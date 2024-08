Koniec wakacji na Max. Obejrzymy jeden z najlepszych thrillerów w historii kina!

Na Max w najbliższych dniach obejrzeć będziemy mogli sporo ciekawych propozycji. Zadebiutuje klasyka gatunku, między innymi – dramat „Nocny kowboj” z Dustinem Hoffmanem i Jonem Voightem, „Zodiak”, uznawany za topowy thriller wszech czasów, o nierozwiązanej do tej sprawie seryjnego mordercy z San Francisco. Pod koniec tego tygodnia widzowie będą mogli też zobaczyć rozszerzoną wersję jednej z najbardziej kultowej trylogii w historii kina a najmłodsi widzowie całą serię animacji Lego, która będzie idealną propozycją w ostatnim tygodniu wakacji.

Nowości na Max. Co warto obejrzeć w tym tygodniu?

„Miasto Boga: Walka trwa” – poniedziałek

Serial HBO opowiadający o życiu mieszkańców faweli zwanej „Miastem Boga” 20 lat po śmierci Li'l Zé.

„Nocny kowboj” – środa

Naiwny naciągacz z Teksasu, który pragnie zdobyć serca zamożnych kobiet z Nowego Jorku, znajduje nowego przyjaciela w osobie schorowanego oszusta.

„The Watchers” – piątek

Mina zostaje uwięziona w lesie w zachodniej Irlandii. Razem z trójką nieznajomych każdej nocy jest prześladowana przez tajemnicze stworzenia.

„Zodiak” – piątek

W okolicach San Francisco grasuje psychopatyczny seryjny morderca, a jego zbrodnie są coraz bardziej zuchwałe.

„Słodki sen” – piątek

Historia wydarzeniach, które nastąpiły po śmierci holenderskiego właściciela plantacji cukru, który zapisuje swój majątek nieślubnemu synowi.

„Hobbit: Bitwa Pięciu Armii” (wersja rozszerzona) – piątek

Zapierająca dech w piersiach, finałowa część widowiskowej trylogii Petera Jacksona, opartej na kultowej powieści J.R.R. Tolkiena.

„Hobbit: Niezwykła podróż” (wersja rozszerzona) – piątek

Hobbit Bilbo Baggins wyrusza w niebezpieczną podroż, aby wraz z czarodziejem Gandalfem i trzynastoma krasnoludami pokonać groźnego wroga. Pierwsza część filmowej adaptacji książki „Hobbit” J.R.R. Tolkiena.

„Hobbit: Pustkowie Smauga” (wersja rozszerzona) – piątek

Druga część ekranizacji powieści J.R.R. Tolkiena – historii niezwykłej podróży hobbita Bilbo Bagginsa, której celem jest odzyskanie Ereboru – Królestwa Krasnoludów. Wersja rozszerzona filmu.

„Lego Batman” – sobota

Miastu Gotham zagraża niebezpieczny Joker. Aby móc je uratować, Batman musi nauczyć się współpracować z innymi.

„LEGO. Przygoda 2” – sobota

Bohaterowie z uniwersum LEGO powracają w epickiej przygodzie pełnej akcji, aby ocalić swoje ukochane miasto.

„LEGO NINJAGO: Film” – sobota

Niezdyscyplinowana grupa walecznych wojowników ninja musi stawić czoła złemu lordowi Garmadowi.

„LEGO. Przygoda” – sobota

Deszcz nagród plus nominacja do Złotego Globu. Emmet, przeciętna minifigurka LEGO, zostaje wzięty za wybranego do ocalenia świata. W ten sposób dołącza do drużyny, która ma powstrzymać złowrogiego tyrana.

