60+ najlepszych thrillerów w historii Max. Nasza lista rekomendacji

Przeanalizowaliśmy bogatą bibliotekę thrillerów dostępnych na Max i przygotowaliśmy zestawienie ponad 60 najlepszych filmów w historii platformy, które warto zobaczyć. Znajdziecie tutaj produkcje pełne emocji, zaskakujących zwrotów akcji i niezapomnianych historii, które trzymają w napięciu od początku do końca. Niezależnie od tego, czy szukasz czegoś na wieczór, czy planujesz dodać nowe pozycje do swojej listy „do obejrzenia”, ten katalog będzie idealnym źródłem inspiracji. Wracaj do niego, gdy tylko zechcesz odkryć coś wyjątkowego.

Wybraliśmy 60+ najlepszych thrillerów w historii Max

„Brudna wojna”



Do pracowników Scotland Yardu docierają informacje, że na terenie Wielkiej Brytanii pojawili się terroryści wyposażeni w materiały umożliwiające wykonanie tzw. „brudnych bomb”, które podczas eksplozji rozrzucają na niebezpieczne odległości radioaktywną substancję. Sprawa jest niezwykle trudna i dlatego zadanie odszukania terrorystów otrzymują najlepsi agenci Scotland Yardu. Okazuje się jednak, że jest już za późno. Zamachowiec-samobójca detonuje ładunek w centrum finansowym Londynu.



„Punkt zapalny”



Na przełomie lat 80. i 90. w Glendale, w Kalifornii dochodzi do serii niebezpiecznych pożarów. Przez 6 lat tajemniczy piroman podpala sklepy i domy, powodując śmierć wielu niewinnych ludzi. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi legendarny strażak, obdarzony niezwykłą intuicją kapitan John Orr. Tymczasem specjalna komisja nadzorująca śledztwo dochodzi do wniosku, że podpalacz ukrywa się w środowisku strażaków.



„Śmiertelna cisza”



Trzech zbiegów z więzienia opanowuje szkolny autobus z siedmiorgiem głuchych dzieci oraz ich nauczycielką, Melanie Charrol (Marlee Matlin), również niesłyszącą. Przewożą zakładników do opuszczonej rzeźni, która wkrótce zostaje otoczona przez policję i FBI pod dowództwem Johna Pottera (James Garner). Napięcie sięga zenitu, gdy kryminaliści grożą, że co godzinę będą zabijać jedno dziecko – do czasu spełnienia ich żądań. Film trzyma w nieustającym napięciu, prowadząc do zaskakującego finału.



„Pechowa ucieczka”



Niesłusznie oskarżony o morderstwo pracownik stacji benzynowej musi wziąć sprawy we własne ręce, by dochodzić sprawiedliwości. Tymczasem zbiegli więźniowie porywają jego dziewczynę.



„Rewizja osobista”



Niepowiązane ze sobą osoby z różnych kultur doświadczają podobnych szykan podczas próby przekroczenia granic Chin oraz Stanów Zjednoczonych.



„Ziemia we mnie”



Po latach wygnania Remo wraca do rodzinnej wioski w Kosowie. Na miejscu musi zmierzyć się z mrocznymi sekretami swojej rodziny.



„Sędzia Falcone”



W społeczeństwie przesiąkniętym korupcją bohater postanawia stawić czoła mafii – nawet jeśli miałby zaryzykować własne życie. HBO przedstawia prawdziwą historię człowieka, która zapłacił najwyższą cenę za próbę pokonania włoskiej mafii.



„Złowroga głębia”



Na trzy dni przed spotkaniem prezydentów ZSRR i USA dochodzi do kolizji okrętów podwodnych. K-219, dowodzony przez kapitana Britanova, jest wyposażony w 16 rakiet nuklearnych. Od dłuższego czasu amerykańska łódź zwiadowcza śledziła radziecki statek. Britanov wiedział o tym i próbował zmylić Amerykanów, jednak doszło do zderzenia. Potężny wybuch został odnotowany przez Amerykanów. W Moskwie zostaje zwołane nadzwyczajne spotkanie. Również Waszyngton otrzymuje wiadomość o grożącej katastrofie.



„Bez niej”



Przygotowująca się do emigracji z Iranu Roya przygarnia młodą, zagubioną dziewczynę, która wydaje się, że straciła pamięć.



„Zagubieni pośród nocy”



Emiliano mieszka w małym górniczym miasteczku w Meksyku. Kierowany głębokim poczuciem sprawiedliwości poszukuje osób odpowiedzialnych za zaginięcie jego matki-aktywistki, która broniła lokalnych stanowisk pracy przed międzynarodową spółką wydobywczą. Nie otrzymując pomocy ze strony policji ani wymiaru sprawiedliwości, znajduje wskazówkę prowadzącą go do zamożnej rodziny Aldamów. Poznaje słynnego artystę, jego żonę-celebrytkę oraz ich piękną córkę. Znajduje pracę w ich domu i jest zdeterminowany odkryć sekrety skrywające się pod powierzchnią.



„Mała doboszka”



Amerykańska aktorka zostaje zwerbowana przez izraelski wywiad, by posłużyć jako przynęta do schwytania groźnego terrorysty.



„Jethica”



Jessica żyje w strachu przed mężczyzną o imieniu Kevin, który podąża za nią wszędzie. Podczas wycieczki nawiązuje kontakt z Eleną, starą przyjaciółką, której nie widziała od czasów liceum. Elena ukrywa się na ranczo zmarłej babci w Nowym Meksyku.



„A Higher Law”



Nauczycielka religii nawiązuje miłosną relację ze swoim szesnastoletnim uczniem.



„W imię Allaha”



Zespół ratowników medycznych zajmuje się młodym mężczyzną rannym w ataku, nie podejrzewając, że jest on terrorystą.



„Dziewczyna, która uciekła: Historia Kary Robinson”



15-letnia Kara Robinson przeżywa porwanie i ostatecznie udaje jej się doprowadzić do aresztowania seryjnego mordercy.



„Świadek oskarżenia”



Film ten opowiada temat głośnej sprawy rodziny McMartinów. Jako opiekunom przedszkolnym postawiono im najcięższy z zarzutów – maltretowania i wykorzystywania seksualnego powierzonych im dzieci. Ciągnący się latami proces zakończył się wyrokiem uniewinniającym, jednak wątpliwości pozostały.



„Lep na muchy”



Trzy różne historie, które się łączą i kręcą dookoła miliona dolarów. Do czego będą się w stanie posunąć ludzie, by otrzymać takie pieniądze?



„Chłopiec z niebios”



Adam przyjeżdża na prestiżowe stypendium do Kairu. Gdy staje się świadkiem tajemniczego zabójstwa kolegi, zostaje wplątany w niebezpieczną intrygę. Zmuszony do współpracy, zgadza się przeniknąć do Bractwa Muzułmańskiego.



„Czerwone pokoje”



Kiedy głośna sprawa seryjnego mordercy Ludovica Chevaliera trafiła do sądu, Kelly-Anne zaczyna mieć obsesję. Nagle rzeczywistość zaciera się pod wpływem jej chorobliwych fantazji, a dziewczyna podąża mroczną ścieżką w poszukiwaniu ostatniego elementu układanki: zaginionego nagrania wideo przedstawiającego zamordowaną 13-letnią dziewczynkę, do której Kelly-Anne jest niepokojąco podobna.



„The Royal Hotel”



Hanna i Liv podróżują z plecakami po Australii. Po tym, jak skończyły im się pieniądze, Liv namawia przyjaciółkę do podjęcia tymczasowej pracy barmanki w pubie "The Royal Hotel" na prowincji. Właściciel baru Billy wraz z miejscowymi wprowadzają dziewczyny w specyficzny, pełen alkoholu klimat. Wkrótce jednak Hanna i Liv zostaną postawione w sytuacji, która wymknie im się spod kontroli.



„Obywatel X”



Lekarz sądowy, badając ciała kolejnych ofiar, przejmuje nieudolnie prowadzone śledztwo. Pokonując opory władzy, która kwestionuje tezę o istnieniu seryjnego mordercy, robi wszystko, by doprowadzić do ujęcia sprawcy.



„Tożsamość strachu”



Wyobraź sobie, że jesteś jedynym świadkiem uprowadzenia dziecka. Że w swoim domu przetrzymuje je twoja sąsiadka – szanowana przez lokalną społeczność nauczycielka. A teraz uświadom sobie, że cierpisz na schizofrenię i nikt ci nie wierzy. Taki problem ma Rain (Madison Iseman). To cierpiąca na schizofrenię i zmagająca się z przerażającymi halucynacjami nastolatka, która była świadkiem porwania dziecka, a jedyną osobą, która jej wierzy jest Caleb (Israel Broussard) – chłopak, który być może istnieje tylko w jej głowie. Czy ktoś w końcu uwierzy Rain? Co jest prawdą, a co fikcją?



„Susza 2: Force of Nature”



Detektyw Aaron Falk powraca, by rozwikłać sprawę zaginięcia w australijskim buszu. W noc swojego zniknięcia Alice Russel wykonała tylko dwa telefony – jeden alarmowy i jeden do Aarona. Bardzo szybko okazuje się, że każda z uczestniczek wyprawy przedstawia nieco inną wersję wydarzeń. Podczas śledztwa, które prowadzi go w głąb mrocznego lasu, Falk odkrywa tajemnice kryjące się w cieniu gór. Próbuje rozwikłać plątaninę relacji osobistych i zawodowych łączących pięć kobiet, którym nie są obce podejrzliwość i zdrada – ale czy to wystarczy, by zabić?



„Niebezpieczny kochanek”



20-letnia Margot (Emilia Jones) jest atrakcyjną studentką, która dorabia pracując w kinie. Pewnego dnia spotyka tam kilkanaście lat od niej starszego miłośnika filmów – Roberta (Nicholas Braun). Ich rozmowa szybko zaczyna przypominać flirt, a następnie przeradza się w angażującą i ekscytującą wymianę SMS-ów. Robert wydaje się być interesujący, a ich relacji coraz bliżej do kuszącego romansu. Więź między nimi wymyka się jednak spod kontroli. Dziewczyna z jednej strony widzi Roberta jako czarującego, ale z drugiej strony zaczyna wyczuwać z jego strony zagrożenie. Pewnego wieczoru, gdy Margot poczuje narastającą niepewność i brak zaufania do Roberta, zdarzy się coś, co zmieni ich życie na zawsze.



„Gorące dni”



Po tym, jak jego poprzednik zniknął w tajemniczych okolicznościach, Emre zostaje mianowany nowym prokuratorem w niewielkim tureckim miasteczku Yaniklar. Miejscu, które dotknięte jest nie tylko poważnym kryzysem związanym z dostępem do wody, ale też licznymi politycznymi perturbacjami. Przyjazd pełnego ideałów i oddanego swojej pracy mężczyzny zachwiać może obowiązujące od dawna w miasteczku status quo...



„Skok na głęboką wodę”



Thom, genialny absolwent inżynierii, interesuje się sejfem Banku Hiszpanii. Budynek ma ponad 100 lat, nie ma żadnych planów budynku i systemu bezpieczeństwa, który obejmuje podziemną rzekę. Gdy tylko Thom dowiaduje się, że legendarny zaginiony skarb będzie przechowywany w bankowym sejfie przez zaledwie dziesięć dni, wraz Walterem opracowują szczegółowy plan włamania. Będą mieli tylko 105 minut aby to zrobić. Planują napad na czas, gdy personel będzie rozproszony, oglądając finałowy mecz Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010, rozgrywany przez reprezentację Hiszpanii i transmitowany na ogromnym ekranie, przypadkowo umieszczonym tuż przed budynkiem Banku Hiszpanii.



„Dobry ogrodnik”



Narvel Roth, oddany ogrodnik posiadłości Gracewood Gardens, zostaje poproszony przez swoją pracodawczynię o zajęcie się jej niesforną krewną Mayą.



„Głęboka czerwień”



Po konferencji w Rzymie zostaje zamordowana niemiecka telepatka. Przypadkowy świadek wraz z dziennikarką próbują odnaleźć sprawcę.



„Bestie”



Małżeństwo francuskich emigrantów prowadzi ekologiczne gospodarstwo, ale ścierają się z mieszkańcami wioski.



„Maria łaski pełna”



María, mając trudną sytuację materialną, decyduje się na przemyt narkotyków.



„Polowanie” (polski film)



Każde miasteczko ma swoje tajemnice. Boleśnie przekonuje się o tym Michał Król – przedsiębiorca, który zostaje burmistrzem. Trafia w sam środek układu, który chce go zniszczyć. Skorumpowani urzędnicy, oszustwa finansowe i medialne manipulacje stają się jego codziennością. Musi odpierać ataki tych, którym zaszedł za skórę. W pewnym momencie zaczyna bać się o życie swoje i swojej rodziny. Mimo trudności, z którymi się mierzy, nie poddaje się, pozostaje wierny swoim ideałom i działa dla dobra lokalnej społeczności. Przyjdzie mu za to jednak zapłacić wysoką cenę.



„Krawiec z Panamy”



Wyreżyserowany przez Johna Boormana szpiegowski film akcji oparty na bestsellerowej powieści Johna Le Carré. Jego akcja toczy się w Panamie, kraju, w którym nic nie jest tym, czym wydaje się być. Harry Pendel niegdyś był drobnym kanciarzem, a dziś jest eleganckim krawcem, u którego ubierają się przedstawiciele wyższych sfer. Wiedzie szczęśliwe życie u boku pięknej żony Louisy. Harry wpada w pułapkę zastawioną przez Andrew Osnarda, bezwzględnego brytyjskiego szpiega o nienagannych manierach. Osnard żąda od Harry'ego, by szpiegował wysoko postawionych polityków, których ubiera. Harry ma jednak bogatą fantazję i działając w obronie własnej wpada na pomysł niesamowitej intrygi. Problem w tym, że intryga, którą uknuł, zatacza coraz szersze kręgi i wkrótce wymyka mu się z rąk, grożąc wybuchem międzynarodowego konfliktu na wielką skalę.



„Obława”



Szeryf Calder (Marlon Brando) nie jest jedyna osobą ścigającą zbiegłego więźnia Bubbera Reevesa (Robert Redford). Lokalny potentat naftowy Val Rogers (E.G. Marshall) nie chce, by na jaw wyszedł romans jego syna Jasona z żoną Bubbera (Jane Fonda). Na domiar złego w okolicy popełniono zbrodnię, a zbieg jest doskonała ofiarą dla rozsierdzonego tłumu nie zważającego na racjonalne przesłanki i dowody. Żona Caldera (Angie Dickinson) także stara się przekonać męża, że nie musi on chronić życia Brubbera. Jednak szeryf Calder stoi na straży prawa i nie spocznie, dopóki nie powstrzyma fali przemocy, a winni nie staną przed obliczem sprawiedliwości.



„Club Zero”



Do prywatnej szkoły przybywa pani Novak (Mia Wasikowska) prowadząca zajęcia o świadomym odżywianiu. Bezgranicznie ufający jej uczniowie rozpoczynają kolejne odważne eksperymenty, które coraz bardziej się oddalają od bezpiecznych, zdrowych, proekologicznych praktyk w rodzaju „mindful eating”. Hausner rozciąga swój film między zabawną i ostrą jak brzytwa satyrę a wstrząsający thriller.



„Przysięgły numer 2”



Przysięgły Justin Kemp (Nicholas Hoult), głowa rodziny, bierze udział w głośnym procesie sądowym dotyczącym morderstwa. W trakcie rozprawy uświadamia sobie, że posiada informacje, które mogą wpłynąć na wynik procesu. Od Kempa zależy, czy oskarżony zostanie skazany, czy uniewinniony. Mężczyzna zmaga się z wewnętrznym konfliktem, który stawia go w trudnej sytuacji w sądzie, ale też wstrząsa jego życiem prywatnym. To opowieść o wyborach, które mogą zmienić wszystko.



„Ukryta gra”



Początek lat sześćdziesiątych. U szczytu kryzysu kubańskiego amerykańskie tajne służby porywają wybitnego matematyka Joshuę Mansky’ego. Nadużywający alkoholu zapomniany geniusz ma wystąpić w szachowym pojedynku przeciwko sowieckiemu mistrzowi Gawryłowowi na międzynarodowym turnieju w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Rywalizacja to jednak tylko przykrywka do szpiegowskiej rozgrywki. Kiedy sojusznicy okazują się wrogami i nie wiadomo, komu naprawdę ufać, Mansky musi wykonać decydujący ruch, mający powstrzymać konflikt nuklearny.



„Psychopata”



Dr Helen Hudson (Sigourney Weaver) jest psychologiem sądowym. Zajmuje się profilami psychologicznymi przestępców. Jej specjalnością są seryjni mordercy. Kiedyś omal nie została zabita przez jednego z nich. Od tego czasu nie opuszcza swego mieszkania. Nagle na scenie pojawia się nowy gracz. Jest nieprzewidywalny, działa według niezrozumiałego schematu. Policja zwraca się o pomoc do dr Hudson, bo tylko ona może odkryć, czym kieruje się morderca. Pani doktor niechętnie zgadza się pomóc, zwłaszcza dlatego że przestępca właśnie ją obrał za cel.



„Polowanie”



Dwanaścioro obcych sobie ludzi budzi się na polanie. Nie wiedzą, gdzie są i jak się tu znaleźli. Nie wiedzą, że zostali wybrani... w bardzo nieoczywistym celu. Tym celem jest tytułowe polowanie. W cieniu internetowej teorii spiskowej grupa wybrańców gromadzi się w oddalonym domostwie, aby polować na zwykłych ludzi w ramach... sportu. Ale wybrańcy nie wiedzą, że jedna z tych, na których będą polować, Crystal (Betty Gilpin), zna tę grę lepiej niż oni. Sytuacja się zmienia, a role odwracają. Pozbywając się kolejnych osób, Crystal dociera do tajemniczej kobiety (Hilary Swank), która stoi w samym centrum tej przerażającej gry.



„Bez litości 3: Ostatni rozdział”



Były żołnierz sił specjalnych pragnie wieść spokojne życie, ale nie potrafi odmówić pomocy potrzebującym. Przebywając na południu Włoch odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów mafijnych, więc podejmuje walkę z ciemiężcami.



„Niepoczytalna”



Sawyer wyjeżdża z rodzinnego miasteczka, by uciec od traumatycznej przeszłości. Gdy wbrew swej woli zostaje zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, musi stawić czoło swemu największemu lękowi.



„Człowiek Widmo”



Grupa naukowców odkrywa specyfik czyniący niewidzialnym. Kierownik laboratorium naukowego Sebastian postanawia wypróbować go na sobie.



„Caddo Lake”



Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.



„Motel”



Parze kochanków psuje się auto i muszą spędzić noc w przydrożnym motelu. Wkrótce odkrywają, że jest on prowadzony przez psychopatów.



„Sala samobójców. Hejter”



Wydalony z Uniwersytetu Warszawskiego student prawa, zostaje przyłapany na plagiacie. Postanawia jednak ukrywać ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od państwa Krasuckich.



„Anatomia upadku”



Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: „Czy to zrobiła?”.



„Świat w płomieniach”



Policjant John Cale (Channing Tatum) właśnie się dowiedział, że nie dostał wymarzonej pracy w służbach specjalnych, chroniących prezydenta Jamesa Sawyera (Jamie Foxx). Nie umie przekazać tej informacji swojej córce, zamiast tego zabiera ją na wycieczkę po Białym Domu. Nieoczekiwanie siedziba prezydenta zostaje zaatakowana przez znakomicie uzbrojoną grupę paramilitarnych terrorystów. Atak wywołuje kompletny chaos, służby rządowe nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa głowie kraju. Tylko od umiejętności Cale'a zależy, czy ocali prezydenta i swoją córkę. Czas ucieka. Zaczyna się pojedynek o życie między jednym człowiekiem a całą armią napastników.



„Zakładnik z Wall Street”



W tym rozgrywającym się w czasie rzeczywistym thrillerze George Clooney i Julia Roberts występują jako Lee Gates, gospodarz telewizyjnego programu o finansach i inwestycjach - i Patty Fenn, jego producentka. Obydwoje stają w obliczu ekstremalnej, niecodziennej sytuacji, gdy do studia, podczas nadawanego na żywo programu wtargnął wściekły inwestor (Jack O'Connell), który kierując się wskazówkami Lee stracił wszystko. Na oczach widzów, których liczba rośnie z każdą minutą, toczy się dramatyczna walka z czasem, a zakładnicy starają się wyjaśnić tajemnicę nagłego załamania się akcji firmy, w którą zainwestował desperat.



„Anonimus”



Edward de Vere jest utalentowanym pisarzem, który ze względu na arystokratyczne pochodzenie nie może publikować dzieł pod własnym nazwiskiem. Za autora jego sztuk podaje się aktor o imieniu William Szekspir.



„Bez litości 2”



Emerytowany tajny agent Robert McCall (Denzel Washington) powraca, by w wyszukany, charakterystyczny dla siebie sposób, walczyć o sprawiedliwość. Jest nieustraszony, inteligentny, a jego sprawność fizyczna sprawia, że dostaje to, czego chce. A chce sprawiedliwości.



„Elle”



Michèle jest bezwzględną szefową firmy zajmującej się grami wideo. Pewnego dnia we własnym domu zostaje zaatakowana przez nieznanego napastnika.



„Obsesja”



Aktorka Elizabeth chce poznać wszystkie sekrety życia i małżeństwa Gracie. Aby to osiągnąć, zostanie uwikłana w niebezpieczną grę pozorów, w której każdy pilnie strzeże swojej wersji prawdy.



„Winni”



Rutynowy wieczór przy telefonie alarmowym. Operator odbierający dziś połączenia - były funkcjonariusz policji – z niecierpliwością czeka na zbliżający się koniec zmiany. Pijani imprezowicze, niedzielni kierowcy, blokujący numer żartownisie – irytacja policjanta rośnie, do momentu, kiedy odbiera telefon od spanikowanej kobiety. Została porwana, a samochód, w którym się znajduje, jedzie w nieznanym kierunku. Gdy połączenie zostanie gwałtownie przerwane, mężczyzna nie opuszczając pokoju rusza kobiecie na ratunek, polegając wyłącznie na swoim doświadczeniu, intuicji i… telefonie.



„Ukryte”



Georges Laurent (Daniel Auteuil) jest prezenterem telewizyjnego programu, w którym dyskutuje o nowych książkach. Pewnego dnia otrzymuje kasetę, na której nagrano kilkugodzinną obserwację jego domu. Materiały na kolejnych taśmach stają się coraz bardziej intymne, towarzyszą im także niepokojące rysunki, przypominające Georgesowi sceny z dzieciństwa. Wszystko wskazuje na to, że nadawca zna go od dawna. Mężczyzna czuje, że nad jego bliskimi zawisło wielkie niebezpieczeństwo, ale, ponieważ nikt bezpośrednio im nie groził, policja odmawia pomocy.



„Tenet”



Uzbrojony tylko w jedno słowo — Tenet — bohater przenika w mroczny świat międzynarodowych szpiegów, próbując ocalić ludzkość. Do tego jednak nieodzowne okazuje się skorzystanie ze zjawiska wykraczającego poza czas realny.



„Azyl”



Do domu Meg wkraczają złodzieje. Kobieta wraz z córką chroni się przed nimi w małym pomieszczeniu zamykanym od wewnątrz.



„Bez litości”



Uznany za zmarłego były żołnierz sił specjalnych wiedzie spokojne życie. Kiedy decyduje się pomóc Teri, wchodzi w konflikt z rosyjskimi gangsterami.



„Zwierzęta nocy”



Właścicielka galerii otrzymuje powieść autorstwa byłego męża. Kobieta jest porażona brutalnym thrillerem, w którym odnajduje nawiązania do swojej przeszłości.



„Nowy początek”



Na ziemi lądują tajemnicze statki obcych. Do zbadania sprawy pułkownik Weber (Forest Whitaker) zbiera elitarny zespół specjalistów, wśród których są lingwistka Louise Banks (Amy Adams) i fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner). Jako że ludzkość balansuje na krawędzi wojny światowej, Banks z całą ekipą ścigają się z czasem w poszukiwaniu odpowiedzi. Za sprawą niespodziewanego zwrotu wydarzeń, zagrożone jest nie tylko jej życie, ale prawdopodobnie przetrwanie całej ludzkości.



„Blade Runner 2049”



Trzy dekady temu zadaniem Ricka Deckarda (Harrison Ford) było tropienie i eliminowanie androidów w Los Angeles. Teraz sam musi się ukrywać, a nowy Blade Runner - oficer K (Ryan Gosling) - wkracza do gry. Niespodziewanie odkrywa on spisek, który może zniszczyć pozostałości starego porządku. Aby uchronić świat przed zagładą, mężczyzna musi prosić Deckarda o pomoc. Odnalezienie renegata nie jest jednak łatwym zadaniem.



„Łowca androidów”



Rok 2019. Rick Deckard jako członek specjalnego oddziału policji tropi i eliminuje replikantów - istoty stworzone za pomocą biotechnologii do wykonywania niebezpiecznych zadań.



„Zodiak”



Lata 70. Seryjny zabójca terroryzuje okolice zatoki San Francisco. Pewnego dnia San Francisco Police Department otrzymuje listy od „Zodiaka”, w których przyznaje się on do popełnienia 37 zabójstw. Podobne wiadomości otrzymuje redakcja dziennika „San Francisco Chronicle” oraz adwokat Melvin Belli. Nie są to jednak zwykłe listy - ich autor zwodzi policję i media wymyślnymi szyframi i łamigłówkami. Poszukiwaniami mordercy zajmują się funkcjonariusze śledczy z czterech okręgów sądowych oraz dociekliwy pracownik lokalnej gazety. Wkrótce sprawa ta staje się ich wspólną obsesją. Wplątani w wir niewyjaśnionych wydarzeń i wciąż nowych poszlak poddawani są nieustannej próbie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.



„Prestiż”



Hugh Jackman i Christian Bale wcielają się w dwóch iluzjonistów, których rywalizacja wznosi ich na wyżyny sławy – niosąc jednak za sobą okropne konsekwencje. Dwaj początkujący iluzjoniści, Rupert Angier i Alfred Borden, w wyniku nagłej tragedii z przyjaciół stają się wrogami. Teraz, gdy obaj rywalizują ze sobą na londyńskiej scenie, decydują się na kolejne poświęcenia w nieustannym cyklu zemsty, co prowadzi zarówno do sławy, jak i tragedii.



„Incepcja”



Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) jest mistrzem ekstrakcji – niezwykłej złodziejskiej sztuki polegającej na wykradaniu podczas snu bezcennych sekretów z ludzkiej podświadomości. Ze względu na swój wyjątkowy talent Dom jest chętnie zatrudniany przez korporacje, które sowicie płacą za kradzież tajemnic konkurencji. Niestety, kosztował go również życie żony Mal (Marion Cotillard) i rodzinne szczęście. Kiedy pojawia się możliwość odkupienia win Dom podejmuje się wykonania niezwykłego zlecenia – dokonania incepcji – włamania do ludzkiego umysłu i zaszczepieniu w nim nowej idei.Czytaj też:

Co warto teraz oglądać na streamingach? 14 hitów na Netflix, ale to Max ma prawdziwą perełkę!Czytaj też:

Wielki polski hit w telewizji. Zarobił w kinach 105 mln złotych!