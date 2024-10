Na Netflix wpada kapitalny thriller z Olafem Lubaszenko od twórcy „Znachora”. Polacy będą zachwyceni!

W połowie tygodnia na Netflix zadebiutuje nowy polski film w reżyserii Michała Gazdy, którego „Znachor” w ubiegłym roku pobił wszelkie rekordy. Tym razem w głównej roli w thrillerze, którego akcja będzie osadzona w latach 90., zobaczymy Olafa Lubaszenko, a na ekranie będą mu towarzyszyć między innymi Wiktoria Gorodeckaja i Jędrzej Hycnar.

W tym tygodniu pojawi się też premierowo na Netflix doceniany, dwukrotny zdobywca Oscara z 2017 roku z Garym Oldmanem w roli Winstona Churchilla. Środa i czwartek będą pełne kontynuacji ukochanych serii – powróci znany prawnik czy seria dokumentalna o mordercach, która przyciąga tłumy widzów. Przejrzyjcie cała listę nowości i poszukajcie czegoś idealnego dla siebie, na co warto czekać!

Nowości na Netflix w tym tygodniu. Zadebiutuje kapitalny polski thriller

„Potworne pojazdy” – poniedziałek

W tej produkcji klasyczne postacie są przedstawiane jako pół-potwory, pół-ciężarówki, którzy łączą siły, by wykorzystać swoje specjalne moce ichronić miasto Motorvania.

„Comedy Revenge” – wtorek

Osiemnaście gwiazd komedii po raz kolejny bierze udział w bezkompromisowej bitwie na śmieszność. Gospodarzem programu jest legendarny komik Lee Kyeong-kyu.

„Zombieland: Kulki w łeb” – wtorek

Od czasu, gdy na ziemi pojawiły się zombie, udało im się ewoluować, przez co trudniej z nimi walczyć.

„Chucky”, sezon 1. – wtorek

Seria przerażających morderstw przerywa idylliczne życia małego amerykańskiego miasteczka. Może mieć to związek z faktem, że na wyprzedaży garażowej pojawiła się Laleczka Chucky.

„Napad” – środa

Początek lat 90-tych, wydalony ze służby funkcjonariusz policji, grany przez Olafa Lubaszenkę, otrzymuje szansę na odzyskanie swojego dawnego życia w zamian za rozwiązanie sprawy napadu na bank. Wspólnie z młodą policjantką przydzieloną do sprawy, detektyw musi działać szybko – zainteresowanie mediów napadem nie jest na rękę nowej władzy.

„Czas mroku” – środa

Winston Churchill zostaje premierem Wielkiej Brytanii. Jego pierwszym zadaniem jest zjednoczenie narodu w obliczu groźby inwazji nazistowskich Niemiec.

„Prehistoryczna apokalipsa” – środa

Reporter Graham Hancock podróżuje po świecie w poszukiwaniu tajemniczych zapomnianych cywilizacji sięgających ostatniej epoki lodowcowej.

„Wyznania morderców”, sezon 5. – środa

Mordercy zamknięci w celach śmierci opowiadają o swoich zbrodniach.

„Sweet Bobby: Koszmarne oszustwo” – środa

Szokujący dokument o Kirat zakochanej w mężczyźnie poznanym w Internecie i uwikłanej w wirtualny związek, który wywraca jej życie do góry nogami na długie lata.

„Na zewnątrz” – czwartek

Gdy wybucha epidemia zombie, pewna rodzina wyjeżdża na odludną farmę. Jednak ich próby odnalezienia się w nowej rzeczywistości zakłócają bolesne sekrety z przeszłości.

„Błędny cień” – czwartek

Młoda zabójczyni rzuca wyzwanie swojemu mentorowi i całej organizacji, aby uratować chłopca, który stracił matkę z winy potężnego zbrodniczego syndykatu.

„Prawnik z Lincolna”, sezon 3. – czwartek

Odstawiony po wypadku na boczny tor gwiazdor palestry Los Angeles Mickey Haller wznawia karierę i wraca do swojego słynnego lincolna. Zaczyna od sprawy zabójstwa.

„Park Jurajski: Teoria chaosu”, sezon 2. – czwartek

Ekipa z Obozu Kredowego próbuje rozwiązać trudną zagadkę po odkryciu globalnego spisku, który zagraża dinozaurom oraz im samym.

„Gundam: Requiem for Vengeance” – czwartek

W roku 0079 Wieku Kosmicznego Zeon ogłasza niepodległość, uniezależniając się od Federacji Ziemskiej, co pogrąża dwa narody w wojnie. Dzięki rewolucyjnej broni zwanej kombinezonem bojowym siły Zeonu początkowo wygrywają. Jednak ponieważ nie udaje im się przejąć kontroli nad całą Ziemią, wojna utyka w martwym punkcie. Po jedenastu miesiącach walk siłom Federacji Ziemskiej udaje się przejąć kontrolowaną przez Zeon bazę w Europie Wschodniej. Wśród mieszanego batalionu, który ma odbić bazę, znajduje się Sorari i dywizja Czerwonych Wilków, pluton kombinezonów bojowych przybyłych niedawno z kosmosu.

„Człowiek, który kochał UFO” – piątek

Film zainspirowany fascynującą postacią José de Zera — pewnego siebie dziennikarza i twórcy jednej z najsłynniejszych historii o UFO w dziejach argentyńskiej telewizji.

„Czym jest szczęście?” – piątek

W trzecim filmie z uwielbianej serii, Princess i Leo powracają w towarzystwie fascynujących gwiazd, które dołączają do ekipy i trafiają w sam środek szalonego emocjonalnego wiru, który rozkręca się podczas niewinnego wyjazdowego weekendu pełnego dramatycznych wzlotów i upadków. Film ukazuje losy bliskich widzom bohaterów i obfituje w wątki miłości do siebie oraz związanej z nią drogi do samopoznania.

„Transformacja Trei Turnera” – piątek

Bohaterem dokumentu jest fan drużyny baseballowej Philadelphia Phillies, JohnMcCann, który zorganizował zaskakującą owację na stojąco, aby odwrócić złą passę zespołu, gdy jej łącznik Trea Turner przeżywał kryzys.

„Yintah” – piątek

Pełnometrażowy film o walce narodu Wet'suwet'en o suwerenność. Obejmujący ponad dokument pokazuje, jak angażują się Howilhkat Freda Huson i Sleydo’ Molly Wickham, gdy ich naród ponownie przejmuje odpowiedzialność za ziemie swoich przodków, którymi dotąd zarządzało kilka największych światowych firm z branży paliwowej.

„Koszmar z ulicy Wiązów” – piątek

Grupę nastolatków męczą senne koszmary, w których prześladuje ich mężczyzna ze spaloną twarzą, Freddy Krueger, psychopatyczny morderca dzieci.

