To nowe hity na Netflix. Polacy zachwycają się tymi tytułami

W tym tygodniu na Netflix wpadło sporo nowości, które szybko zyskały popularność wśród polskiej widowni. Zadebiutowała nowa odsłona polskiego serialu o słynnym gangu starszych pań czy drugi sezon mrożącego krew w żyłach dokumentu o prawdziwych zbrodniach w Los Angeles. Polacy chętnie też wybierają najnowsze filmowe thrillery i klasyki kina, które zadebiutowały ostatnio na platformie. Zerknijcie w statystyki najchętniej oglądanych produkcji i poszukajcie czegoś dla siebie.

10. „Sprawa Yary Gambirasio: Ponad wszelką wątpliwość”

Serial dokumentalny o zaginięciu trzynastoletniej Yary i budzącym kontrowersje śledztwie, które wstrząsnęło cichym włoskim miasteczkiem.

9. „Inna ja”

Trzy przyjaciółki przyjeżdżają do nadmorskiego miasteczka, gdzie zgłębiają swoją duchowość i niespodziewanie muszą zmierzyć się z rodzinnymi traumami z przeszłości.

8. „Eksplodujące kotki”

Odwieczny konflikt dobra ze złem nabiera epickich rozmiarów, gdy Bóg i jego wróg, potomek Szatana, trafiają na Ziemię jako gadające koty.

7. „Wydział zabójstw Los Angeles”

Detektywi i prokuratorzy wracają do swoich najtrudniejszych spraw morderstw w mrożącym krew w żyłach serialu dokumentalnym twórcy „Prawa i porządku”.

6. „Kicia Kocia”

Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

5. „Rozpaczliwe kłamstwa”

W wyniku rzadkiego zjawiska kobieta zachodzi w ciążę bliźniaczą z dwoma mężczyznami naraz i utrzymuje ten fakt w tajemnicy, by jej rodzina pozostała razem.

4. „Wikingowie: Walhalla”

Sequel „Wikingów”. Minęło sto lat. Pojawia się nowe pokolenie legendarnych bohaterów, którzy chcą być kowalami własnego losu i zapisać się na kartach historii.

3. „Pan Domu”

Śmierć właściciela diamentowego imperium staje się początkiem walki o jego majątek między spadkobiercami a gosposią, z którą niedawno się ożenił.

2. „Gang zielonej rękawiczki”

Gang Zielonej Rękawiczki jest zmuszony wyjść z ukrycia, gdy syn jednej ze złodziejek wplątuje się w problemy z groźnym mafiosem.

1. „Cobra Kai”

Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację.

Filmy, które w tym tygodniu masowo oglądali Polacy na Netflix. Te tytuły przebiły „Titanica”

10. „Mistrz”

Porywczy piłkarz traci status gwiazdy drużyny, trafia na ławkę rezerwowych i dostaje nowego mentora – samotnika, który uczy go stawiać czoła lękom.

9. „Jurassic World: Dominion”

Dinozaury żyją i polują teraz razem z ludźmi na całym świecie. Ta krucha równowaga zmieni przyszłość i raz na zawsze okaże się, czy ludzie mają pozostać największymi drapieżnikami na planecie.

8. „Sprawa rodzinna”

Niespodziewany romans niesie komiczne konsekwencje dla młodej kobiety, jej matki i jej szefa gwiazdora, którzy przeżywają pasmo perypetii z miłością, seksem i tożsamością w tle.

7. „Redeeming love”

Sprzedana w dzieciństwie do prostytucji, Angel nie zna nic poza zdradą. Czy jej serce można kiedykolwiek naprawić?

6. „Podpalaczka”

Andy McGee bierze udział w tajnym eksperymencie medycznym, dzięki któremu uzyskuje moce psychiczne. U jego córki Charlie rozwijają się zdolności pirokinezy.

5. „Gliniarz z Beverly Hills: Axel F”

Czterdzieści lat po pierwszej głośnej sprawie w Beverly Hills Axel Foley, glina z Detroit, wraca do tego, co robi najlepiej – do łapania przestępców i siania chaosu.

4. „Titanic”

Rok 1912, brytyjski statek Titanic wyrusza w swój dziewiczy rejs do USA. Na pokładzie emigrant Jack przypadkowo spotyka arystokratkę Rose.

3. „Zew krwi”

Buck to pies o wielkim sercu, którego świat staje na głowie, gdy wprost z sielskiego domu w Kalifornii trafia na egzotyczne pustynie śnieżne Alaski podczas gorączki złota lat 90-tych XIX wieku.

2. „Spotkanie przy grach”

Pia zaprasza nowego chłopaka, Jana, na spotkanie przy grach. Bez zapowiedzi zjawia się tam też jednak były partner dziewczyny, co bardzo podbija stawkę rywalizacji.

1. „Zaginione nocą”

Przechodzący przez trudny rozwód ojciec rusza na niebezpieczną misję, gdy jego dzieci znikają z wiejskiego domu na odludziu.

