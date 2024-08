Na Netflix debiutuje wyczekiwany serial! Lista hitów tygodnia, których nie możesz przegapić

Wśród premier w tygodniu 19-25 sierpnia znajdziemy kontynuacje popularnych serii oraz zupełnie nowe tytuły, które już teraz wzbudzają duże zainteresowanie. Sprawdźmy, na co warto zwrócić uwagę w nadchodzących dniach i co powinno znaleźć się na waszej liście „do obejrzenia”.

Nowości na Netflix w tygodniu 19-25 sierpnia

„Uliczka CoComelon”, sezon 3. – poniedziałek

W 30-minutowym odcinku specjalnym Cece i jej przyjaciele chcą zrobić coś wyjątkowego dla swojego nauczyciela, więc wystawiają musical oparty na ulubionych piosenkach przedszkolaków.

„Koszmarny wtorek: Upiorne historie” – wtorek

Inspirowana tajskim horrorem radiowym Angkhan Khlumpong seria ośmiu opowieści opartych na autentycznych przeżyciach słuchaczy.

„Sportowe opowieści. Jak zginął Air McNair” – wtorek

Dokument o karierze rozgrywającego NFL Steve'a McNaira oraz szokujących okolicznościach jego morderstwa w 2009 roku.

„Wypadek” – środa

Gdy impreza urodzinowa zmienia się w tragedię, jej konsekwencje odbijają się na życiu zżytej i zamożnej społeczności, oddalając od siebie rodziny, przyjaciół i partnerów.

„Znów mieć 15 lat”, sezon 3. – środa

W ostatnim sezonie serialu „Znów mieć 15 lat” Anita i jej przyjaciele kończą liceum. W wyniku błędu w sieci społecznościowej Floguinho Anita trafia do innej przeszłości. Teraz ma 18 lat i studiuje sztuki wizualne, czeka ją zatem mieszkanie w akademiku, szalone studenckie imprezy i wyzwania, jakie niesie dorosłość. Anita będzie też musiała odgadnąć, kto razem z nią cofa się w czasie i przeszkadza jej w zakończeniu sprawy Floguinho raz na zawsze, tak by mogła znów w pełni kontrolować swoje życie.

„Fajne dziewczyny” – środa

Nieustraszona Léo uważa się za najlepszą glinę na Riwierze Francuskiej. Kiedy dowiaduje się, że Ludo, który był dla niej jak brat, został zamordowany w Hamburgu, postanawia za wszelką cenę schwytać sprawcę. Jednak jej szefowa ma inny pomysł i upiera się, aby przekazać sprawę niemieckiej superpolicjantce. Léo nie ma zamiaru pozwolić, by jakaś oferma w garsonce prowadziła śledztwo, zwłaszcza gdy dowiaduje się, że chodzi o atrakcyjną i wyszkoloną ponad miarę Mélanie. Zmuszone do trudnej współpracy wybitne, choć różniące się od siebie jak ogień i woda, policjantki, nie mają pojęcia, że nad Niceą wisi ogromne niebezpieczeństwo, a je same łączy więcej, niż przypuszczały.

„Wyatt Earp i wojna kowbojów” – środa

Legendarny konflikt Wyatta Earpa i Ike’a Clantona odżywa w sugestywnych rekonstrukcjach w mocnym dramacie dokumentalnym o strzelaninie, która stała się symbolem epoki

„Pop Star Academy: KATSEYE” – środa

Dwadzieścia dziewczyn bierze udział w projekcie, który może zaprowadzić je na szczyt K-popu w tym dokumencie o girlsbandzie Katseye, za którym stoją firmy Hybe i Geffen.

„Baby Fever”, sezon 2. – czwartek

Lekarka zajmująca się problemami z płodnością, będąc pod wpływem alkoholu, zachodzi w ciążę dzięki spermie byłego chłopaka, po czym robi wszystko, by go odzyskać.

„Komisariat Gia-Gun” – czwartek

Świeżo upieczona kapitan policji i nieokrzesany śledczy ścigają się z czasem, aby rozwikłać zagadki seryjnego mordercy, który zabija, bawiąc się przy tym słowami.

„Sekretne życie orangutanów” – czwartek

Ten fascynujący dokument, którego narratorem jest David Attenborough, śledzi losy wielopokoleniowej rodziny orangutanów.

„Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie” – czwartek

Wojowniczki łączą siły z czarodziejkami Starlights, by powstrzymać potężną Galaxię przed zniszczeniem wszechświata.

„Pierwszaki” – piątek

Pierwszy tydzień liceum. Największa impreza roku. Czterech nastolatków próbuje przetrwać noc pełną szaleństw i swawoli. Co może pójść nie tak?

„Tòkunbọ̀” – piątek

Były przemytnik samochodów ma trzy godziny, aby dostarczyć porywaczowi córkę prominentnej polityczki. Jeśli tego nie robi, jego rodzina poniesie konsekwencje.

