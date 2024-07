Te trzy seriale osiągają nowe szczyty na Netflix. Warto je obejrzeć

Netflix z tygodnia na tydzień zaskakuje produkcjami, które zdobywają serca widzów na całym świecie. Wśród licznych nowości są trzy seriale, które szczególnie wyróżniają się na tle innych i zyskały ogromną popularność. Osiągają nowe szczyty oglądalności, zachwycając zarówno krytyków, jak i publiczność. Warto poświęcić czas, aby je obejrzeć i przekonać się, co sprawia, że są tak wyjątkowe.

„Mężczyzna z 1000 dzieci”

Serial twórców filmu „Kochanka, stalkerka, zabójczyni”. Opowiada wciągającą historię Jonathana Meijera — czarującego holenderskiego oszusta oskarżanego o to, że na masową skalę zwodził matki na całym świecie, aby rodziły jego dzieci. Trzyodcinkowy serial pozwala zagłębić się w mętny świat branży leczenia niepłodności i ujawnia, jak przez brak globalnych regulacji część działających na międzynarodową skalę klinik w dalszym ciągu pozwala anonimowo oddawać nasienie.

Za sprawą wyjątkowych rozmów z nieustępliwymi i rozżalonymi rodzicami ten serial wydobywa na światło dzienne zawiłą historię youtubera, który zwiódł rodziców na całym świecie. Teraz to oni biorą sprawy we własne ręce, aby doprowadzić do zmiany prawa i nie dopuścić do tego, by ofiarami oszustwa padły kolejne osoby.

„Supacell”

Bohaterami serialu jest pięcioro zwykłych ludzi, którzy niespodziewanie odkrywają w sobie supermoce. Nie łączy ich właściwie nic poza faktem, że wszyscy są czarnymi mieszkańcami południowego Londynu. Michael Lasaki postanawia stworzyć z nich drużynę w nadziei, że pomogą mu ocalić ukochaną.

„Rozpaczliwe kłamstwa”

Historia o marzeniach w cieniu ogromnych zawirowań, strat i życiowych lekcji. Liana marzy, by zostać matką, jednak na przeszkodzie stają dramatycznie wydarzenia, które wpływają na jej małżeństwo z Tomásem. Po odkryciu niewierności męża Liana spotyka się z kimś, kto wykorzystuje ją wbrew jej zgodzie.

Przydarza jej się też rzadko spotykane nadpłodnienie: ciąża bliźniacza, w której ojcem każdego z dzieci jest inna osoba. Liana chce za wszelka cenę utrzymać ten fakt w tajemnicy, jednak nie może poradzić sobie z nadmiarem emocji; nie wie też, czy będzie w stanie tak samo kochać oboje dzieci i nie narazić na szwank relacji rodzinnych.

