20+ kapitalnych miniseriali. Mają tylko po 6 odcinków

W ostatnich latach miniseriale przeżywają swoją złotą erę, a ich rozwój jest nierozerwalnie związany z dynamicznym wzrostem popularności platform streamingowych, takich jak Netflix, Max, Disney+, Prime Video czy Apple TV+. Te krótkie formy narracyjne – zazwyczaj liczące od kilku do kilkunastu odcinków – stały się ulubieńcami widzów. Wszystko przez ciekawą, intensywną fabułę, zamkniętą w zwartej formie, co nie zmusza nas do poświęcenia jednemu tytułowi dziesiątek godzin. Miniseriale możemy obejrzeć w jeden wieczór – szczególnie, jeżeli liczą po kilka odcinków.

Jeżeli taka krótsza forma jest dla ciebie najatrakcyjniejszą – stworzyliśmy listę ponad 20 świetnych miniseriali, które znajdziesz na dostępnych w Polsce platformach streamingowych. Wybraliśmy tylko te, które liczą po 6 odcinków. Sprawdź, czy znajdziesz wśród tych tytułów coś, co cię szczególnie interesuje.

Najlepsze miniseriale, które mają po 6 odcinków. Lista 20+ kompaktowych arcydzieł

„Sprawa Asunty” (na Netflix)



Rodzice zgłaszają zaginięcie swojej dwunastoletniej córki Asunty. Śledztwo wkrótce obraca się przeciwko nim.



„Dochodzenie” (na Max)



Kopenhaski wydział zabójstw otrzymuje zadanie rozwikłania zagadki śmierci szwedzkiej dziennikarki.



„Szpieg wśród przyjaciół” (na Max)



Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.



„Spisek przeciwko Ameryce” (na Max)



Żydowska rodzina z Newark jest świadkiem politycznego sukcesu Charlesa Lindbergha.



„Świt Ameryki” (na Netflix)



Matka i jej syn uciekają przed przeszłością i nawiązują bliskie relacje z innymi ludźmi rzuconymi na Dziki Zachód, gdzie duch wolności jest świadkiem rozlewu krwi.



„W głębi lasu” (na Netflix)



Odnalezione ciało zostaje powiązane ze sprawą siostry warszawskiego prokuratora, która zniknęła 25 lat wcześniej.



„Senna” (na Netflix)



Od dzieciństwa zafascynowany samochodami brazylijski kierowca wyścigowy Ayrton Senna królował na szczycie - do czasu tragedii, która na zawsze zmieniła Formułę 1.



„Las” (na Netflix)



W ardeńskiej wiosce dochodzi do zaginięcia szesnastolatki. Kapitanowi policji i miejscowej funkcjonariuszce, która dobrze zna dziewczynę, pomaga tajemnicza samotniczka.



„Zupełnie normalna rodzina” (na Netflix)



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.



„Facet z zasadami” (na Netflix)



Charlie Croker, potentat na rynku nieruchomości z Atlanty, z dnia na dzień staje w obliczu bankructwa. Próba ratowania imperium przed osobami chcącymi wzbogacić się na jego nieszczęściu prowadzi do konfliktu interesów na styku biznesu i polityki.



„To wiem na pewno” (na Max)



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo.



„Ruchome piaski” (na Netflix)



W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.



„Ukochane dziecko” (na Netflix)



Lenie udaje się uciec od mężczyzny, który kontrolował całe jej życie. Gdy tej samej nocy docierają do niej rodzice, na jaw wychodzi prawda o skali horroru, jaki przeżyła.



„Miasto jest nasze” (na Max)



Produkcja opowiada o kulisach powstania i upadku elitarnej jednostki policji w Baltimore - miasta, w którym wojna z narkotykami i masowe aresztowania tuszowały bezczynność i bezkarność służb.



„Grace i Grace” (na Netflix)



Opowieść o Grace Marks, mieszkającej w Górnej Kanadzie młodej ubogiej służącej o irlandzkich korzeniach, którą w 1843 r. oskarżono, wraz ze stajennym Jamesem McDermottem, o brutalne zabójstwo ich wspólnego chlebodawcy Thomasa Kinneara oraz jego gospodyni Nancy Montgomery. Stajennego ostatecznie powieszono, natomiast Grace skazano na dożywocie. Ze względu na jej rzekomy udział w sensacyjnym podwójnym morderstwie osadzona szybko stała się najbardziej tajemniczą i fascynującą kobietą w Kanadzie lat 40. XIX wieku.



„Angielka” (na Max)



Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.



„Anioły w Ameryce” (na Max)



Losy ludzi, którzy walczą nie tylko ze śmiertelną chorobą, ale i z otaczającą ich rzeczywistością lat 80. w Nowym Jorku. Poszukują oni odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia, istoty śmierci oraz zbawienia.



„Eric” (na Netflix)



Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.



„Zabić ból” (na Netflix)



Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę.



„Czarny ptak” (na Apple TV+)



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę – jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Griselda” (na Netflix)



Inspirowany prawdziwymi zdarzeniami fabularyzowany serial o Griseldzie Blanco, która po ucieczce z Medellín została „matką chrzestną” narkotykowego imperium Miami.



„The Spy” (na Netflix)



Oparta na faktach historia Eliego Cohena, jednego z najwybitniejszych izraelskich szpiegów, który w latach 60. XX wieku infiltrował rząd Syrii.



„Co kryją jej oczy” (na Netflix)



Samotna matka romansuje ze swoim szefem psychiatrą i zaprzyjaźnia się z jego tajemniczą żoną. Jaki będzie finał tej niebezpiecznej gry?



„Od nowa” (na Max)



Grace Sachs żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża, a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo

