Nowy thriller podbija Max. Goni go hit z Hopkinsem

Statystyki oglądalności często pomagają niezdecydowanym, wybrać film czy serial, który warto obejrzeć. Na platformie Max Polacy teraz najbardziej interesuje nowiutki thriller, który miał premierę w czwartek 4 października. Tuż za nim znajduje się najnowsza część kultowej serii, a goni ją dramat z Anthonym Hopkinsem w głównej roli. Mocne miejsca w tym tygodniu na liście zajmował także western z Bradem Pittem w głównej roli. Choć dziś zajmuje ostatnie miejsce w zestawieniu – jego oceny mówią same za siebie. W rankingu znajdą też coś dla siebie miłośnicy hiszpańskich produkcji. Najwyraźniej Polakom spodobała się „Milcząca pokojówka”, która notuje mocny start na Max i już zajmuje 5. pozycję.

To zestawienie może pomóc wam w doborze repertuaru na wieczór – sprawdźcie, co teraz jest na topie.

Dobry thriller z mocnym debiutem na Max. To warto oglądać

10. „Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda”

Legendarny Jesse James przyjmuje do szajki Roberta Forda. W tym samym czasie stróże prawa próbują dopaść nieuchwytnego przestępcę.

9. „The Royal Hotel”

Dwie przyjaciółki za dodatkowe pieniądze podejmują tymczasową pracę w odległym australijskim pubie.

8. „Twister”

Grupa łowców burz, chcąc udoskonalić system ostrzegania przed tornadami, staje oko w oko z bezlitosną matką naturą.

7. „Sok z żuka”

Do domu zamieszkiwanego przez parę duchów wprowadzają się nowi właściciele. Zjawy, chcąc się ich pozbyć, wzywają z zaświatów bioegzorcystę – Beetlejuice'a.

6. „Wyrok”

Maltretowana przez męża kobieta postanawia w końcu zawalczyć o sprawiedliwość.

5. „Milcząca pokojówka”

Podczas wakacji w rezydencji na hiszpańskim Costa Brava młoda latynoska pokojówka musi służyć dwójce bogatych dzieciaków.

4. „Batman”

Batman odkrywa korupcję w Gotham City. Jednocześnie ściga Człowieka-Zagadkę, seryjnego mordercę, którego celem jest elita Gotham.

3. „Ostatnia sesja Freuda”

Sigmund Freud i pisarz C.S. Lewis spierają się o przyszłość ludzkości i istnienie Boga.

2. „Pogromcy duchów: Imperium lodu”

Rodzina Spenglerów łączy siły z Pogromcami Duchów, aby uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

1. „Miasteczko Salem”

Pisarz wraca do rodzinnego miasta tylko po to, by odkryć, że wszyscy, których znał, są teraz wampirami.

