TOP 10 seriali na Netflix w Polsce. Co najchętniej oglądamy?

10. „Pacyfik”



Prawdziwa historia trzech żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, którzy walczą z Japończykami na wyspach Pacyfiku podczas II Wojny Światowej.



9. „Power Rangers Cosmic Fury”



Gdy wraca jeszcze potężniejszy Lord Zedd, drużyna Cosmic Fury wyrusza w kosmos, aby walczyć z cesarzem zła i ocalić wszechświat, jaki znamy.



8. „Castlevania: Nocturne”



Francję pochłania rewolucja, a Richter Belmont stara się dochować rodowej tradycji i zapobiec hegemonii bezwzględnej władczyni wampirów.



7. „Żmijowisko”



Grupy trzydziestoparoletnich przyjaciół ze studiów wyjeżdżają ze swoimi dziećmi na wakacje do letniska "Żmijowisko". Pewnego wieczoru, w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy, znika 15-letnia Ada, córka Arka i Kamili.



6. „Miłość jest ślepa”



Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.



5. „Spotkania”



Masowe obserwacje UFO z ostatnich 50 lat wywołują intrygę i są tematem tego dokumentu przedstawiającego relacje świadków, wypowiedzi ekspertów oraz nowe dowody.



4. „Ciało w ogniu”



Gdy policjant zostaje zabity, a jego ciało spalone, oczy wszystkich kierują się na dwoje agentów: jego dziewczynę i jej kochanka.



3. „Infamia”



Balansując między surowymi zasadami rodziców i presją ze strony rówieśników, siedemnastolatka o romskich korzeniach marzy o karierze hip-hopowej.



2. „Ukochane dziecko”



Lenie udaje się uciec od mężczyzny, który kontrolował całe jej życie. Gdy tej samej nocy docierają do niej rodzice, na jaw wychodzi prawda o skali horroru, jaki przeżyła.



1. „Sex Education”



Nastoletni prawiczek Otis naśladuje swoją mamę, która jest seksuologiem, i wspólnie ze zbuntowaną Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych. Czytaj też:

