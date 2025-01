7 seriali, które warto nadrobić na Disney+. Nie pożałujecie

Rok 2024 w Disney+ był pełen niezapomnianych premier, które zachwyciły widzów i przyniosły już masę nagród. Od emocjonujących kontynuacji ukochanych seriali, przez pełne świeżości historie, po spektakularne animacje. Zanim tegoroczne nowości zagoszczą w serwisie, warto nadrobić zaległości, które są nie do przegapienia. Te seriale MUSICIE poznać.

Topka nowych seriali na Disney+. Te tytuły trzeba znać

„Nic nie mów”



Poruszający dramat o Północnej Irlandii, inspirowany bestsellerowym reportażem, którego autorem jest Patrick Radden Keefe. Serial w mistrzowski sposób splata elementy thrillera i historii politycznej, oferując pełną napięcia opowieść o lojalności, zdradzie i poszukiwaniu prawdy.



„Szogun”

„Szogun” stoczył w serialu walkę o przywództwo, ale jeśli chodzi o galę rozdań nagród Emmy nie miał sobie równych – serial zdobył 18 statuetek w czasie jednej edycji, pobijając dotychczasowy rekord. W tym tygodniu z kolei zdobył do tego jeszcze cztery Złote Globy.



To epicka opowieść osadzona w XVII-wiecznej Japonii, która zachwyca rozmachem, pięknymi zdjęciami i złożonymi charakterami bohaterów. Serial przenosi widza w sam środek kulturowych i politycznych konfliktów. Idealna propozycja dla miłośników historii i fanów najlepszych seriali.



„Konflikt: Capote kontra socjeta”



Ośmioodcinkowa produkcja oparta jest na bestsellerowej książce pt. „Kobiety Capotego. Śniadanie u Tiffany'ego, mroczne sekrety i zdrada w świecie glamour” autorstwa Laurence Leamer.

Uznany pisarz Truman Capote (Tom Hollander) otaczał się wianuszkiem bogatych, czarujących i towarzyskich kobiet nowojorskiej elity, które definiowały minioną erę wyższych sfer. Do tej pięknej i dystyngowanej grupy, zwanej przez niego „łabędziami”, należały między innymi: Barbara „Babe” Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny) i Lee Radziwill (Calista Flockhart). Zauroczony życiem potentatek, Capote wtopił się w ich codzienność, nawiązując przyjaźnie i stając się ich powiernikiem, tylko po to, by ostatecznie opisać zawoalowaną fikcję ich życia i ujawnić ich najbardziej intymne sekrety. Kiedy fragment książki „Answered Prayers” – planowanego opus magnum Capotego – został opublikowany w magazynie „Esquire”, łabędzie odczytują to jako zdradę, co doprowadza do definitywnego wygnania pisarza z kręgów wyższych sfer, które tak kochał. Nowa rzeczywistość wrzuca go w spiralę autodestrukcji, z której ostatecznie nigdy się nie otrząsnął.



„Stary człowiek”



Serial oparty jest na bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Thomasa Perry'ego. Śledzi losy Dana Chase’a (Jeff Bridges), który kilkadziesiąt lat temu uciekł z CIA i od tego czasu żyje poza zasięgiem. Kiedy jednak do Chase’a przybywa zabójca i próbuje się go pozbyć, podstarzały agent odkrywa, że nie może liczyć na spokojną przyszłość, póki nie rozliczy się z tego, co się wydarzyło się w przeszłości.

Gdy Dan Chase wychodzi z ukrycia, zastępca dyrektora FBI ds. kontrwywiadu, Harold Harper, (John Lithgow) zostaje powołany do jego „upolowania” ze względu na swoją skomplikowaną wspólną przeszłość z uciekinierem. U boku Harpera pracuje jego protegowana, Angela Adams (Alia Shawkat) oraz agent specjalny CIA, Raymond Waters (E.J. Bonilla). Kiedy Chase okazuje się trudniejszy do schwytania, niż oczekiwały władze, do akcji wkracza agent do akcji specjalnych, Julian Carson (Gbenga Akinnagbe). Podczas ucieczki Chase wynajmuje pokój od Zoe McDonald (Amy Brenneman), która od dnia, w którym dowiaduje się prawdy o nowym lokatorze, będzie musiała czerpać z nieznanych jej dotąd rezerw, by przetrwać. W serialu występują także Bill Heck, Leem Lubany i Pej Vahdat.



„Rywale”



Adaptacja kultowej powieści Jilly Cooper, która przenosi widza do świata intryg, rywalizacji i zakazanych romansów w brytyjskim high society. Serial łączy klasyczną elegancję z odrobiną pikanterii, oferując wciągającą rozrywkę. W jednej z głównych ról występuje David Tennant. Disney+ ogłosił, że serial "Rywale" będzie miał drugi sezon.



„W stronę światła”



Pewien sklep elektryczny codziennie oświetla ciemną ulicę dla swoich klientów. Nawet jeśli miałby zjawić się tylko jeden, właściciel i tak nie zamyka przybytku. Jednak nocą ten biznes nie jest łatwy, gdyż trafia się naprawdę różna klientela.



„Ojciec chrzestny Harlemu”

Zainspirowany przez rzeczywiste osoby i wydarzenia, serial na nowo przedstawia historię niesławnego bossa przestępczości Bumpy'ego Johnsona (zdobywca Oscara Forest Whitaker), który na początku lat 60-tych XX wieku wrócił z dziesięcioletniej odsiadki i zastał dzielnicę, którą niegdyś rządził, w ruinie. Gdy ulicą rządzi włoska mafia, Bumpy musi zmierzyć się z rodziną przestępczą Genovese, aby odzyskać kontrolę. Podczas brutalnej walki zawiera sojusz z radykalnym kaznodzieją Malcolmem X (Nigél Thatch) – biorąc polityczną karierę Malcolma na celownik społecznych wstrząsów i wojny gangów, która grozi rozdarciem miasta.



„Ojciec chrzestny Harlemu” to zderzenie kryminalnego półświatka z ruchem na rzecz praw obywatelskich w jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii Ameryki. Historia została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, lecz niektóre postacie, charakterystyki, zdarzenia, miejsca i dialogi zostały sfabularyzowane lub wymyślone dla udramatyzowania.Czytaj też:

