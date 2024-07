Ten film i serial są teraz najchętniej oglądane przez Polaków na Netflix. Czy już je widziałeś?

Co tydzień w Polsce setki tysięcy widzów zasiadają przed ekranami, by zanurzyć się w nowe produkcje lub powrócić do ulubionych tytułów na Netflix. Ten tydzień nie był wyjątkiem. Przygotowaliśmy zestawienie 10 najchętniej oglądanych filmów oraz 10 seriali, które podbiły serca polskich widzów. Niezależnie od tego, czy szukasz emocjonującego thrillera, wzruszającego dramatu, czy zabawnej komedii, z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie. Zobacz, co aktualnie przyciąga uwagę Polaków i przekonaj się, dlaczego właśnie te tytuły stały się hitami.

Topowe produkcje na Netflix

Seriale

10. „Dość milczenia”

Gdy siedemnastolatka zgłasza napaść na tle seksualnym w swoim liceum, śledztwo wywraca jej życie do góry nogami i wystawia na próbę jej relacje z otoczeniem.

9. „Bogdan Boner, egzorcysta”

Bogdan Boner, ostro pijący egzorcysta samouk, powraca! Zrobił się jeszcze bardziej pomysłowy, wulgarny i zabójczy, więc demony mają się czego obawiać.

8. „Gangi Galicji”

Kiedy jej ojciec zostaje zamordowany, a na jaw wychodzi jego podwójne życie, prawniczka szuka zemsty, infiltrując kartel narkotykowy i zbliżając się do jego przywódcy.

7. „Ciało, które działa”

Po latach starań o dziecko pewna para postanawia skorzystać z pomocy surogatki. Ale jeśli chodzi o ludzi, trzy to skomplikowana liczba.

6. „Bridgertonowie”

Ośmioro zżytego ze sobą rodzeństwa z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu.

5. „Zołza”

Znana producenta Anna Sobańska umie zarządzać ludźmi jak nikt inny. Kiedy jednak los stawia pułapki na jej drodze, kobietę czeka niezwykły egzamin z życia.

4. „Kicia Kocia”

Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

3. „Mężczyzna z 1000 dzieci”

Kilka rodzin dowiaduje się, że charyzmatyczny mężczyzna, któremu zaufały, jest ojcem setek – o ile nie tysięcy – dzieci żyjących na całym świecie.

2. „Supacell”

Kiedy piątka przeciętnych Londyńczyków odkrywa, że ma supermoce, jeden mężczyzna postanawia utworzyć z nich drużynę, aby uratować ukochaną.

1. „Rozpaczliwe kłamstwa”

W wyniku rzadkiego zjawiska kobieta zachodzi w ciążę bliźniaczą z dwoma mężczyznami naraz i utrzymuje ten fakt w tajemnicy, by jej rodzina pozostała razem.

Filmy

10. „Miłość jak miód”

Komedia o dojrzałej przyjaźni i miłości, która przychodzi niespodziewanie i nie patrzy na metrykę.

9. „Downton Abbey. Nowa epoka”

Do Downton Abbey przybywa ekipa filmowa, a część rodziny wyjeżdża na Riwierę Francuską, by obejrzeć tajemniczą willę odziedziczoną przez lady Violet.

8. „Goyo”

Autystyczny przewodnik muzealny kieruje się w życiu jasno określonymi zasadami – aż zakochuje się w swojej współpracownicy i musi poradzić sobie z falą nowych emocji.

7. „Ambulans”

Dwóch złodziei kradnie karetkę pogotowia po nieudanym napadzie.

6. „Teściowie 2”

Komiczno-ironiczna opowieść o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto brać ślub.

5. „Jak wytresować smoka 3”

Gdy Czkawka zmaga się zadaniami wodza Berk, Szczerbatek trafia na trop tajemniczej smoczycy.

4. „Redeeming Love”

Sprzedana w dzieciństwie do prostytucji, Angel nie zna nic poza zdradą. Czy jej serce można kiedykolwiek naprawić?

3. „Sprawa rodzinna”

Niespodziewany romans niesie komiczne konsekwencje dla młodej kobiety, jej matki i jej szefa gwiazdora, którzy przeżywają pasmo perypetii z miłością, seksem i tożsamością w tle.

2. „Jurrasic World. Dominion”

Dinozaury żyją i polują teraz razem z ludźmi na całym świecie. Ta krucha równowaga zmieni przyszłość i raz na zawsze okaże się, czy ludzie mają pozostać największymi drapieżnikami na planecie.

1. „Gliniarz z Beverly Hills: Axel F”

Czterdzieści lat po pierwszej głośnej sprawie w Beverly Hills Axel Foley, glina z Detroit, wraca do tego, co robi najlepiej – do łapania przestępców i siania chaosu.

Czytaj też:

Wiedziałeś, że to jest na Disney+? Świetne seriale, których prawdopodobnie nie oglądałeśCzytaj też:

Miesiąc Max w Polsce. 8 polskich tytułów biło rekordy!