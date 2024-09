Hity tygodnia na Netfliksie. To oglądają tysiące Polaków

W tym tygodniu Netflix znów podbił ekrany, a niektóre produkcje stały się prawdziwymi hitami, o których mówi się w całym kraju. Tysiące Polaków spędzało wieczory przy nowych serialach i filmach, które błyskawicznie zdobyły popularność i podbiły ranking oglądalności. Jeśli zastanawiasz się, co teraz króluje na Netfliksie, i jakie tytuły warto dodać do swojej listy, zobacz, co oglądają inni i dołącz do grona fanów tych hitów.

Topka na Netflix w tym tygodniu. Jaki serial i film są nr 1. w Polsce?

Seriale

10. „Koszmarni eks”

Od mrożących krew w żyłach zdrad po mordercze intrygi – ten serial dokumentalny ukazuje ciemną stronę miłości w relacjach naocznych świadków.

9. „Outlast. Razem po wygraną”

Szesnastka survivalowców walczy o nagrodę pieniężną, próbując przetrwać w alaskańskiej dziczy. Aby wygrać, te samotne wilki muszą się jednak stać częścią watahy.

8. „Selling Sunset”

Elitarni agenci nieruchomości z Oppenheim Group sprzedają luksusowe posiadłości zamożnym klientom z Los Angeles. Gdy dołącza do nich nowa agentka, zaczynają się problemy.

7. „HotWheels. Na start”

Trwa Rajdowy Obóz Mega Garażu Hot Wheels. Szóstka młodych zawodników doskonali swoje umiejętności, aby dołączyć do nowego pokolenia fantastycznych kierowców wyścigowych.

6. „Emily w Paryżu”

Emily, ambitna menadżerka z Chicago, dostaje wymarzone stanowisko w Paryżu. Zaczyna nowe życie pełne pracy, nowych znajomości i romansów.

5. „Wypadek”

Gdy impreza urodzinowa zmienia się w tragedię, jej konsekwencje odbijają się na życiu zżytej społeczności, oddalając od siebie rodziny, przyjaciół i partnerów.

4. „Kaos”

Gdy Olimpem wstrząsają kłótnie, a potężny Zeus popada w paranoję, troje śmiertelników odkrywa, że ich przeznaczeniem jest odmienić przyszłość ludzi.

3. „Bez tchu”

Pełen pasji zespół medyków ratuje życie w tłocznym szpitalu publicznym, gdzie emocji dostarczają nie tylko pacjenci, ale i romanse.

2. „Prison Break”

Młodszy brat skazanego na śmierć więźnia z Fox River postanawia go uratować. Pozoruje napad na bank, by trafić do tego samego zakładu karnego.

1. „Para idealna”

Szokująca śmierć i lawina wzajemnych podejrzeń niweczy marzenia Amelii o wymarzonym ślubie i dołączeniu do jednej z najbogatszych rodzin na Nantucket.

Filmy

10. „Siedem”

Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza – siedmiu grzechów głównych.

9. „Królowa Faweli”

Wychowana w brazylijskiej faweli młoda kobieta szuka miłości w przestępczym półświatku i walczy o władzę pośród rywalizacji gangów i zdrad.

8. „Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”

Stróż prawa Luke Hobbs i wyrzutek Deckard Shaw łączą swoje siły przeciwko cybernetycznie zmodyfikowanemu przestępcy zagrażającemu całej ludzkości.

7. „Minionki. Wejście Gru”

Minionki Kevin, Stuart, Bob oraz Otto muszą ratować młodego Gru, który popadł w konflikt z grupą super złoczyńców znaną jako Vicious 6.

6. „Wybawienie”

Samotnie wychowująca dzieci Ebony Jackson wprowadza się do nowego domu, ale okazuje się, że zamieszkuje go przerażająca istota. Film inspirowany prawdziwymi zdarzeniami.

5. „Nie!”

Mieszkańcy wąwozu w środkowej Kalifornii stają się świadkami tajemniczego i mrożącego krew w żyłach zjawiska.

4. „Tylko sprawiedliwość”

Światowej sławy adwokat Bryan Stevenson wspomina sprawę skazanego na karę śmierci Waltera McMilliana, którego udało mu się wybronić.

3. „Pojutrze”

Globalny wzrost temperatury doprowadza do osłabienia Prądu Północnoatlantyckiego. Ziemią wstrząsa seria anomalii pogodowych na katastrofalną skalę.

2. „Bokser”

Obiecujący młody pięściarz, wspierany jedynie przez żonę, ucieka z komunistycznej Polski w pogoni za marzeniem zostania najlepszym bokserem w historii.

1. „Rebel Ridge”

Były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku, gdy lokalna policja niesprawiedliwie rekwiruje torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za jego kuzyna.

