Perfekcyjne miniseriale po 7 odcinków. Do obejrzenia w jeden weekend

Miniseriale to doskonała propozycja dla tych, którzy szukają wciągających historii, ale nie mają czasu na wielosezonowe maratony. Jedną z ciekawszych form są produkcje liczące zaledwie siedem odcinków – wystarczająco długie, by opowiedzieć pełną, dobrze skonstruowaną historię, ale jednocześnie na tyle krótkie, by można je było obejrzeć w kilka wieczorów, a nawet w jeden intensywny weekend.

W ostatnich latach platformy streamingowe coraz chętniej inwestują w ten format, co owocuje różnorodnością gatunków – od dramatów i kryminałów, przez thrillery, aż po historie oparte na faktach. W naszym zestawieniu znajdziecie najlepsze miniseriale liczące dokładnie siedem odcinków – każda z tych produkcji to świetny wybór na intensywną, serialową ucztę.

Top 7-odcinkowych miniseriali, które musisz zobaczyć

„Szczera prawda” (Netflix)



Światowej sławy komik rozpaczliwie poszukuje drogi ucieczki po nocy spędzonej z bratem w Filadelfii, której konsekwencje wywracają jego życie na nice.



„Chłopiec pochłania wszechświat” (Netflix)



Chłopak dorastający na przedmieściach Brisbane w latach 80. XX wieku mierzy się z okrutnymi przeciwnościami losu i zagrożeniami dla swojej rodziny.



„Będzie bolało” (Canal+)



Adam to lekarz stażysta, który dopiero zaczyna piąć się po szpitalnej herarchii. Jest równocześnie wystarczająco "młody" by pracować w najgorszych godzinach i wystarczająco "stary" by brać na siebie odpowiedzialność za pacjentów.



„Kim jest Erin Carter?” (Netflix)



Spokojne życie pewnej Brytyjki w Barcelonie wymyka się spod kontroli, gdy napad z bronią w ręku w supermarkecie ujawnia jej sekret i brutalną przeszłość.



„Sprostowanie” (Apple TV+)



Gdy przy łóżku dziennikarki, która zbudowała swoją karierę na ujawnianiu występków, pojawia się intrygująca powieść, kobieta z przerażeniem odkrywa, że jest kluczową postacią dawnej historii, która ujawnia jej najmroczniejszy sekret



„Miłość i śmierć” (Disney+)



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Gambit królowej” (Netflix)



Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon, która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.



„Mare z Easttown” (Max)



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Reniferek” (Netflix)



Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny'ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie.



„Generation kill – Czas wojny” (Max)



Ekranizacja dokumentalnej książki Evana Wrighta i opowiada historię specjalnego oddziału marines, który w marcu 2003 roku – na krótko przed inwazją na Irak – działał na terenie wroga przygotowując grunt dla nadciągających wojsk.



„Godless” (Netflix)



Okrutny zbrodniarz terroryzuje Dziki Zachód w poszukiwaniu byłego członka swojej bandy, który zaczął nowe życie w spokojnym miasteczku zamieszkanym przez same kobiety.



„Nocna msza” (Netflix)



Po przybyciu tajemniczego księdza pewna społeczność zaczyna doświadczać cudownych zjawisk i widzieć przerażające znaki.



„Hollywood” (Netflix)



Opowieść o grupie ambitnych aktorów i filmowców, którzy tuż po II Wojnie Światowej próbują odnieść sukces w fabryce snów. Nie cofną się przed niczym. Historia każdego z bohaterów uchyla rąbka tajemnicy zza błyszczącej kurtyny złotej ery Hollywood, odsłaniając niesprawiedliwy system i uprzedzenia dotyczące rasy, płci i seksualności, które w dzisiejszych czasach wcale nie straciły na aktualności. Prowokujący, ostry serial ujawnia obowiązujący od wielu dekad w Hollywood układ sił i stawia niewygodne pytanie - jak wyglądałaby branża rozrywkowa, gdyby go obalić?

Jeżeli szukacie jeszcze krótszych serii – przejrzyjcie nasze rekomendacje dotyczące miniseriali, które liczą po 6 albo mniej odcinków!

