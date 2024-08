Top 5 seriali w sierpniu według BBC. Co warto obejrzeć?

Wraz z nadejściem sierpnia, BBC przedstawia swoją listę najciekawszych seriali, które mogą umilić letnie wieczory. W zestawieniu znajdziemy zarówno świeże premiery, jak i produkcje, które zdążyły już zyskać spore grono fanów. Wśród polecanych tytułów znajdują się różnorodne gatunki, od dramatów, przez thrillery, aż po lżejsze, komediowe produkcje, dzięki czemu każdy widz znajdzie coś dla siebie.

Co warto obejrzeć w sierpniu 2024? Te seriale poleca BBC

„Branża”, sezon 3. – Max

Trzeci sezon serialu podąża za przejściem Pierpoint na etyczne inwestowanie za pośrednictwem Lumi, prężnej firmy zajmującej się ekologiczną technologią energetyczną, która wkrótce wejdzie na giełdę. Podczas gdy Yasmin (Marisa Abela), Robert (Harry Lawtey) i Eric (Ken Leung) zmagają się ze swoimi ambicjami i wadami, Harper (Myha'la) znajduje nieoczekiwanego partnera w Petrze Koenig (Sarah Goldberg) w funduszu hedgingowym FutureDawn.

„Bad Monkey” – Apple TV+

Były detektyw, a obecnie kontroler w branży gastronomicznej na południowej Florydzie zostaje wciągnięty w świat pełen chciwości i korupcji, gdy turysta znajduje odcięte ramię podczas wędkowania. Pojawia się też małpa.

„Emily w Paryżu”, sezon 4. – Netflix

Choć jej paryskie życie obfituje w dramaty, Emily jest gotowa podjąć odważne decyzje, aby dostać to, czego chce – od miasta i wymarzonego mężczyzny.

„Pachinko” – Apple TV+

Rozgrywająca się na przestrzeni czterech pokoleń kronika nadziei i marzeń koreańskiej rodziny imigrantów, która opuszcza ojczyznę w poszukiwaniu lepszego życia.

„Zbrodnie po sąsiedzku” – Disney+

W czwartym sezonie „Zbrodni po sąsiedzku” ulubione i niezawodne trio samozwańczych detektywów zmaga się z szokującymi wydarzeniami, które miały miejsce pod koniec trzeciego sezonu, związanymi z dublerką Charlesa – Sazz Pataki. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy to może jednak Charles był zamierzoną ofiarą ataku, śledztwo prowadzi bohaterów aż do Los Angeles, gdzie hollywoodzkie studio przygotowuje film o ich podcaście. Powrót Charlesa, Olivera i Mabel do Nowego Jorku oznacza jeszcze bardziej epicką przygodę – bohaterowie przemierzają dziedziniec swojego budynku, aby zanurzyć się w pokręcone życie mieszkańców zachodniej wieży Arconii.

„KAOS” – premiera 29 sierpnia na Netflix

Gdy Olimpem wstrząsają konflikty, a potężny Zeus popada w paranoję, trójka śmiertelników musi zmierzyć się z przeznaczeniem i zmienić przyszłość ludzkości.

Czytaj też:

QUIZ z amantów PRL-u. Przed laty to oni łamali serca Polek!Czytaj też:

Pamiętacie szokującego „Dahmera” na Netflix? Serial powraca z nową wstrząsającą historią sprzed lat