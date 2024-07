Miesiąc Max w Polsce. 8 polskich tytułów biło rekordy!

Platforma streamingowa Max ujawniła 15 tytułów, które najchętniej oglądali Polacy w miesiącu, który był debiutem serwisu w naszym kraju. Okazuje się, że wśród amerykańskich seriali i filmów, użytkownicy serwisu chętnie wybierali rodzime, lokalne produkcje.

– W zestawieniu obok „Skazanej” czy filmu „Sami swoi. Początek” znalazły się też tak wyśmienite produkcje jak „Klara”, seria o Chyłce czy „Pułapka”. Na szczególne miejsce zasługuje też nasza seria dokumentalna „Król Zanzibaru”, która ogląda się świetnie nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju. Utwierdza nas to w naszych planach na przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój tego gatunku – przekazała w komunikacie prasowym Dorota Eberhardt, Vice President Programming, Streaming WBD TVN.

Zapowiedziane zostały też nowe tytuły, które już niebawem obejrzymy na Max. Już pod koniec lipca wielkie sportowe emocje i Igrzyska Olimpijskie Paris 2024. W sierpniu drugi sezon europejskiego hitu „Odwilż” z Katarzyną Wajdą w roli głównej, a we wrześniu świetnie zapowiadający się serial „Pingwin” z hipnotyzującym Colinem Farrellem. W drugiej połowie roku na widzów będzie czekał finałowy sezon „Szadzi” (październik) z Maciejem Stuhrem, oraz seriale: „Diuna: Proroctwo” i polska premiera „Lady Love”. Do tego czasu, możemy nadrobić hity, których jeszcze nie oglądalniśmy – oto lista produkcji, które cieszyły się największą popularnością na Max.

15 najchętniej oglądanych produkcji na Max

15. „Kuchenne rewolucje”

W ciągu czterech dni Magda Gessler próbuje poznać i rozwiązać problemy właścicieli restauracji.

14. „Pułapka”

Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do...

13. „Kuba Wojewódzki”

Kuba Wojewódzki prowadzi niecodzienne rozmowy i zadaje niedyskretne pytania zaproszonym gościom.

12. „Harry Potter”

Cała saga filmów na podstawie powieści J.K. Rowling.

11. „Klara”

„Klara” to odważna słodko-gorzka historia obyczajowa 40-letniej singielki, która goni za swoim szczęściem. A to, jak to w życiu bywa, jest bardzo ulotne.

10. „Rick i Morty”

Ekscentryczny naukowiec Rick udaje się ze swoim wnukiem Mortym do najdziwniejszych miejsc w galaktyce i alternatywnych rzeczywistości.

9. „Przyjaciele”

Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku.

8. „Teściowie 2”

Komiczno-ironiczna opowieść o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto brać ślub.

7. „Gra o tron”

Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.

6. „Król Zanzibaru”

Trzyodcinkowa seria dokumentalna odkrywająca kulisy wielkiej piramidy finansowej, zbudowanej przez Wojciecha Żabińskiego, znanego w sieci jako „Wojtek z Zanzibaru”.

5. „Godzilla i Kong: Nowe imperium”

Kong broni Ziemi przed niezwykłymi i niebezpiecznymi stworzeniami.

4. „Diuna. Część Druga”

Książę Paul Atryda przyjmuje przydomek Muad'Dib i rozpoczyna duchowo-fizyczną podróż, by stać się przepowiedzianym w proroctwie wyzwolicielem ludu Diuny.

3. „Sami Swoi. Początek”

Losy rodów Kargulów i Pawlaków przed przesiedleniem z Kresów na Ziemie Odzyskane.

2. „Skazana”

Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok.

1. „Ród Smoka”

Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest „Gra o tron”.

Czytaj też:

Nowy, głośny serial, odsłania tragiczne szczegóły śmierci 14-letniej Reeny Virk. Co dziś dzieje się ze skazanymi?Czytaj też:

Te trzy seriale osiągają nowe szczyty na Netflix. Warto je obejrzeć