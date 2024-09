Przewodnik po nowościach na Netflix. Co warto oglądać, a co powinniście omijać z daleka?

Wśród seriali na Netflix bardzo wysoko plasuje się „Para idealna” – nowość z Nicole Kidman w głównej roli. Tej produkcji wam jednak szczerze nie polecamy. Nie brakuje na liście jednak innych seriali, które warto obejrzeć. Świeżutki „Kaos” oczarowuje widzów, którzy już rozpaczają, że będą musieli pewnie poczekać kilkanaście dobrych miesięcy na kolejny sezon. Wciąż ogromnym powodzeniem cieszy się także „Skazany na śmierć” – tytuł, który wierni fani mogą ponownie obejrzeć w całości po latach. Mocne miejsce zajmuje też „Wielka woda” – świetny polski serial o powodzi w 1997 roku. Choć nie ma go nie liście najpopularniejszych w Polsce, warto także zwrócić uwagę na nowość od Ryana Murphy'ego dla Netfliksa, czyli oparty na faktach serial „Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów”, o sprawie, którą przed laty żyła cała Ameryka.

Topka serialowa w Polsce na Netflix

10. „Co dalej? Przyszłość w oczach Billa Gatesa”

Posłuchaj, co filantrop i wizjoner Bill Gates sądzi na temat palących globalnych problemów i najnowszych technologii, które zmienią świat.

9. „Wypadek”

Gdy impreza urodzinowa zmienia się w tragedię, jej konsekwencje odbijają się na życiu zżytej społeczności, oddalając od siebie rodziny, przyjaciół i partnerów.

8. „Bez tchu”

Pełen pasji zespół medyków ratuje życie w tłocznym szpitalu publicznym, gdzie emocji dostarczają nie tylko pacjenci, ale i romanse.

7. „Kaos”

Gdy Olimpem wstrząsają kłótnie, a potężny Zeus popada w paranoję, troje śmiertelników odkrywa, że ich przeznaczeniem jest odmienić przyszłość ludzi.

6. „Wyspa miliarderów”

Bezwzględna właścicielka norweskiej hodowli ryb planuje wrogie przejęcie lokalnego rywala, aby zostać największym producentem łososia na świecie.

5. „Jestem Georgina”

Emocjonalny i wnikliwy portret życia codziennego Georginy Rodríguez – mamy, influencerki, kobiety biznesu i partnerki Cristiano Ronaldo.

4. „Prison Break”

Młodszy brat skazanego na śmierć więźnia z Fox River postanawia go uratować. Pozoruje napad na bank, by trafić do tego samego zakładu karnego.

3. „Wielka woda”

Wrocław, rok 1997. Naukowcy i lokalne władze muszą podjąć szereg niewyobrażalnie trudnych decyzji, gdy do miasta zbliża się potężna fala powodziowa.

2. „Para idealna”

Szokująca śmierć i lawina wzajemnych podejrzeń niweczy marzenia Amelii o wymarzonym ślubie i dołączeniu do jednej z najbogatszych rodzin na Nantucket.

1. „Emily w Paryżu”

Emily, ambitna menadżerka z Chicago, dostaje wymarzone stanowisko w Paryżu. Zaczyna nowe życie pełne pracy, nowych znajomości i romansów.

Netflix ma też do zaoferowania sporo nowych filmów, które szybko trafiły na listę najpopularniejszych w Polsce. „W ogień. Utracona córka” – to jeden z najlepiej ocenianych filmów dokumentalnych platformy od wielu lat. Mocne miejsce – zresztą zasłużenie – zajął także film „Obdarowani” z Chrisem Evansem w głównej roli. Także w czołówce znalazł się nowiutki „Bokser” z Erykiem Kulmem Jr. Brakuje w zestawieniu jeszcze dramatu „Jego trzy córki”, który dopiero co wpadł na Netflix. Jest on jednak bardzo wysoko oceniany przez widzów, którzy mieli już możliwość go obejrzeć. W rolach głównych Natasha Lyonne, znana a z „Russian Doll” czy „Orange is the New Black”, Elizabeth Olsen („WandaVision”) i Carrie Coon („Fargo”, „Pozostawieni”).

Topka filmów w Polsce na Netflix

10. „Aloha”

Specjalista od broni, Brian Gilcrest, sprawuje pieczę nad przygotowaniami szpiegowskiego satelity, mającego polecieć w kosmos. Podczas misji obdarza uczuciem panią major, przydzieloną mu do pomocy.

9. „W ogień. Utracona córka”

Dwuczęściowy dokument o nieustępliwej matce, która próbuje rozwiązać złożoną zagadkę dotyczącą zaginięcia w 1989 roku swojej oddanej do adopcji córki.

8. „Minionki. Wejście Gru”

Minionki Kevin, Stuart, Bob oraz Otto muszą ratować młodego Gru, który popadł w konflikt z grupą super złoczyńców znaną jako Vicious 6.

7. „Sektor 36”

Skorumpowany policjant nie cofnie się przed niczym, aby dopaść seryjnego mordercę dzieci, który grasuje w sektorze 36.

6. „Funkcjonariusz z czarnym pasem”

Utalentowany mistrz sztuk walki, który nie potrafi przejść obojętnie wobec osoby w potrzebie, pomaga policji walczyć z przestępcami.

5. „Rebel Ridge”

Były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku, gdy lokalna policja niesprawiedliwie rekwiruje torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za jego kuzyna.

4. „Obdarowani”

Frank samotnie wychowuje swoją niezwykle uzdolnioną siostrzenicę Mary. Gdy talent dziewczynki ujawnia się, musi zawalczyć o prawa rodzicielskie z babcią dziewczynki.

3. „Bokser”

Obiecujący młody pięściarz, wspierany jedynie przez żonę, ucieka z komunistycznej Polski w pogoni za marzeniem zostania najlepszym bokserem w historii.

2. „Brzydcy”

W świecie, w którym obowiązują narzucone standardy urody, nastolatka oczekująca na obowiązkową operację plastyczną poszukuje zaginionej przyjaciółki.

1. „Wieczór kawalerski”

Dziewczyny bez wstydu, używki bez ograniczeń i zabawa bez hamulców. To byłby perfekcyjny wieczór kawalerski, gdyby nie kilku nieproszonych gości z bronią, którzy chcą się zabawić po swojemu.

