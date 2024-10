Polski tytuł sprzed lat numerem 1. na Netflix. Tuż za nim serial o gejach

Jakie seriale i filmy warto obejrzeć na Netflix w wolny weekend? W tym tygodniu na platformie debiutowało wiele głośnych tytułów, które chętnie wybierali polscy widzowie. Choć zagraniczne produkcje zajmują mocne miejsca w rankingach, wciąż najchętniej oglądane są w naszym kraju rodzime tytuły – nawet te sprzed lat.

Topka serialowa na Netflix. Polacy masowo oglądają rodzimą produkcję sprzed lat

10. „Skazany na śmierć”

Młodszy brat skazanego na śmierć więźnia z Fox River postanawia go uratować. Pozoruje napad na bank, by trafić do tego samego zakładu karnego.

9. „Niewyjaśnione tajemnice”

Wciągająca kontynuacja kultowego serialu dokumentalnego, a w niej prawdziwe sprawy: niewyjaśnione zaginięcia, szokujące morderstwa i paranormalne spotkania.

8. „Emily w Paryżu”

Emily, ambitna menadżerka z Chicago, dostaje wymarzone stanowisko w Paryżu. Zaczyna nowe życie pełne pracy, nowych znajomości i romansów.

7. „The Resident”

Młody idealistyczny lekarz rozpoczyna praktykę pod opieką rezydenta, który uczy go zachowania dystansu do pracy i związanych z nią licznych rozczarowań.

6. „Para idealna”

Szokująca śmierć i lawina wzajemnych podejrzeń niweczy marzenia Amelii o wymarzonym ślubie i dołączeniu do jednej z najbogatszych rodzin na Nantucket.

5. „Miłość jest ślepa”

Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.

4. „Nikt tego nie chce”

Agnostyczna autorka podcastów o seksie i rabin świeżo po rozstaniu zakochują się w sobie, ale czy ich związek przetrwa w obliczu różnic w stylu życia i wścibskich rodzin?

3. „Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów”

Trzymający w napięciu dramat kryminalny przedstawia życie braci Menendezów skazanych za brutalne morderstwo rodziców w Beverly Hills w 1989 roku.

2. „Heartstopper”

Charlie i Nick odkrywają, że być może łączy ich coś więcej niż tylko nietypowa przyjaźń.

1. „Krew z krwi”

Po śmierci męża-gangstera Carmen zostaje zmuszona do przejęcia jego interesów i walki o bezpieczeństwo swojej rodziny.

Najpopularniejsze obecnie filmy na Netflix w Polsce

10. „Rebel Ridge”

Były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku, gdy lokalna policja niesprawiedliwie rekwiruje torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za jego kuzyna.

9. „Wieczór kawalerski”

Dziewczyny bez wstydu, używki bez ograniczeń i zabawa bez hamulców. To byłby perfekcyjny wieczór kawalerski, gdyby nie kilku nieproszonych gości z bronią, którzy chcą się zabawić po swojemu.

8. „Prawdziwy dżentelmen”

Życie czarującego żigolaka wywraca się do góry nogami, gdy zostaje ugodzony strzałą Amora. Teraz musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czego naprawdę pragnie i potrzebuje.

7. „Strażnicy cnoty”

Rodzice próbują powstrzymać swoje córki przed uprawianiem seksu w noc balu maturalnego.

6. „Mężczyzna imieniem Otto”

Po śmierci ukochanej żony, zgorzkniały Otto postanawia popełnić samobójstwo. Wszelkie próby są niweczone przez jego nowych sąsiadów.

5. „Wrobiony Conny”

Niesłusznie skazany za morderstwo sprzedawca elektroniki stawia czoło policyjnej korupcji i zbrodniczym spiskom, aby dowieść swojej niewinności.

4. „Osobliwy dom Pani Peregrine”

Jake przybywa na tajemniczą wyspę, by odkryć prawdę o dziwnym domu, w którym mieszkał jego dziadek.

3. „Meg 2. Głębia”

Ekspedycja badawcza narusza granicę oddzielającą morskie potwory od naszego świata. Kiedy trzy megalodony wypływają na powierzchnię, jedyną osobą, która może je powstrzymać, jest Jonas Taylor.

2. „Dungeons & Dragons: Złodziejski honor”

Bard Edgin Darvis wraz z grupą poszukiwaczy przygód podąża śladem zaginionego reliktu.

1. „Rozwodnicy”

Byli małżonkowie orientują się, że są na łasce i niełasce Kościoła, gdy ponad dwadzieścia lat później próbują uzyskać orzeczenie o nieważności swojego związku.

