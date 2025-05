Nostalgiczny quiz z PRL! Pamiętasz te wieczorynki?

Pamiętasz czasy, kiedy wieczorynka była świętością, a cały świat potrafił się zatrzymać na 10–15 minut, żeby obejrzeć kolejne przygody Reksia, Bolka i Lolka czy Misia Uszatka? Gdy ekran telewizora świecił jeszcze w odcieniach szarości, a bajki poprzedzała charakterystyczna dobranockowa czołówka – życie wydawało się prostsze, a radość z kreskówek większa niż dzisiaj.

Jeśli wychowałeś się w czasach PRL albo po prostu masz sentyment do tamtej epoki, ten quiz jest właśnie dla ciebie! Cofnij się z nami w czasie i sprawdź, ile pamiętasz z kultowych bajek, które oglądaliśmy jako dzieci, siedząc z kubkiem kakao i bułą z masłem. To nie tylko test wiedzy – to podróż do beztroskich lat dzieciństwa, kiedy wieczory kończyły się spokojnie, a marzenia rodziły się przy dźwiękach bajkowej melodii. Gotowy na powrót do przeszłości? Zaczynamy!