Na Netflix w tym tygodniu najwięcej nowości! Zadebiutuje głośny thriller

Aż dziesięć nowych tytułów zadebiutuje w tym tygodniu na Netflix. Znajdzie się coś dla miłośników tematów wojskowych, a także dokumentów typu true crime o sprawach, którymi żył świat. Czeka nas też kilka kontynuacji oraz wyczekiwanych tytułów, w tym najnowszy film z Jennifer Lopez. Przejrzyjcie listę i poszukajcie czegoś dla siebie!

Nowości na Netflix – 20-26 maja

„Elitarne jednostki specjalne” – 22 maja

Ten serial dokumentalny to przegląd uzbrojenia i sposobów szkolenia sił zbrojnych z całego świata.

„Oponiarze” – 23 maja

Will (Steven Gerben), nerwowy i niewykwalifikowany spadkobierca sieci warsztatów samochodowych, próbuje uratować firmę ojca pośród chaosu, którego sprawcą jest pracujący dla niego kuzyn Shane (Shane Gillis).

„W dobrych rękach 2” – 23 maja

Po stracie Melisy Firat i Can próbują na nowo poukładać sobie życie. Przysięgają, że nigdy jej nie zapomną. Ojciec i syn zostają współlokatorami, których łączy wspólna żałoba. Po trudnym roku zbieg okoliczności sprawia, że Firat znowu odnajduje miłość, a w ich życiu pojawia się ktoś nowy.

„Franco Escamilla: Ladies' man” – 23 maja

Franco Escamilla wspomina swoje nastoletnie miłości. Ten samozwańczy kobieciarz rozbawia widownię opowieściami o nieudanych nastoletnich romansach z boleśnie długimi pocałunkami i próbach zabłyśnięcia na scenie jako gwiazda rocka.

„Sprzedawca iluzji: Wzlot i upadek Generación Zoe” – 23 maja

Film dokumentalny przedstawia genezę, ekspansję i upadek najdziwniejszej i najambitniejszej platformy finansowej w Ameryce Łacińskiej, stanowiąc przy tym wierny portret jej ekscentrycznego twórcy — Leonardp Cositorto.

„Garouden: The Way of the Lone Wolf” – 23 maja

Uciekający przed dawną zbrodnią Juzo Fujimaki w wyniku szantażu bierze udział w nielegalnym turnieju, w którym czekają go mordercze starcia z mistrzami sztuk walki.

„Mulligan: Część 2” – 24 maja

Gdy prezydent Mulligan i jego chaotyczna ekipa ocalałych trafia na pustą, splądrowaną przez obcych planetę i musi zmierzyć się z ponurą rzeczywistością, wtedy dopiero okazuje się, ile warte są wcześniejsze sojusze.

„Atlas” – 24 maja

Atlas Shepherd, genialna, lecz zgorzkniała analityczka danych nieufająca sztucznej inteligencji dołącza do misji pojmania zbuntowanego robota, z którym łączy ją pewna tajemnica z przeszłości. Jednak gdy plany wymykają się spod kontroli, ocalić ludzkość od sztucznej inteligencji można, jedynie z nią współpracując.

„My Oni Girl” – 24 maja

Hiiragi, uczeń pierwszej klasy liceum z japońskiej prefektury Yamagata marzy o tym, by dogadywać się z innymi i przestać być nielubianym. Chłopak ma problem z odmawianiem, gdy ktoś go o coś poprosi. Choć stara się pomagać innym, zwykle kończy się to źle, a on nie ma żadnych przyjaciół.

„Park Jurajski: Teoria chaosu” – 24 maja

Sześć lat po wydarzeniach na Obozie Kredowym „Szóstka z Nublar” próbuje odnaleźć się z dala od wysp, w świecie pełnym dinozaurów i ludzi, którzy chcą je skrzywdzić.

