Nowości na Netflixie. Zaskakujące premiery na sierpień 2024

Mimo upływu lat, Netflix pozostaje najpopularniejszym serwisem streamingowym na świecie. Platforma notuje znakomite wzrosty liczby użytkowników i tylko w samym okresie od kwietnia do czerwca pozyskała ponad 8 milionów nowych abonentów, co znacznie przewyższyło oczekiwania analityków. Serwis przyciąga kolejne osoby m.in. tym, że co rusz proponuje subskrybentom nowe premiery. Wiemy, które z nich spodobają się im już w tym miesiącu.

Premiery na Netflix w sierpniu 2024

Dzięki temu, że łączna liczba użytkowników Netflixa na całym świecie przekroczyła pod koniec czerwca już 277 milionów, a przez to zwiększyły się dochody firmy, znana platforma streamingowa nie przestaje inwestować w produkcję oryginalnych treści. Serwis wydał już miliardy dolarów na ich tworzenie i zakup, co skutkuje szerokim wachlarzem filmów, seriali i programów dokumentalnych.

Jeszcze w sierpniu serwis VOD zaktualizuje ofertę o kilkadziesiąt produkcji. Wśród nich znajdzie się m.in. finałowy, czwarty już sezon „The Umbrella Academy”, który zadebiutuje 8 sierpnia 2024 roku. Ostatnie sześć odcinków pokaże widzom, jak pozbawieni mocy bohaterowie próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Co więcej, za kilkanaście dni na Netflixie pojawi się długo wyczekiwany 4. sezon „Emily w Paryżu”. Tym razem główna bohaterka będzie musiała stawić czoła nie tylko zawodowym zawirowaniom, które ponownie zafunduje jej Sylvie, ale także odkryć siebie na nowo w wirze miłosnych rozterek i w końcu odpowiedzieć sobie na od dawna zadawane pytanie: Gabriel czy Alfie?

Serwis zapowiedział także zabawny film pt. „Fajne dziewczyny”, w którym mściwa policjantka o silnej osobowości i działająca w całkiem inny sposób niż ona niemiecka kobieta detektyw wspólnie usiłują ocalić Niceę przed katastrofą, a także produkcję „Sportowe opowieści: Jak zginął Air McNair” przedstawiającą historię kariery legendarnego rozgrywającego futbolu amerykańskiego Steve'a McNaira oraz zagadkowe szczegóły jego szokującego morderstwa w 2009 roku. A co jeszcze pojawi się w serwisie? Sprawdźcie na poniższej liście.

Wszystkie nowości na Netflix w sierpniu 2024:

„From Me to You: Kimi ni Todoke”; 1.8.2024; anime, serial

„Niestabilny”; 1.8.2024; komedia, serial

„Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki”; 1.8.2024; horror, thriller, serial

„Miłość jest ślepa: Meksyk”; 1.8.2024; reality TV, serial

„Kocham Cię, Mon Laferte”; 1.8.2024; dokument, odcinek specjalny

„Mgła na granicy”; 1.8.2024; horror, thriller, film

„Ocalić Bikini Dolne: Sandy w akcji”; 2.8.2024; familijny, dla dzieci, film

„Rebel Moon” – część 2: wersja reżyserska; 2.8.2024; przygodowy, film

„Współcześni mistrzowie: S.S. Rajamouli”; 2.8.2024; dokument, film

„Rebel Moon” – część 1: wersja reżyserska; 2.8.2024; przygodowy, film

„Joe Rogan: Burn the Boats”; 3.8.2024; komedia, odcinek specjalny

„Koci Domek Gabi”; 5.8.2024; familijny, dla dzieci, serial

„Influencer”; 6.8.2024; reality TV, serial

„Rising Impact”; 6.8.2024; anime, serial

„David Attenborough: Tajemniczy świat dźwięków”; 7.8.2024; dokument, serial

„Miłość jest ślepa: Wielka Brytania”; 7.8.2024; reality TV, serial

„Lolo i dzieciak”; 7.8.2024; dramat, film

„The Umbrella Academy”; 8.8.2024; fantasy, serial

„Shahmaran”; 8.8.2024; fantasy, serial

„Targi stanowe: Konkurs wypieków”; 9.8.2024; reality TV, serial

„Pokémon: Horyzonty” – Seria; 9.8.2024; familijny, dla dzieci, serial

„Beauty that has captivated hearts 2”; 9.8.2024; horror, thriller, film

„Agent do zadań domowych”; 9.8.2024; komedia, film

„W głowie psa”; 9.8.2024; dokument, film

„Dom pełen miłości”; 10.8.2024; komedia, serial

„Matt Rife: Lucid – A Crowd Work Special”; 13.8.2024; komedia, odcinek specjalny

„Koszmarni eks”; 14.8.2024; dokument, serial

„Taniec ojców i córek”; 14.8.2024; dokument, film

„Emily w Paryżu”; 15.8.2024; komedia, serial

„Związek”; 16.8.2024; przygodowy, film

„I Can't Live Without You”; 16.8.2024; komedia, film

„Uliczka CoComelon”; 19.8.2024; familijny, dla dzieci, serial

„Koszmarny wtorek: Upiorne historie”; 20.8.2024; horror, thriller, serial

„Langston Kerman: Bad Poetry”; 20.8.2024; komedia, odcinek specjalny

„Sportowe opowieści: Jak zginął Air McNair”; 20.8.2024; dokument, film

„Wyatt Earp i wojna kowbojów”; 21.8.2024; western, serial

„Wypadek”; 21.8.2024; horror, thriller, serial

„Znów mieć 15 lat”; 21.8.2024; komedia, serial

„Pop Star Academy: KATSEYE”; 21.8.2024; dokument, odcinek specjalny

„Fajne dziewczyny”; 21.8.2024; sensacyjny, film

„Komisariat Gia-Gun”; 22.8.2024; sensacyjny, serial

„Baby Fever”; 22.8.2024; komedia, serial

„Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie”; 22.8.2024; anime, film

„Sekretne życie orangutanów”; 22.8.2024; dokument, film

„Czy drzewo upada bezgłośnie?”; 23.8.2024; horror, thriller, serial

„Pierwszaki”; 23.8.2024; komedia, film

„Tòkunbọ̀”; 23.8.2024; horror, thriller, film

„Sportowe opowieści: Złodziej znaków”; 27.8.2024; dokument, serial

„Rozpuszczeni i bezkarni”; 28.8.2024; horror, thriller, film

„Liceum czystości”; 29.8.2024; dramat, serial

„Terminator Zero”; 29.8.2024; horror, thriller, serial

„Nasz kandydat”; 29.8.2024; komedia, serial

„KAOS”; 29.8.2024; komedia, serial

„Porwanie lotu IC 814”; 29.8.2024; horror, thriller, serial

„Od aktora do piosenkarza”; 30.8.2024; reality TV, serial

„Bez tchu”; 30.8.2024; dramat, serial

„Wybawienie”; 30.8.2024; horror, thriller, film

