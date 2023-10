Zadebiutował 2. sezon „Nasza bandera znaczy śmierć”. Widzowie kochają ten serial

Pierwszy sezon serialu „Nasza bandera znaczy śmierć” zadebiutował w marcu 2022 roku i szybko zdobył popularność, plasując się w pierwszej piątce najchętniej oglądanych nowych seriali Max Original w HBO Max w USA, oraz zdobył tytuł Certified Fresh na Rotten Tomatoes.

Indie Wire uznało serial za „słodki i wspaniały”, zauważając, że przyglądanie się, „jak Waititi i Darby uderzają do siebie… to czysta radość”. Produkcję polubili też polscy widzowie, co widać w jej ocenie – na Filmwebie zdobyła 7,3/10 gwiazdek.

„Nasza bandera znaczy śmierć”. O czym opowiada serial?

Serial jest bardzo luźno oparty na prawdziwych przygodach Stede'a Bonneta (w tej roli Rhys Darby), rozpieszczonego XVIII-wiecznego arystokraty, który porzucił życie pełne przywilejów, by zostać piratem. W poszukiwaniu przygód Stede zostaje kapitanem piratów na statku Zemsta. Jego wysiłki, by okiełznać zbuntowaną załogę i zaimponować hałaśliwym korsarzom, prowadzą do fatalnego dla niego w skutkach starcia z najbardziej przerażającym i czczonym piratem w historii, niesławnym kapitanem Czarnobrodym (Taika Waititi). Ku ich zaskoczeniu, szalenie różni Stede i Czarnobrody odnaleźli coś więcej niż tylko przyjaźń na pełnym morzu… znaleźli miłość. Teraz muszą to przetrwać.

W obsadzie pojawili się: Rhys Darby, Taika Waititi, Samson Kayo, Vico Ortiz, Ewen Bremner, Joel Fry, Matthew Maher, Kristian Nairn, Con O’Neill, David Fane, Samba Schutte, Nat Faxon, Leslie Jones. Ruibo Qian, Madeleine Sami, Anapela Polataivao, Erroll Shand, Minnie Driver, Bronson Pinchot.

Galeria:

„Nasza bandera znaczy śmierć”. Zdjęcia z 2. sezonu serialu

Taika Waititi i Garret Basch pełnią w serialu rolę producentów wykonawczych, a głównym showrunnerem jest David Jenkins.

2. sezon „Nasza bandera znaczy śmierć”. Kiedy nowe odcinki na HBO Max?

W piątek 6 października na HBO Max trafiły trzy odcinki 2. sezonu serialu. Co tydzień w serwisie premierę będą miały dwa kolejne.

Czytaj też:

„Zimowy monarcha” już na HBO Max. Godny zastępca „Rodu smoka”?Czytaj też:

Prawie 50 filmów i seriali zniknie z HBO Max. Pospiesz się, jeżeli chcesz je obejrzeć