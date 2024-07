Topka serialowa na Max. 9 na 10 miejsc to polskie produkcje

Jeżeli duża ilość tytułów każdej platformy, której jesteś subskrybentem, naprawdę cię przeraża, możesz skorzystać z podpowiedzi, jaką jest lista najchętniej oglądanych produkcji. Teraz nie tylko Netflix podaje statystyki oglądalności, a także Max, które niedawno zmieniło nazwę z HBO Max. Sprawdziliśmy, jakie tytuły najchętniej oglądają w serwisie subskrybenci w Polsce i wychodzi na to, że aż dziewięć miejsc na liście TOP 10 zajmują właśnie rodzime produkcje. A jaki serial znalazł się na szczycie listy?

Top 10 seriali w Polsce na Max

10. „Klara. I bóg stworzył kochankę”

Odważna słodko-gorzka historia obyczajowa 40-letniej singielki, która goni za swoim szczęściem. A to, jak to w życiu bywa, jest bardzo ulotne.

9. „Kuba Wojewódzki”

Kuba Wojewódzki prowadzi niecodzienne rozmowy i zadaje niedyskretne pytania zaproszonym gościom.

8. „Pati”

Historia Patrycji „Pati” Cichy zanim trafiła do więzienia.

7. „Lipowo. Zmowa milczenia”

W małym miasteczku mieszkańcy do perfekcji opanowali grę pozorów, a historię miejscowości od lat piszą sekrety oraz połączenie dwóch religijnych światów: pogańskiego i chrześcijańskiego. Co się stanie, kiedy nagle trafi do niej osoba z zewnątrz, która postanowi odkryć oraz skonfrontować je wszystkie?

6. „Chyłka”

Kiedy znika trzyletnie dziecko mecenas Chyłka postanawia rozwikłać tę sprawę.

5. „Pułapka”

Gdy autorka powieści kryminalnych odkryje przerażającą tajemnicę, nagle sama stanie w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa.

4. „Kuchenne rewolucje”

W ciągu czterech dni Magda Gessler próbuje poznać i rozwiązać problemy właścicieli restauracji.

3. „Król Zanzibaru”

Trzyodcinkowa seria dokumentalna odkrywająca kulisy wielkiej piramidy finansowej, zbudowanej przez Wojciecha Żabińskiego, znanego w sieci jako „Wojtek z Zanzibaru”.

2. „Skazana”

Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok.

1. „Ród Smoka”

Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest „Gra o tron”.

