Najlepsze brytyjskie seriale na Netflix i Max. Tych możecie nie znać, a są doskonałe!

Jest wiele doskonałych seriali, które jakoś giną wśród masy premier, z którymi na platformach streamingowych mamy do czynienia niemal codziennie. Trudno jest obejrzeć absolutnie wszystkie dobre tytuły, ale jeżeli jesteś fanem brytyjskich produkcji, mamy dla ciebie rozpiskę świetnych serii, które znajdziesz na Netflix i Max. To zarówno nowe, jak i starsze pozycje, jednak wszystkie są wysoko oceniane przez widzów. Sprawdźcie, czy coś z listy wpadnie wam w oko – życzymy przyjemnego weekendowego sensu.

Doskonałe, a mało znane brytyjskie seriale na Max i Netflix. Nasze rekomendacje

„Matki” (Max)



Obraz macierzyństwa w klasie średniej patrząc z innej strony niż tej słodkiej, społecznie akceptowalnej.



„Zmokłe psy” (Max)



Oryginalna opowieść o miłości matki do córki, prawdziwych przyjaźniach oraz o potencjale blokowanym przez biedę i uprzedzenia.



„Wanderlust” (Netflix)



Joy i Alan są małżeństwem z wieloletnim stażem. Aby ponownie rozbudzić w swoim związku namiętność, decydują się na randki z innymi ludźmi.



„Black Earth Rising” (Netflix)



Kate Ashby przeżyła wojnę w Rwandzie i została adoptowana przez obrończynię praw człowieka. Teraz jako prawniczka śledcza sama zajmuje się przestępstwami wojennymi.



„Top Boy” (Netflix)



Dushane i Sully są dilerami, którzy mają ambicję stać się liderami i rządzić całym narkobiznesem we wschodnim Londynie. Wspinanie się na szczyt oddziałuje na lokalną społeczność Summerhouse, w tym Ra'Nella i Gema.



„Lovesick” (Netflix)



Dylan szukał miłości - znalazł chlamydię. Musi teraz powiadomić wszystkie swoje byłe partnerki i obudzić tym samym pogrzebane wspomnienia o zakończonych romansach.



„Rodzice” (Max)



Perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału.



„Durrellowie” (Max)



Zmęczona angielską rzeczywistością rodzina Durrellów postanawia zmienić klimat i przenieść się na bajeczną wyspę Korfu.



„Status związku” (Max)



Składający się z 10-minutowych odcinków serial o małżeństwie, które próbuje poradzić sobie z kryzysem związku. Louise i Tom spotykają się w pubie tuż przed swoją cotygodniową sesją terapii małżeńskiej. Z każdym odcinkiem dowiadujemy się więcej, jak wyglądało ich życie, co ich połączyło i co sprawiło, że ich drogi zaczęły się rozchodzić.



„Szpieg wśród przyjaciół” (Max)



Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.



„Derry Girls” (Netflix)



Lata 90. Konflikt w Irlandii Północnej jest tłem perypetii życiowych szesnastolatki, jej przyjaciół i rodziny.



„Cormoran Strike” (Max)



Weteran wojenny zakłada w Londynie agencję detektywistyczną. Doświadczenie umożliwia mu rozwiązywanie spraw, z którymi nie radzi sobie policja.



„Angielka” (Max)



Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.



„Gentleman Jack” (Max)



Historia charyzmatycznej właścicielki ziemskiej, która zasłynęła swoim pamiętnikiem dokumentującym jej homoseksualny związek, liczne podróże i próby odnowienia rodzinnego domu.



„KAOS” (Netflix)



Gdy Olimpem wstrząsają kłótnie, a potężny Zeus popada w paranoję, troje śmiertelników odkrywa, że ich przeznaczeniem jest odmienić przyszłość ludzi.



„Marcella” (Netflix)



Marcella jest świeżo po rozwodzie. Po 12 latach postanawia wrócić do pracy jako detektyw w Londynie.



„Heartstopper” (Netflix)



Charlie i Nick odkrywają, że być może łączy ich coś więcej niż tylko nietypowa przyjaźń.



„Statyści” (Max)



Gervais lubi zwyczajność. A najlepiej zwyczajność w kontraście z niezwykłością. "Extras" to serial o statyście Andym (granym przez Gervaisa), który występując na planie wielko-budżetowych produkcji marzy o karierze aktora.



„Co kryją jej oczy?” (Netflix)



Samotna matka romansuje ze swoim szefem psychiatrą i zaprzyjaźnia się z jego tajemniczą żoną. Jaki będzie finał tej niebezpiecznej gry?



„Wąż” (Netflix)



Charles Sobhraj, seryjny morderca o pseudonimie Bikini Killer, atakuje zachodnich turystów odwiedzających w latach 70. ubiegłego wieku Azję Południowo-Wschodnią.



„Upadek królestwa” (Netflix)



Osierocony i wychowany przez Wikingów Uhtred z Bebbanburga walczy pod wodzą króla Alfreda Wielkiego, próbując odzyskać ziemie swoich przodków oraz zjednoczyć lud Wysp Brytyjskich.



„Dżentelmeni” (Netflix)



Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.



„Obsesja Eve” (Max)



Eve (Sandra Oh) to znudzona pracą biurową agentka MI5, która nie zrealizowała swoich marzeń o byciu szpiegiem. Natomiast Villanelle (Jodie Comer) to psychopatyczna, pozbawiona lęku zabójczyni uzależniona od luksusowego życia, na które może sobie pozwolić dzięki swojej brutalnej profesji. Pewnego dnia Eve otrzymuje zadanie wyśledzenia Villanelle, zanim ta ponownie zaatakuje.Czytaj też:

