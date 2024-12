Disney+ zaczyna rok na bogato. Serialowe perełki i filmowe sztosy w styczniu 2025

Nowościami, na które warto zwrócić uwagę, są m.in.: thriller polityczny twórcy „Tacy jesteśmy” – „Paradise”, intrygujący film Searchlight Pictures „Nocna suka” z Amy Adams w roli matki, która powoli ulega transformacji, czy nawiązujący klimatem do komiksów nowy serial Marvel Animation ze Spider-Manem w roli głównej. Na ekranach w nowej „Gęsiej skórce” zobaczymy też Davida Schwimmera, który lata temu wcielił się w Rossa w uwielbianej serii „Przyjaciele”.

Jedną z najciekawszych pozycji serialowych stycznia jest skandynawska produkcja „Whiskey On the Rocks”. Sześcioodcinkowa produkcja w nieco przerysowany sposób wraca do wydarzeń z 1981 roku, kiedy sowiecka łódź podwodna utknęła u wybrzeży Szwecji, czym wywołała geopolityczny chaos.

Disney+ z przytupem wkracza w nowy rok. Masa dobrych nowości w styczniu 2025

„Whiskey On the Rocks”



Jest październik 1981 roku, trwa Zimna wojna, polityczne napięcie sięga zenitu, a świat stoi na krawędzi wojny atomowej. Jest mroźna noc, lecz załoga radzieckiego okrętu podwodnego U-137 wie, jak się rozgrzać, świętując narodziny córki jednego z kolegów. Wódka leje się strumieniami, a okręt wpada na skały na szwedzkich wodach, w pobliżu Karlskrony, tuż obok ściśle tajnej bazy marynarki wojskowej. Serial "Whiskey on the Rocks" z przymrużeniem oka opowiada tę niewiarygodną historię, będącą katastrofalnym w skutkach następstwem pijackiego błędu. Świat nigdy nie był tak blisko globalnego konfliktu na pełną skalę, a odpowiedzialność za jego zażegnanie spoczęła na barkach jednego człowieka - premiera Szwecji, Thorbjörna Fälldina.

Premiera: 22 stycznia



„Nocna suka”



Kobieta (Amy Adams) przerywa karierę, by zostać mamą na pełen etat, jednak wkrótce jej bycie w domu przybiera nieoczekiwanie surrealistyczny obrót.

Premiera: 24 stycznia



„Paradise”



„Paradise” rozgrywa się w spokojnej społeczności zamieszkałej przez jedne z najbardziej wpływowych osób na świecie. Jednak ten spokój pryska, gdy dochodzi do szokującego morderstwa, po którym rozpoczyna się wysokiej rangi śledztwo.

Premiera: 28 stycznia



„Genialna Morgan”



„Genialna Morgan”, serial autorstwa Drew Goddarda („Dobre miejsce”, „Marsjanin”) z Kaitlin Olson w roli głównej, opowiada o obdarzonej wyjątkowym umysłem samotnej matce, której niekonwencjonalny talent do rozwikływania zbrodni prowadzi do niezwykłej i bezkonkurencyjnej współpracy z doświadczonym detektywem o dość podręcznikowym podejściu (Daniel Sunjata). W serialu opartym na popularnym francuskim pierwowzorze „Haut Potentiel Intellectuel (HPI)” występują Kaitlin Olson jako Morgan, Daniel Sunjata jako Karadec, Javicia Leslie jako Daphne, Deniz Akdeniz jako Lev „Oz” Ozdil, Amirah J jako Ava, Matthew Lamb jako Elliot i Judy Reyes jako Selena.

Premiera: 23 stycznia



„Gęsia skórka: Zagubieni”



Bliźnięta Devin i Cece przyjeżdżają do dzielnicy Gravesend w Brooklynie, gdzie mają spędzić wakacje wraz ze swoim rozwiedzionym ojcem, naukowcem Anthonym Brewerem. Rodzieństwo wkrótce odkrywa, że w nowym miejscu dzieje się coś dziwnego. Zagłębiając się w nieznane, Devin, Cece i ich przyjaciele — Alex, CJ i Frankie — zostają uwikłani w mrożącą krew w żyłach opowieść o czwórce nastolatków, którzy tajemniczo zniknęli w 1994 roku.

Premiera: 10 stycznia



„Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa”



„Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa” to serial animowany, który podąża za Peterem Parkerem w jego drodze do zostania bohaterem. To historia, jakiej nigdy nie widzieliśmy, w stylu, który celebruje wczesne komiksowe korzenie postaci.

Premiera: 29 stycznia

