagi tytułów – niektóre z nich przyciągnęły uwagę widzów jeszcze przed premierą. Jeżeli więc szukasz czegoś, co niebawem będzie na ustach wszystkich, tytuły z naszej listy powinny ci się spodobać!

Co dokładnie czeka na was od dziś na Max i Netflix? Sprawdźcie nasze rekomendacje!

„Miłość offline” (Netflix)

Zobacz, jak uczestnicy programu randkowego „Miłość offline” szukają bratnich dusz bez używania telefonów.

„Koszykarskie złoto” (Netflix)

Po raz pierwszy w historii najlepsze na świecie drużyny koszykarzy pozwoliły zajrzeć filmowcom za kulisy swoich występów na igrzyskach olimpijskich w 2024 r. „Koszykarskie złoto” to szczera i autentyczna opowieść o zawodnikach reprezentacji USA, Francji, Serbii i Kanady, którzy w Paryżu przygotowują się do walki o najwyższe laury. Ponieważ w koszykówce reszta świata nadrobiła już zaległości do Stanów Zjednoczonych, rywalizacja między nimi jest bardziej zacięta niż kiedykolwiek.

„American Hustle” (Max)

Para przestępców dostaje propozycję nie do odrzucenia: albo pójdą na współpracę z FBI, albo trafią za kratki. Gwiazdorska obsada: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, 3 Złote Globy i 10 nominacji do Oscara.

„Luigi Mangione: Portret zabójcy” (Max)

Luigi Mangione to bogaty i uprzywilejowany 26-letni mężczyzna. Co skłoniło go do morderstwa dyrektora generalnego United Healthcare, Briana Thompsona?

„Pokonaliśmy Drużynę marzeń” (Max)

Historia grupy koszykarzy z college'u, którzy zostali wyznaczeni do pomocy w przygotowaniach „Dream Teamu” do debiutu olimpijskiego w 1992 roku.

