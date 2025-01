Najlepsze miniseriale do maksymalnie 4 odcinków. Jest krótko i treściwie

Te miniseriale, dostępne między innymi na najpopularniejszych w Polsce platformach streamingowych, jak Netflix czy Max, to prawdziwe perełki. Zaledwie w kilku odcinkach potrafią zbudować napięcie, poruszyć emocje i zaskoczyć finałem, który na długo zostaje w pamięci. Idealnie nadają się na jeden wieczór lub weekendowy, a nawet tygodniowy binge-watching. Od mrocznych thrillerów, przez emocjonujące dramaty, aż po produkcje oparte na prawdziwych wydarzeniach – sprawdźcie, które z tych serii wpadną wam w oko i zapiszcie je koniecznie na swojej liście „do obejrzenia”.

Najlepsze miniseriale, które mają maksymalnie po 4 odcinki. 6 produkcji, które chcesz zobaczyć

„Collateral” (Netflix)



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Światło, którego nie widać” (Netflix)



Przełomowy miniserial oparty na powieści nagrodzonej Pulitzerem opowiadający historię niewidomej francuskiej dziewczyny Marie-Laure oraz jej ojca Daniela LeBlanca, którzy uciekają z okupowanego przez Niemców Paryża, zabierając ze sobą legendarny diament, aby nie wpadł w ręce nazistów. W ślad za nimi wyrusza okrutny oficer Gestapo pragnący zdobyć cenny kamień dla siebie. Marie-Laure i Daniel wkrótce znajdują schronienie w miasteczku Saint-Malo, gdzie zatrzymują się u wiodącego samotniczy żywot wujka, który nadaje tajne audycje radiowe dla ruchu oporu. Lecz w tym niegdyś idyllicznym nadmorskim miasteczku dochodzi do nieprawdopodobnego spotkania Marie-Laure z bratnią duszą - Wernerem, genialnym nastolatkiem zwerbowanym przez hitlerowców do wyśledzenia nielegalnych transmisji. Odkrywa on jednak, że łączy go z Marie-Laure sekretna więź oraz wiara w ludzkość i nadzieja.



„Unorthodox” (Netflix)



Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.



„Jak nas widzą” (Netflix)



Pięciu nastolatków z Harlemu zostaje fałszywie oskarżonych o brutalny atak w Central Parku.



„Olive Kitteridge” (Max)



Miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor i surowe usposobienie. Serial koncentruje się na relacjach głównej bohaterki z otoczeniem, odsłaniając tajemnice i dramaty małej społeczności.



„Continental: W świecie Johna Wicka” (Prime Video)



Continental to sieć hoteli położonych w różnych miejscach na całym świecie, które są neutralnym terytorium dla członków przestępczego podziemia.

