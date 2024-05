Seniorzy pokochają te filmy na Netflix. Podzielcie się listą z najbliższymi

Jeszcze nie tak dawno, musieliśmy sprawdzać program telewizyjny i siadać przed telewizorem o konkretnej porze, aby obejrzeć premierowo film. Do tej pory wielu Polaków wciąż wybiera telewizyjne produkcje, stąd popularność seriali jak „M jak miłość”, „Barwy szczęścia” czy programów rozrywkowych, w tym „Tańca z Gwiazdami”, „Rolnik szuka żony” czy choćby nadawanej od lat „Familiady”. Coraz więcej seniorów korzysta już jednak z platform streamingowych – głównie z tej najpopularniejszej w Polsce, czyli Netfliksa.

To właśnie z myślą o osobach dojrzałych powstała ta lista filmów, które są adaptacjami znanych powieści i można je obejrzeć na Netflix. Przeczytajcie ich opisy i sprawdźcie, czy coś was zainteresuje. Może wśród tych tytułów znajdziecie coś, co warto sobie odświeżyć lub przed laty czytaliście książkę, na podstawie której powstał dany tytuł. Dajcie nam znać, czy trafiliśmy w wasze gusta.

Filmy na Netflix na podstawie znanych książek

„Małe kobietki”

Ekranizacja książki Louisy May Alcott wydana po raz pierwszy w 1868 roku. Opowiada o siostrach March, które rozkochały już w sobie wiele pokoleń czytelników. Ciepła powieść, która jest pełna humoru ale też wzurszających momentów została przeniesiona na ekran w 2019 roku przez Gretę Gerwig. W filmie zagrała plejada największych gwiazd młodego pokolenia, które precyzyjnie tchnęły życie w postaci z książkowego klasyka.

Pod nieobecność ojca walczącego w wojnie secesyjnej, opiekę nad czterema córkami sprawuje samodzielnie ich matka Marmee, która wyprzedza swoją epokę, wpajając dziewczynkom ideały wolności i namawiając je, by znalazły własną drogę w życiu.

„Duma i uprzedzenie”

To oczywiście klasyk Jane Austen, która co prawda została wydana w 1813 roku, jednak nie straciła na wartości i wciąż rozkochuje w sobie nowych czytelników, a tym samym powiększa grono fanów samej autorki.

Film miał premierę w 2005 roku i bił kinowe rekordy. Opowiada o malowniczym Netherfield, do którego przybywa przystojny i bogaty Charles Bingley, wzbudzając żywe zainteresowanie lokalnej społeczności, w tym głównie panien na wydanie i ich matek.

„Rozważna i romantyczna”

Kolejna pozycja Jane Austen, tym razem wydana w 1811 roku. Anglia, schyłek XVIII wieku. Dwie siostry – pragmatyczna Elinior i uczuciowa oraz uparta Marianne tracą ojca, którego majątek przechodzi w ręce jego najstarszego syna. Kobiety tym samym są zmuszone zamieszkać w skromnej, wiejskiej posiadłości. Tam jedna z nich angażuje się w romans, a druga boryka się z uczuciem i problemami finansowymi.

„Wiek niewinności”

Książka Edith Wharton z 1920 roku. Rok 1970 w Nowym Jorku. Trójka bogatych nowojorczyków uwikłana jest w miłosny trójkąt. Główny bohater w krtości ducha marzy o emocjonującym życiu i wielkiej namiętności, jednak zaręcza się z piękną i dobrze urodzoną kobietą. Sprawa się komplikuje, gdy w Nowym Jorku odwiedza ich piękna kuzynka jego wybranki.

„Wichry namiętności”

Poruszający film na podstawie książki Jima Harrisona z 1979 roku z Bradem Pittem i Anthonym Hopkinsem. Opowiada o trzech braciach – odpowiedzialnym Alfredzie, wrażliwym idealiście Samuelu oraz niespokojnym duchu Tristanie oraz ich ojcu pułkowniku Williamie Ludlow. W ich życiu pojawia się piękna i inteligentna kobieta, która każdemu z nich miesza w głowie.

„Ostatni mohikanin”

Film na podstawie książki jamesa Fenimore'a Coopera z 1826 roku. Akcja filmu toczy się w XVIII-wiecznej skolonizowanej Ameryce, gdzie trwa wojna pomiędzy Anglią i Francją. Film opowiada o losach białego mężczyzny, który jako dziecko został przygarnięty przez plemię Mohikanów.

„Okruchy dnia”

Film na podstawie książki cenionego Kazuo Ishiguro z 1989 roku z główną rolą Anthony'ego Hopkinsa. Opowiada o kamerdynerze ze wspaniałej rezydencji lordów, która w latach trzydziestych była miejscem, gdzie krzyżowały się drogi najwybitniejszych polityków epoki. Po latach główny bohater stara się znaleźć na nowo sens swojego życia i rozpoczyna poszukiwania bliskiej mu w tamtych czasach panny Kenton.

„Charing Cross 84”

Film na podstawie powieści Helene Hanff z 1970 roku, ponownie z główną rolą Anthony'ego Hopkinsa. Amerykanka Helen, szukając rzadkich wydań książek, nawiązuje listowny kontakt z brytyjskim właścicielem antykwariatu Frankiem. Po pewnym czasie między dwójką ludzi rodzi się przyjaźń.

„Zapach kobiety”

Film na podstawie książki Giovanni Arpino z 1969 roku, który przyniósł Oscara Al Pacino. Maturzysta zostaje zamieszany w aferę, która prowadzi go do podjęcia opieki nad niewidomym, emerytowanym oficerem. Niełatwy podopieczny, pełen nieznośnych manier, organizuje wycieczkę do Nowego Jorku, gdzie postanawia korzystać z życia.

„Angielski pacjent”

Adaptacja powieści Michaela Ondaatje z 1992 roku, która ma na koncie dziewięć Oscarów, w tym za najlepszy film. W obsadzie plejada największych brytyjskich gwiazd, w tym między innymi Ralph Fiennes, Willem Dafoe, Colin Firth. Opowiada o ciężko poparzonym pilocie samolotu, który zestrzelony został nad Saharą przez Niemców, który trafia pod opiekę kandyjskiej pielęgniarki. Z majaczeń mężczyzny, kobieta próbuje złożyć obraz jego przeszłości.

„Chłopcy z ferajny”

Głośna książka non-fiction z 1985 roku autorstwa reportera kryminalnego Nicholasa Pileggiego. W filmie zagrali głównych bohaterów Robert De Niro, Rey Liotta, Joe Pesci, Paul Sorvino czy Samuel L. Jackson. To opowieść o kilkunastoletnim Henrym i Tommym DeVito, którzy trafiają pod opiekę potężnego gangstera i szybko uczą się panujących w mafii reguł.

„Lektor” – Bernhard Schlink 1995

Za rolę w tej adaptacji książki Bernharda Schlinka z 1995 roku, Kate Winslet 14 lat później otrzymała Oscara – jedynego dotychczas na swoim koncie. Akcja osadzona jest pod koniec lat 50. XX wieku w Berlinie. Piętnastoletni Michael Berg słabnie na ulicy, pomaga mu przypadkowa kobieta Hanna Schmitz. Skutkiem tego spotkania będzie romans, który niespodziewanie wybuchnie między pochodzącym z dobrej, niemieckiej rodziny chłopakiem a starszą o dwadzieścia lat konduktorką.

Czytaj też:

Top 10 dobrych filmów, które teraz możesz obejrzeć za darmoCzytaj też:

Już 6 polskich filmów podbija Netflix! Niedawno były w kinach