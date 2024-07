Ten thriller na Netflix przebił „Titanica”. W Polsce to numer jeden

Chociaż Polacy kochają nagrodzony 11 Oscarami „Titanic”, nie zdołał on na razie dostać się na miejsce pierwsze na liście 10 najchętniej oglądanych filmów w naszym kraju. Pozycję lidera utrzymuje wciąż thriller „Zaginione nocą”.

„Zaginione nocą” – thriller, który króluje na Netflix. O czym jest?

Elena jest psychiatrą z USA, która przeprowadziła się do Puglii we Włoszech z miłości do Pietro, mężczyzny z burzliwą przeszłością. Pobrali się i mieli dwoje dzieci. Ich marzeniem było odrestaurowanie wiejskiego domu w Masserii i przekształcenie go w hotel. Jednak z ich planów nic nie wyszło, a Elena i Pietro się rozstali.

Pewnej nocy ich dzieci, przebywające na farmie pod opieką Pietro, znikają. Ojciec szuka ich wszędzie, ale w końcu musi powiadomić Elenę, z którą toczy spór o opiekę. Wściekła Elena obwinia i oskarża go o wszystko. Dopóki nie dzwoni telefon. Ich dzieci zostały porwane. Aby je odzyskać, rodzice muszą zapłacić 150 tys. euro w gotówce w ciągu 36 godzin. Dla Eleny wszystko jest jasne. Porywacze to lichwiarze, u których Pietro zadłużył się, próbując przywrócić farmę do życia. To niebezpieczni ludzie, zdolni do wszystkiego. Pietro i Elena będą musieli zrobić, co im każą.

Ojciec dzieci jest zmuszony zwrócić się do Nicoli, dawnego znajomego i kryminalisty, który oferuje mu układ. Da mu potrzebne pieniądze, ale w zamian chce, aby nocą wyruszył na oddaloną o trzy godziny drogi wyspę między Apulią a Grecją i odebrał narkotyki od jego „partnerów biznesowych”. W swoim fachu Nicola potrzebuje „czystych” łodzi, a łódź Pietro idealnie nadaje się do przemytu. Pietro zgadza się i wyrusza w szaleńczy nocny rejs, z którego cudem uchodzi z życiem.

Kiedy jednak Pietro wraca do Bari, wszystko wygląda zupełnie inaczej niż kilka godzin wcześniej. Nic już nie odpowiada rzeczywistości. Ludzie, a przede wszystkim Elena, zachowują się absurdalnie. Pietro myśli, że zwariował. Co się dzieje? Ale nie ma czasu na myślenie. Czas ucieka i musi szybko rozwiązać tę zwariowaną zagadkę.

Tak nowy hit Netfliksa oceniają Polacy

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy absolutny hit Netfliksa, wcale nie jest wysoko oceniany przez widzów. Na portalu Filmweb „Zaginione nocą” ma ocenę 5/10, a recenzje widzów nie mogłyby być bardziej rozbieżne. Jedni piszą, że to „dobre kino”, inni, że „takie sobie”, a pozostali, że „pomysł był świetny, ale wykonanie słabe”.

