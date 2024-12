2 nowości na Max, 3 perełki na Netflix. Od dziś na streamingach prawdziwa uczta!

Szukacie czegoś do obejrzenia w wolny wieczór? Od dziś na Netflix i Max obejrzycie aż pięć obiecujących tytułów. Wśród nich jest wyczekiwana adaptacja „Stu lat samotności” czy nowy brytyjski serial kryminalny, który już podbija listy najpopularniejszych.

Zatrzęsienie nowości na streamingach. Co wpadło dziś na Max i Netflix?

MAX

„Powrót Millie Black”

Po dekadach spędzonych w Wielkiej Brytanii była detektyw Scotland Yardu, Millie Black, wraca do domu na Jamajce i dołączyła do lokalnej policji. Millie i jej partner Curtis otrzymują zadanie odnalezienia zaginionej uczennicy, co stawia ich na kursie kolizyjnym zarówno z potężną rodziną Kingston, jak i brytyjskim detektywem.

„Super/Man: Historia Christophera Reeve'a”

Dokument przedstawia historię życia Christophera Reeve'a, aktora wsławionego rolą Supermana, który po feralnym upadku z konia został sparaliżowany. Zdarzenie to przyczyniło się do jego aktywności na rzecz leczenia urazów kręgosłupa i wsparcia niepełnosprawnych.

Netflix

„Sto lat samotności”, część 1.

Po ślubie wbrew woli rodziców kuzynostwo José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán musi opuścić rodzinną wieś i wyruszyć w długą drogę w poszukiwaniu nowego domu. Wędrówka w towarzystwie przyjaciół i poszukiwaczy przygód kończy się po dotarciu na brzeg rzeki o dnie wyłożonym fantastycznymi białymi otoczakami, gdzie zakochani postanawiają założyć utopijną osadę, której nadają nazwę Macondo. Kilka pokoleń rodu Buendia tworzy historię legendarnego miasteczka, rozdzieranego szaleństwem, niespełnioną miłością, krwawą i bezsensowną wojną oraz strachem przed klątwą, która pozbawiła ich nadziei, skazując na sto lat samotności.

„Królowie Tupelo: Przestępcza saga z Południa”

Konflikt w małym miasteczku, internetowy spisek, ktoś udający Elvisa, organy z czarnego rynku i próba zamachu na prezydenta. Witamy w Mississippi, gdzie ta szokująca historia przeistacza się z lokalnego dramatu w ogólnokrajowy skandal. Zapnij pasy i wyrusz na szaloną przejażdżkę. To nie fikcja — to Tupelo.

Nastoletnia Makayla od początku życia zmaga się z rzadką formą autyzmu, która uczyniła ją praktycznie całkowicie niewerbalną. Jednak jej rodzice, pełni niezachwianej wiary w potencjał córki, wyruszają w przełomową podróż, aby odkryć prawdziwą głębię wewnętrznego świata Makayli.

