100 najlepszych książek XXI wieku według „Timesa”. Lista oburzyła Polaków

„The New York Times” od lat pozostaje jednym z najbardziej poczytnych dzienników w Stanach Zjednoczonych. Jego pierwsze wydanie sięga roku 1851, a współczesny nakład wynosi około pół miliona egzemplarzy (choć warto podkreślić, że w niedziele liczy ponad milion sztuk). Ta gazeta o profilu liberalno-lewicowym ma na swoim koncie aż 125 „Nagród Pulitzera” – żaden inny tytuł nie może pochwalić się takim wynikiem. Nic więc dziwnego więc, że lista dziennika dot. najlepszych książek zainteresowała wiele osób.

Pełna lista 100 najlepszych książek XXI wieku

Sekcja recenzji książek publikowana jest w „The New York Times” już od 1896 roku. Obecnie gazeta opisuje najlepsze pozycje w wydawanym dwa razy w tygodniu dodatku pt. „The New York Times Book Review”. Wiadomo, że jego redakcja w każdym tygodniu otrzymuje pocztą od autorów i wydawców aż od 750 do 1000 książek, z których jedynie 20 do 30 jest wybieranych do recenzji. Tym razem jednak eksperci dziennika postanowili nie skupiać się na nowościach, lecz klasyce.

Otóż 500 znanych i cenionych pisarzy, poetów i krytyków zagłosowało na najważniejsze według siebie tytuły, które powstały w ciągu ostatnich 25 lat. Na tej podstawie stworzono listę „Timesa”, która wzbudza dyskusje i emocje, ponieważ jest krytykowana za nadmierną amerykocentryczność. Choć przeważają na niej autorzy z USA, w pierwszej dziesiątce pojawiło się kilka pozycji autorów spoza tego kraju – na czele znalazła się chociażby "Genialna przyjaciółka" Eleny Ferrante, a dalej wymienione są także dzieła takich pisarzy, jak Kazuo Ishiguro czy Hilary Mantel. Polaków z kolei może oburzyć fakt, że wśród wyróżnionych publikacji nie znalazło się miejsce dla naszych twórców. A jak przedstawia się cała lista? Sprawdźcie:

Najciekawsze książki według „Timesa”

100. „Drzewo dymu”, Denis Johnson

99. „How to be both”, Ali Smith (dotąd nieprzetłumaczone na polski)

98. „Belcanto”, Ann Patchett

97. „Men We Reaped”, Jesmyn Ward (dotąd nieprzetłumaczone na polski)

96. „Wayward Lives, Beautiful Experiments”, Saidiya Hartman (dotąd nieprzetłumaczone na polski)

95. „Na szafocie”, Hilary Mantel

94. „O pięknie”, Zadie Smith

93. „Stacja Jedenasta”, Emily St. John Mandel

92. „Czas porzucenia”, Elena Ferrante

91. „Ludzka skaza”, Philip Roth

90. „Sympatyk”, Viet Thanh Nguyen

89. „Powrót”, Hisham Matar

88. „The Collected Stories of Lydia Davis” (dotąd nieprzetłumaczone na polski)

87. „Trans i pół, bejbi”, Torrey Peters

86. „Frederick Douglass: Prophet of Freedom”, David W. Blight

85. „Sielanki”, George Saunders

84. „Cesarz wszech chorób”, Siddhartha Mukherjee

83. „Straszliwa zieleń”, Benjamín Labatut

82. „Czas huraganów”, Fernanda Melchor

81. „Pulphead”, John Jeremiah Sullivan (dotąd nieprzetłumaczone na polski)

80. „Historia zaginionej dziewczynki”, Elena Ferrante

79. „Instrukcja dla pań sprzątających”, Lucia Berlin

78. „Septologia”, Jon Fosse

77. „Nasze małżeństwo”, Tayari Jones

76. „Jutro, jutro i znów jutro”, Gabrielle Zevin

75. „Drzwi na Zachód”, Mohsin Hamid

74. „Olive Kitteridge”, Elizabeth Strout

73. „The Passage of Power”, Robert A. Caro (dotąd nieprzetłumaczone na polski)

72. „Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka”, Swietłana Aleksijewicz

71. „Trylogia kopenhaska”, Tove Ditlevsen

70. „All Aunt Hagar's Children”, Edward P. Jones (dotąd nieprzetłumaczone na polski)

69. „The New Jim Crow”, Michelle Alexander (dotąd nieprzetłumaczone na polski)

68. „Przyjaciel”, Sigrid Nunez

67. „Far from the Tree”, Andrew Solomon (dotąd nieprzetłumaczone na polski)

66. „We the Animals”, Justin Torres

65. „Spisek przeciwko Ameryce”, Philip Roth

64. „Wierzyliśmy jak nikt”, Rebecca Makkai

63. „Veronica”, Mary Gaitskill

62. „10:04”, Ben Lerner

61. „Demon Copperhead”, Barbara Kingsolver

60. „Heavy: An American Memoir”, Kiese Laymon

59. „Middlesex”, Jeffrey Eugenides

58. „Stay True”, Hua Hsu (dotąd nieprzetłumaczone na polski)

57. „Za grosze. Pracować i (nie) przeżyć”, Barbara Ehrenreich

56. „The Flamethrowers”, Rachel Kushner

55. „Wyniosłe wieże. Al-Kaida i atak na Amerykę”, Lawrence Wright

54. „10 grudnia”, George Saunders

53. „Uciekinierka”, Alice Munro

52. „Sny o pociągach”, Denis Johnson

51. „Jej wszystkie życia”, Kate Atkinson

50. „Zaufanie”, Hernan Diaz

49. „Wegetarianka”, Han Kang

48. „Persepolis”, Marjane Satrapi

47. „Odruch serca”, Toni Morrison

46. „Szczygieł”, Donna Tartt

45. „Argonauci”, Maggie Nelson

44. „Piąta pora roku”, Nora K. Jemisin

43. „Powojnie: Historia Europy od roku 1945”, Tony Judt

42. „Krótka historia siedmiu zabójstw”, Marlon James

41. „Drobiazgi takie jak te”, Claire Keegan

40. „J jak jastrząb”, Helen Macdonald

39. „Zanim dopadnie nas czas”, Jennifer Egan

38. „Dzicy detektywi”, Roberto Bolaño

37. „Lata”, Annie Ernaux

36. „Między światem a mną”, Ta-Nehisi Coates

35. „Fun Home: Tragikomiks rodzinny”, Alison Bechdel

34. „Citizen: An American Lyric”, Claudia Rankine (dotąd nieprzetłumaczone na polski)

33. „Zbieranie kości”, Jesmyn Ward

32. „Linia piękna”, Alan Hollinghurst

31. „Białe zęby”, Zadie Smith

30. „Śpiewajcie, z prochów, śpiewajcie”, Jesmyn Ward

29. „Siódmy samuraj”, Helen DeWitt

28. „Atlas chmur”, David Mitchell

27. „Amerykaana”, Chimamanda Ngozi Adichie

26. „Pokuta”, Ian McEwan

25. „Random Family”, Adrian Nicole LeBlanc (dotąd nieprzetłumaczone na polski)

24. „Listowieść”, Richard Powers

23. „Kocha, lubi, szanuje”, Alice Munro

22. „Zawsze piękne. Życie, śmierć i nadzieja w slumsach Bombaju”, Katherine Boo

21. „Eksmitowani. Nędza i zyski w jednym z amerykańskich miast”, Matthew Desmond

20. „Erasure”, Percival Everett

19. „Cokolwiek powiesz, nic nie mów. Zbrodnia i pamięć w Irlandii Północnej”, Patrick Radden Keefe

18. „Lincoln w Bardo”, George Saunders

17. „Sprzedawczyk”, Paul Beatty

16. „Niesamowite przygody Kavaliera i Claya”, Michael Chabon

15. „Pachinko”, Min Jin Lee

14. „Kontury”, Rachel Cusk

13. „Droga”, Cormac McCarthy

12. „Rok magicznego myślenia”, Joan Didion

11. „Krótki i niezwykły żywot Oscara Wao”, Junot Díaz

10. „Gilead”, Marilynne Robinson

9. „Nie opuszczaj mnie”, Kazuo Ishiguro

8. „Austerlitz”, W.G. Sebald

7. „Kolej podziemna”, Colson Whitehead

6. „2666”, Roberto Bolaño

5. „Korekty”, Jonathan Franzen

4. „Znany świat”, Edward P. Jones

3. „W komnatach Wolf Hall”, Hilary Mantel

2. „The Warmth of Other Suns. The Epic Story of America's Great Migration”, Isabel Wilkerson (dotąd nieprzetłumaczone na polski)

1. „Genialna przyjaciółka”, Elena Ferrante

Czytaj też:

Polacy realizują film na podstawie kultowej książki. „Będzie wspaniałą adaptacją”Czytaj też:

Najlepsze książki wszech czasów. „Time” poleca wybitne thrillery i kryminały