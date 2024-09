15 najlepszych polskich seriali, które obejrzysz na Max

Platforma Max jest wielką biblioteką rodzimych produkcji. Choć bardzo popularne w serwisie są znane na co dzień z telewizji programy telewizyjne, nie mniejszym zainteresowaniem cieszą się też polskie seriale. Oto 15 z nich, które są najwyżej oceniane przez widzów Max.

Najlepsze polskie seriale, które obejrzysz na Max

15. „Król Zanzibaru”

Trzyodcinkowa seria dokumentalna odkrywająca kulisy wielkiej piramidy finansowej, zbudowanej przez Wojciecha Żabińskiego, znanego w sieci jako „Wojtek z Zanzibaru”. Na początku pandemii wykorzystał on brak obostrzeń i założył na tej egzotycznej wyspie sieć hoteli Pili Pili. Szybko zyskał status lokalnego celebryty, a za sprawą jego charyzmy i niekończących się okazji rabatowych na wyspę ściągały dziesiątki gości. Dla wielu rodaków, w tym również tych znanych z pierwszych stron gazet, była to szansa na odrobinę normalności w czasach wszechobecnej kwarantanny. Nic nie zapowiadało, że za popularnym biznesem kryją się problemy finansowe, zwolnienia i setki naciągniętych klientów.

14. „Klara”

Klara to dziewczyna jakich wiele mijamy każdego dnia na ulicy, w sklepie czy na siłowni. Czterdzieste urodziny ma już za sobą. Podobnie jak małżeństwo i pewność, że po „i żyli długo, i szczęśliwie” jest ciąg dalszy, niekoniecznie z happy endem. Klara ma też toksyczną i wszystkowiedzącą matkę, nieobecnego ojca, kota reproduktora oraz problemy. Ma też wiarę. Naiwną wiarę w to, że i na nią czeka spełnienie marzeń. Od kilkunastu lat jej serce bije i wariuje dla Aleksa – niezbyt urodziwego prawnika, który ma jedną wadę – żonę. Serce jednak nie sługa… Na szczęście są jeszcze wspomagacze. I ten największy skarb – przyjaciele. Prawdziwi, sztuk dwie – Wronka i Wojtek.

13. „Kontrola”

To historia spotkania dwóch dziewczyn, które kiedyś były razem. Wpadają na siebie przypadkiem podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Świat na chwilę się zatrzymuje, wspomnienia wracają, rozpoczyna się walka o stare uczucie. Walka z góry skazana na porażkę, czy może tym razem będzie inaczej?

12. „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”

Czteroodcinkowy serial nie tylko pokazuje wydarzenia, które doprowadziły do skazania i uniewinnienia Tomasza Komendy. Pozwala także bliżej przyjrzeć się wybranym aspektom tej historii. Widzowie jeszcze lepiej poznają więzienną codzienność młodego Komendy. Zagłębią się w meandry śledztwa, które pomogło w jego uniewinnieniu oraz relacje rodzinne – to one pozwalają przetrwać nawet największe piekło!

11. „Pati”

Główna bohaterka zanim została pozbawiona wolności, nie miała najłatwiejszej sytuacji życiowej, głównie za sprawą kompletnie niepoukładanej i nieodpowiedzialnej matki – Julity. To na „Pati” spada obowiązek zajmowania się młodszym rodzeństwem – Natalką i Natankiem oraz matką uwikłaną w przestępczy światek i narkotyki. Pomimo przeciwności, nie rezygnuje jednak z walki o marzenia.

10. „Behawiorysta”

Gerard Edling to stateczny wykładowca, ekspert w dziedzinie kinezyki – nauki zajmującej się badaniem mowy ciała oraz były prokurator z ogromnym doświadczeniem, Horst Zeiger – nieśmiały, młody mężczyzna, outsider, maniak komputerowy i… totalnie nieprzewidywalny morderca. Gdy jeden z nich zamierza popełnić zbrodnię, drugi, znany z tego, że potrafi rozszyfrować każdego przestępcę i rozwiązać każdą sprawę, próbuje temu zapobiec. Niestety skutkiem ich pojedynku jest makabryczne widowisko, transmitowane online do tysięcy widzów… Czy w momencie, gdy granica między tym co realne, a wirtualne zacznie się zacierać, tytułowy behawiorysta będzie nadal w stanie „czytać” swego przeciwnika?

9. „Odwilż”

Szczecin, przełom zimy i wiosny. W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Katarzyna Zawieja (w tej roli Katarzyna Wajda), trzydziestokilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną. Szybko okazuje się, że w śledztwie nie chodzi wyłącznie o zabójstwo – niedługo przed śmiercią kobieta urodziła dziecko. Pytanie, gdzie ono się znajduje, czy żyje? Poszukiwania niemowlęcia stają się dla głównej bohaterki mocnym, choć początkowo nieuświadomionym impulsem do konfrontacji z własną sytuacją: samotnej matki, perfekcyjnej policjantki, a przede wszystkim – kobiety w momencie kryzysu po śmierci męża. Walka o dziecko okaże się dla niej walką o samą siebie.

8. „Szadź”

Siedmioodcinkowy thriller z wątkiem kryminalnym w tle. W tej opowieści zagadki nie stanowi jednak tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Co łączy sprawcę z komisarz prowadzącą śledztwo? Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny? Wyścig z czasem trwa. Czy komisarz Polkowska trafi na ślad mordercy i zapobiegnie kolejnym zbrodniom? Każdy odcinek odkryje przed widzami część prawdy o tym, co łączy policjantkę z Piotrem Wolnickim (Maciej Stuhr) – religioznawcą, pozornie wzorowym mężem i ojcem, który w okrutny sposób pozbawia życia swoje ofiary.

7. „Skazana”

Alicja Mazur, sędzia Sądu Okręgowego to kobieta, która osiągnęła zawodowy sukces. Przyzwyczajona do życia na wysokim poziomie, szczęśliwie zakochana w idealnym mężczyźnie. Charyzmatyczna, bardzo inteligentna, ambitna i zawsze stojąca na straży prawa. Na pozór zna się na ludziach, potrafi szybko przejrzeć ich zamiary. Do czasu, gdy sama trafia do zakładu karnego dla kobiet, gdzie znajdzie się na samym dole więziennego układu pokarmowego. Czy przetrwa w nowej dla siebie rzeczywistości?

6. „Bez tajemnic”

To pierwszy polski serial produkcji HBO o psychoterapeucie, który pomaga swoim pacjentom rozwiązywać problemy, z którymi nie potrafią sobie poradzić samodzielnie. Dzięki psychoterapii poznajemy rozterki i wybory współczesnych Polaków. Główną postacią serialu jest uznany psychoterapeuta Andrzej Wolski (Jerzy Radziwiłowicz), który regularnie odbywa spotkania ze swoimi pacjentami.

5. „Chyłka”

Główna bohaterka Joanna Chyłka jest zdolna, bezkompromisowa, odważna i niepokorna. W prawniczym świecie pełnym mężczyzn w niczym im nie ustępuje. Gdy trzyletnia Nikola Szlezyngier znika bez śladu, a policja nie znajduje dowodów wskazujących na porwanie, głównymi podejrzanymi stają się rodzice dziecka. To właśnie Chyłka i jej nowy aplikant Kordian Oryński podejmują się obrony małżeństwa. Wszystkie poszlaki wskazują jednak na winę Szlezyngierów. Czy prawnicy zdołają wspólnie doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału?

4. „Prawo Agaty”

W każdym z piętnastu odcinków „Prawa Agaty” poznacie nową, ciekawą, poruszającą, a czasem groteskową sprawę, której podejmie się kancelaria bohaterów serialu. Problemy ich klientów będą się często wiązać z tym, co aktualnie przeżywają prywatnie. A przed nimi m.in. zawirowania małżeńskie Doroty i jej męża Wojtka (Tomasz Karolak) oraz wyjątkowo gorący trójkąt zawodowo-emocjonalny: mecenas Agaty Przybysz, Dębskiego (Leszek Lichota) i jego życiowej partnerki, prokurator Marii Okońskiej (Małgorzata Kożuchowska).

3. „Odwróceni”

13 odcinkowa historia o losach bezwzględnego gangstera i policjanta. Osoby z pozoru tak różne łączy jedna rzecz. Miłość i przywiązanie do rodziny, a co za tym idzie związane z nią poświęcenia. Główny bohater, podinspektor Sikora (Artur Żmijewski), zajmuje się rozpracowywaniem mafii pruszkowskiej i wołomińskiej. Jego celem jest posadzenie bandytów na ławie oskarżonych. Jednak aby tego dokonać, potrzebuje pomocy. Jedynym sposobem na jej uzyskanie jest współpraca z „Blachą” (Robert Więckiewicz). Czy jednak policjantowi uda się „odwrócić” groźnego przestępcę? A może to on sam zostanie „odwrócony” na stronę mafii?

2. „Ślepnąć od świateł”

Kuba (debiutujący Kamil Nożyński) to znany warszawski diler. Jest perfekcjonistą i outsiderem. Lubi mieć wszystko pod kontrolą – włącznie ze swoim dokładnie przemyślanym i zaplanowanym wizerunkiem. Jest zagadką dla otoczenia – to, co widzą inni to jedynie przystojna twarz, drogie ubrania, dobry samochód. Nikt nie wie o nim zbyt wiele, za to on zna bardzo wielu. Jego klientami są politycy, celebryci, zamożne panie domu, gwiazdy hip-hopu, hipsterzy. Mężczyzna obraca się w gronie lokalnych gangsterów dowodzonych przez Stryja (Janusz Chabior), który – tak jak i on – ma tego samego szefa, Jacka (Robert Więckiewicz). Jedyną bliską mu osobą jest przyjaciółka Pazina (Marta Malikowska).

1. „Wataha”

Serial „Wataha” rozpoczyna się od zamachu bombowego, w którym giną oficerowie jednej z jednostek straży granicznej w Bieszczadach. Tylko jednemu z nich uda się przeżyć. Kapitan SG Wiktor Rebrow (Leszek Lichota) w wyniku zamachu traci nie tylko swoich przyjaciół, ale przede wszystkim ukochaną Ewę. Zagubiony, próbuje dociec, co się wydarzyło i kto za tym wszystkim stoi. Oficjalne śledztwo prowadzi prokuratura. Poznaniem prawdy są zainteresowani również jego przełożeni.

