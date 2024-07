Wiedziałeś, że to jest na Disney+? Świetne seriale, których prawdopodobnie nie oglądałeś

Premiery niektórych seriali na platformach streamingowych przechodzą bez echa, ze względu na mnogość produkcji, które codziennie trafiają do tych serwisów. Nie oznacza to jednak, że tych tytułów nie warto poznać, albo po latach ich sobie „odświeżyć”. W bibliotece Disney+ znajdziemy kilka nostalgicznych perełek – mogliście nie mieć pojęcia, że są one dostępne na tej platformie. Na naszej liście przemieszaliśmy je z nowszymi tytułami, które mogliście mieć nawet na liście „do obejrzenia”, jednak o nich zapomnieliście.

Wszystkie z tych produkcji mają noty powyżej 7/10 na polskim Filmwebie, więc są bardzo dobrze oceniane przez widzów. Sprawdźcie, czy znajdziecie wśród nich coś, co wpadnie wam w oko.

Świetne seriale na Disney+, o których mogliście zapomnieć

„Atlanta”

Dwóch kuzynów o różnych poglądach na sztukę próbuje zaistnieć w muzycznym środowisku Atlanty.

„Białe kołnierzyki”

Neal Caffrey jest jednym z najzdolniejszych fałszerzy na świecie. W zamian za wolność pomaga FBI łapać najbardziej nieuchwytnych przestępców.

„Legion”

Młody pacjent szpitala psychiatrycznego, u którego zdiagnozowano schizofrenię, odkrywa w sobie nadprzyrodzone zdolności.

„Most zbrodni”

Czternastoletnia Reena Virk wyszła na imprezę ze znajomymi ze szkoły i nigdy nie wróciła do domu. O brutalne morderstwo oskarżono ośmioro nastolatków.

„My mieliśmy szczęście”

Historia rodziny polskich Żydów, którą rozdzieliła II wojna światowa. Po jej zakończeniu ocalali próbują odnaleźć żyjących krewnych i ponownie się zjednoczyć.

„Zepsuta krew”

Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.

„Orły z Bostonu”

Alan Shore dołącza do wielkiej kancelarii prawniczej za radą przyjaciela i mentora, Denny Crane'a. Obaj często wygrywają sprawy, nie licząc się z zasadami moralnymi.

„Fosse/Verdon”

Produkcja śledzi pięć dekad wyjątkowej prywatnej i zawodowej współpracy Boba Fosse’a (Sam Rockwell) i Gwen Verdon (Michelle Williams). On jest wizjonerem, twórcą filmowym i jednym z najbardziej wpływowych choreografów i reżyserów teatralnych. Ona największą broadwayowską tancerką.

„Szogun”

Kiedy w 1600 roku w Japonii Lord Yoshii Toranaga walczy o życie ze sprzymierzonymi przeciwko niemu wrogami z Rady Regentów, w pobliskiej wiosce rybackiej odnaleziony zostaje tajemniczy europejski okręt.

„Lekomania”

Życzliwy, pracujący w szkole, lekarz jest uwikłany w spisek Big Pharmy.

„Snowfall”

Serial obyczajowy opowiadający o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta.

„Mrs. America”

Miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, której przyszło żyć w czasach rozkwitu drugiej fali feminizmu.

