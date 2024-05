Ten tydzień należał do nich. Seriale i filmy, które biły rekordy na Netflix w Polsce

Jak co tydzień, przygotowaliśmy dla was zestawienia seriali i filmów, które najchętniej w minionych dniach oglądali Polacy. Mogą być one wskazówką, co warto zobaczyć w wolny weekend, aby być na bieżąco z nowościami.

Wśród popularnych seriali wciąż znajdziecie „Reniferka”, jednak już dawno został on pozabawiony pozycji lidera, które zajmuje obecnie kontynuacja uwielbianej sagi. Niespodzianką jest drugie miejsce w zestawieniu – wciąż plasuje się na nim polska produkcja.

Na liście masowo oglądanych w Polsce filmów bez zaskoczeń. Czołówkę zajmują kolejno – świeżutka produkcja ze znaną gwiazdą Hollywood, druga część uwielbianego filmu oraz coś dla najmłodszych i całej rodziny.

Sprawdźcie, czy coś wpadnie wam w oko!

To w minionych dniach Polacy najchętniej oglądali na Netflix

TOP 10 seriali

10. „Sprawa Asunty”

Rodzice zgłaszają zaginięcie swojej dwunastoletniej córki Asunty. Śledztwo wkrótce obraca się przeciwko nim.

9. „Osiecka”

Serial przedstawia życie Agnieszki Osieckiej od wczesnej młodości, przypadającej na lata pięćdziesiąte, aż do śmierci, czyli lata dziewięćdziesiąte XX wieku.

8. „Dziękuję, następny”

Po bolesnym rozstaniu młoda prawniczka, która zawsze może liczyć na wsparcie przyjaciół, próbuje się odnaleźć w pogmatwanym świecie współczesnego randkowania.

7. „The 8 show”

Osiem osób zamkniętych w tajemniczym ośmiopiętrowym budynku uczestniczy w kuszącej, ale niebezpiecznej rywalizacji, w której nagroda rośnie wraz z upływem czasu.

6. „Królowa Charlotta”

Prequel serialu „Bridgertonowie”. Ślub młodej królowej Charlotty z angielskim królem Jerzym rozpoczyna wielką historię miłosną, która odmienia londyński dwór.

5. „Reniferek”

Uprzejmy gest komika wobec bezbronnej kobiety staje się początkiem obsesji, która może zrujnować życie ich obojga.

4. „Kicia Kocia”

Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

3. „Krucjata”

Komisarz Jan Góra próbuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji „terrorystów” coraz bardziej koncentrują się wokół niego samego, a „swoim” nie można już ufać.

2. „Park Jurajski. Teoria Chaosu”

Ekipa z Obozu Kredowego próbuje rozwiązać trudną zagadkę po odkryciu globalnego spisku, który zagraża dinozaurom oraz im samym.

1. „Bridgertonowie”

Ośmioro zżytego ze sobą rodzeństwa z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu.

TOP 10 filmów

10. „Niepokój”

Nastoletni Kale, skazany na areszt domowy, zaczyna podglądać swoich sąsiadów. Stwierdza, że obok niego mieszka morderca.

9. „Jednorożec Thelma”

Marzący o sławie śpiewający kucyk zostaje gwiazdą, gdy zmienia się w lśniącego jednorożca. Jednak życie celebryty okazuje się ciągłą jazdą bez trzymanki.

8. „Jak ukradłem 100 milionów”

Ed ukradł 100 milionów dolarów za co grozi mu rok w więzieniu. Kłamie więc narzeczonej, że wyjeżdża służbowo do Nowego Jorku.

7. „Matka panny młodej”

Matka wybiera się na tropikalną wyspę na ślub ukochanej córki i odkrywa, że ojciec pana młodego to jej niewidziany od dziesięcioleci były.

6. „Shazam! Fury of the Gods”

Billy Batson, który staje się superbohaterem po wypowiedzeniu słowa „Shazam!”, razem z przybranym rodzeństwem próbuje powstrzymać trzy boginie przed użyciem artefaktu zdolnego zniszczyć świat.

5. „Akademia pana Kleksa”

Nastoletnia Ada Niezgódka trafia do magicznej szkoły w świecie bajek. Akademią tą zarządza ekscentryczny pan Kleks.

4. „Epoka lodowcowa 3”

Stado prehistorycznych przyjaciół wyrusza do zaginionego świata dinozaurów, by pomóc leniwcowi Sidowi.

3. „Epoka lodowcowa 5”

Mamut Maniek, leniwiec Sid i tygrys Diego wraz z pozostałymi członkami stada opuszczają dotychczasowy dom, aby uratować się przed kosmicznym kataklizmem, który zagraża całemu światu.

2. „W dobrych rękach 2”

Ojciec i syn, połączeni wspólną tragedią, znowu są razem. Czy uda im się wypełnić pustkę, jaką zostawiła po sobie ukochana żona i matka?

1. „Atlas”

Nieufna wobec AI bystra analityczka antyterrorystka odkrywa, że może ona być jej jedyną szansą, gdy misja schwytania zbuntowanego robota nie idzie zgodnie z planem.

