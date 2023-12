Netflix usuwa seriale i filmy. To ostatni moment na obejrzenie tych tytułów

W grudniu Netflix pozbywa się ze swojej biblioteki kilku ciekawych seriali i filmów. Sprawdźcie listę i zorientujcie się, czy nie ma na niej tytułu, który zawsze chcieliście obejrzeć. To już ostatni moment na to, by nadrobić zaległości.

„Druga szansa na miłość” – do 19 grudnia



Kilka miesięcy po bolesnym rozstaniu mężczyzna otrzymuje tajemniczą przesyłkę, która otwiera portal do przeszłości i zapewnia mu szansę na odzyskanie byłej dziewczyny.



„Don't Tell a Soul” – do 19 grudnia



Aby opłacić rachunki medyczne matki, dwóch braci organizuje napad rabunkowy. Jednak gdy interweniuje ochroniarz i plan nie wypala, na jaw wychodzą dzielące ich różnice.



„Transformers: Wiek zagłady” – do 19 grudnia



Pięć lat po zniszczeniu Chicago ludzie zwrócili się przeciwko wszystkim robotom, ale samotny ojciec wynalazca przywraca do życia jednego, który może ocalić świat.



„Gump: Pies, który nauczył ludzi żyć” – do 19 grudnia



Bezpański pies wyrusza na poszukiwanie domu. Po drodze musi stawić czoła trudnościom, poznaje nowych ludzi i zaprzyjaźnia się z innymi czworonogami.



„Prosto w siatce” – do 19 grudnia



Amerykańska kujonka planująca spędzić wakacje nad morzem przypadkowo trafia do australijskiej akademii piłkarskiej i, chcąc nie chcąc, musi nauczyć się grać.



„Please Like Me” – do 20 grudnia



Kiedy Josha rzuca dziewczyna, chłopak uświadamia sobie, że jest gejem. Idzie do łóżka z przystojniakiem i wprowadza się do swojej mającej skłonności samobójcze matki.



„Synchronic” – do 26 grudnia



Piętnaście lat po zakończonych porażką wyprawach krzyżowych doświadczony rycerz, sprawujący obecnie funkcję mistrza zakonu w Paryżu, poznaje szokującą tajemnicę.



„Templariusze” – do 26 grudnia



„Bazar de la Charité” – do 26 grudnia



Rok 1897. W Paryżu wybucha pożar. Zdrada, podstęp i romantyczny chaos na zawsze zmienią życie trzech kobiet.



„Sakho & Mangane” – do 26 grudnia



Gdy dziwne nadprzyrodzone siły zaczynają siać spustoszenie w Dakarze, szef policji, który zawsze przestrzega zasad, musi połączyć siły z pełnym tupetu młodym detektywem.



„Salvation” – do 30 grudnia



Student MIT i miliarder z branży technologicznej podejmują desperacką próbę uratowania Ziemi przed zderzeniem z asteroidą.



„The Bride of Habaek” – do 30 grudnia



Kiedy poszukiwanie boskich kamieni na ziemskim padole przybiera nieoczekiwany obrót, bóg wody Habaek zwraca się po pomoc do psychiatry, która ma obowiązek mu służyć.



„Miecz zabójcy demonów – Kimetsu no Yaiba” – do 31 grudnia



Demon wymordował mu rodzinę i rzucił klątwę na siostrę. Teraz Tanjiro rusza w pełną niebezpieczeństw podróż, żeby znaleźć lekarstwo i pomścić bliskich.



„Jak wytresować smoka – Legendy” – do 31 grudnia



W tej serii przygód Czkawka i jego gang poznają różne gatunki smoków. Następnie Pyskacz uda się na poszukiwania Smoka Gnatochrupa.



„Miraculous: Biedronka i Czarny Kot” – do 31 grudnia



Kiedy Paryżowi grozi niebezpieczeństwo, Marinette zamienia się w Biedronkę. Jednak nie wie, że Adrien, jej szkolna miłość, też jest superbohaterem o imieniu Czarny Kot.



„Betty w Nowym Jorku” – do 31 grudnia



Mieszkająca w Nowym Jorku młoda Meksykanka z trudem usiłuje się wybić w branży mody, a stoi przed nią jeszcze trudniejsze wyzwanie: znaleźć miłość.



„Because This Is My First Life” – do 31 grudnia



Współlokatorzy biorą ślub ze względów finansowych. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy rodzi się między nimi uczucie.



„Kung Fu Panda – Niezwykłe tajemnice” – do 31 grudnia



W tej serii przygód Po opowiada historię spotkania Mistrzów Nosorożca, Wołu i Krokodyla i podejmuje się największego jak dotąd wyzwania Mistrza Shifu.



„Live Up To Your Name” – do 31 grudnia



Drogi tego lekarza z Joseonu i kardiochirurżki zbiegły się przez zawirowania w czasie. Teraz wspólnie pomagają pacjentom i uczą się od siebie nowych metod leczenia. Czytaj też:

