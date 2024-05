Netflix znów ma najwięcej dobrych premier. W tym tygodniu aż 4 polskie nowości

W tym tygodniu na Netflix z kolejnym sezonem wraca serial o lekarzu, którego pokochał cały świat oraz kontynuacja polskiego filmu, który przez kilka tygodni zajmował czołówkę zestawień najpopularniejszych na świecie w serwisie.

Już w połowie tygodnia zadebiutuje także najnowsza rodzima profukcja kryminalna z Mają Ostaszewską i Jakubem Gierszałem w roli pary śledczych. Kolejnego dnia na platformę trafi serial z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej, od którego nie będziecie mogli się oderwać. A już w weekend obejrzycie jeden z najbardziej głośnych filmów polskich ostatnich lat, w którym zagrała po latach przerwy Katarzyna Figura.

Nowości na Netflix w tygodniu 27 maja – 2 czerwca

„Kolory zła: Czerwień” – środa

Gdy morze wyrzuca ciało młodej dziewczyny na brzeg Trójmiejskiej plaży, ambitny prokurator odkrywa, że okoliczności przypominają zbrodnię sprzed piętnastu lat. Kiedy jego przełożony zabrania ponownego otwarcia zamkniętej sprawy, mężczyzna nawiązuje współpracę z matką ofiary – sędzi zmagającej się z odbudowaniem swojego życia po utracie córki. Duet, zjednoczony determinacją w dążeniu do odkrycia prawdy, rozpoczyna niebezpieczne śledztwo, które prowadzi do jednego z nadmorskich klubów i powiązanego z nim lokalnego półświatka.

W rolach głównych Maja Ostaszewska i Jakub Gierszał, którzy tworzą nietypową parę śledczych w tym mrocznym thrillerze opartym na powieści kryminalnej Małgorzaty Oliwii Sobczak.

„Diabelski taniec: Sekta 7M z TikToka” – środa

Członkowie znanej z TikToka grupy tanecznej zostają omamieni przez sektę podającą się za firmę menedżerską. Jedną z tancerek jest Miranda Wilking, którą rodzina za wszelką cenę próbuje wyrwać ze szponów organizacji. Pozostali artyści i byli członkowie, którym udało się uciec, próbują na nowo ułożyć sobie życie, ale prawdziwy proces terapeutyczny rozpoczyna się dopiero wówczas, gdy wspólnymi siłami postanowią stawić czoła machinacjom swojego prześladowcy.

„Wymarzone życie” – środa

Glorii wydaje się, że znalazła szczęście w Lecce — założyła tam niewielkie biuro podróży i zakochała się w Erneście. Jednak pewnego dnia jej życie wywraca się do góry nogami, gdy zjawia się Marina, jej przyjaciółka z czasów studiów w Neapolu, jeszcze przed rozpoczęciem drogi ku tranzycji.

„Eric” – czwartek

Vincent, znany nowojorski lalkarz oraz twórca popularnego programu telewizyjnego dla dzieci „Good Day Sunshine”, nie może pogodzić się z utratą syna Edgara oraz stopniowo popada w coraz głębszą rozpacz. Przepełniony nienawiścią do siebie i poczuciem winy, postanawia ożywić w telewizji niebieską lalkę potwora o imieniu ERIC z rysunków syna, przekonany, że dzięki temu Edgar wróci do domu.

Gdy destruktywne zachowanie Vincenta doprowadza do konfliktów z rodziną, współpracownikami i śledczymi próbującymi mu pomóc, to właśnie Eric, ułuda konieczności, staje się jego jedynym sprzymierzeńcem w dążeniu do odzyskania dziecka.

„Geek Girl” – czwartek

Harriet marzy jedynie o tym, by wtopić się w tłum. Kiedy jednak odkrywa ją topowy agent mody, przekonuje się, że niektórym pisane jest się wyróżniać.

„Jak zepsuć miłość” – piątek

Zoleka podejrzewa swojego chłopaka o niewierność i chce go złapać na gorącym uczynku, ale jedynie rujnuje zaręczynową niespodziankę. Czy uda się jej odzyskać jego uczucie?

„Dość milczenia” – piątek

Alma ma 17 lat i niedługo kończy liceum. Greta i Nata to jej dwie najlepsze przyjaciółki. Znają się od dziecka, razem chodzą na imprezy i wszystkie muszą się mierzyć z typowymi dla nastolatek problemami, jak poczucie wyobcowania, zazdrość, konflikty z rodzicami, a nawet toksyczne związki… Ale kiedy na profilu @Iam_colemanmiller pojawia się zdjęcie z podpisem: „To ja dzień przed tym, jak zostałam zgwałcona”, normalność znika i nic nie jest już takie jak dawniej. Jak i kiedy doszło do napaści? Kto prowadzi profil? Ile prawdy jest w tym oskarżeniu i kto naprawdę jest tu ofiarą?

„Część ciebie” – piątek

Julia, starsza siostra Agnes, ma wszystko, o czym Agnes marzy: jest najfajniejszą osobą w szkole, gwiazdą każdej imprezy, i umawia się z Noelem. Szkoda, że Agnes nie może być choć trochę taka jak ona.

Kiedy wydarza się to, co najgorsze, świat Agnes staje na głowie, a ona sama musi odnaleźć siebie na nowo. Nagle ma szansę mieć wszystko, o czym marzyła, ale za jaką cenę?

„Szpital New Amsterdam”, sezon 4. – sobota

Nade wszystko ceniący niezależność dr Max Goodwin zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Teraz każdy dzień to nowa rewolucja – dla dobra pacjentów.

„Chrzciny” – sobota

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny.

„Ula” – sobota

Urszula Dudziak wyrusza do USA, by podbić muzyczne sceny.

„Za duży na bajki 2” – sobota

W trakcie letniej wyprawy w Tatry Waldek odkrywa, że jego ojciec mieszka w okolicy i postanawia go odnaleźć. Wraz ze Staszkiem wyruszają na poszukiwania, podczas gdy Delfina musi dochować tajemnicy i ukryć prawdę o zniknięciu chłopców.

„Ofelia” – sobota

„Hamlet” widziany oczami Ofelii, czyli tragedia Williama Szekspira opowiedziana przez jedną z głównych bohaterek tegoż dramatu.

„Magic Mike: Ostatni taniec” – niedziela

Emerytowany striptizer Magic Mike poznaje milionerkę, która wabi ofertą nie do odrzucenia i zabiera go ze sobą do Londynu.

