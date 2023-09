4 nowe tytuły w czwartek od Netflix. Co obejrzymy?

„Castlevania: Nocturne”



Francja, rok 1792, szczyt rewolucji francuskiej. W odległej części zachodniej Francji kontrrewolucyjna arystokracja zawiera sojusz z przerażającym wampirem Mesjaszem, który obiecuje „zjeść słońce” i uwolnić armię wampirów oraz nocnych stworzeń, aby stłumić rewolucję i zniewolić ludzkość. Karaibska czarodziejka o imieniu Annette poszukuje Richtera Belmonta, ostatniego potomka rodziny łowców wampirów, który ma stanąć na czele ruchu oporu.



„Miłość w przestworzach”



Dana Randall jest bardzo oddana pracy pilotki dla linii lotniczej non-profit o nazwie Fullerton Airways z siedzibą w przepięknej północnej części australijskiego stanu Queensland. Razem z ojcem Jeffem i najlepszą przyjaciółką Nikki tworzą zespół świadczący usługi lotnicze mieszkańcom okolicznych wysp. Gdy na audyt finansowy przyjeżdża William, przedstawiciel ITCM Financial z Londynu, Dana wita go z otwartymi ramionami, mając świadomość, jak ważne dla jej biznesu jest wsparcie finansowe jego firmy. Dana nie wie jednak, że William zjawił się z zadaniem udowodnienia, że jej linia lotnicza jest pod kreską i kwalifikuje się do zamknięcia. Spędzając coraz więcej czasu z Daną i lokalną społecznością, William czuje wewnętrzne rozdarcie. Darzy Danę uczuciem, zresztą odwzajemnionym – do chwili, gdy cel jego przyjazdu wychodzi na jaw.



„Mroczne oblicze La Luz del Mundo”



W 2019 roku Naasón Joaquín García, przywódca kościoła La Iglesia de La Luz del Mundo i samozwańczy „apostoł Jezusa Chrystusa”, został aresztowany w Stanach Zjednoczonych pod 26 zarzutami obejmującymi handel ludźmi, gwałt i pornografię dziecięcą. Ta wiadomość zapoczątkowała długą batalię między grupą licznych demaskatorów poszukujących sprawiedliwości a wiernymi, którzy zawzięcie bronili swojego lidera. Dokument stanowi wnikliwą relację przekazaną głosem obecnych oraz byłych członków kościoła. Po raz pierwszy usłyszymy zeznania kobiet, które zdecydowały się potępić autorytety oraz cierpiały w imię wiary, porzucając swoje przekonania i stawiając czoła potężnemu apostołowi oraz jego kościołowi, który niegdyś był dla nich wszystkim.



„Szybcy i wściekli 9”



Dom Toretto Vin Diesel prowadzi spokojne życie z Letty i jego synem, małym Brianem, ale wiedzą, że niebezpieczeństwo zawsze czai się tuż za ich spokojnym horyzontem. Tym razem to zagrożenie zmusi Doma do stawienia czoła grzechom z przeszłości. Jeśli zamierza ocalić tych, których kocha najbardziej musi stawić temu czoła. Jego ekipa dołącza do zespołu, aby powstrzymać wstrząsającą światem akcję prowadzoną przez najbardziej wykwalifikowanego zabójcę i kierowcę o wysokich osiągach, jakiego kiedykolwiek spotkali: mężczyznę, który jest również porzuconym bratem Doma, Jakobem.Czytaj też:

