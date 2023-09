Netflix usuwa seriale i filmy. Chcesz to obejrzeć? Musisz się pospieszyć!

„Sanktuarium” – znika z Netflix 25 września



W małym miasteczku w Nowej Anglii dziennikarz (Jeffrey Dean Morgan) odkrywa serię pozornie "boskich" zdarzeń. Postanawia przeprowadzić dziennikarskie śledztwo, bo "cuda" mogą mieć znacznie mroczniejsze źródła.



„Zaćma” – znika z Netflix 26 września



Druga połowa lat. 50. O prywatną audiencję u prymasa Stefana Wyszyńskiego (Marek Kalita) ubiega się Julia Brystygierowa, była szefowa owianego złą sławą Departamentu V. Eks-funkcjonariuszka Ministerstwa Bezpieczeństwa, zwana niegdyś „Krwawą Luną”, słynęła z tego, że osobiście i z sadystyczną zawziętością katowała więźniów politycznych. W swoich donosach do NKWD nie oszczędzała również partyjnych towarzyszy. Teraz, szukając porady duchowej, dąży do spotkania z Wyszyńskim. Zanim jednak dojdzie do konfrontacji z głową Kościoła, Brystygierowa będzie musiała przekonać do swoich racji oślepionego księdza (Janusz Gajos) i cierpiącą na kryzys wiary zakonnicę (Małgorzata Zajączkowska).



„Misiek w Nowym Jorku” – znika z Netflix 26 września



Niedźwiedź polarny musi wyruszyć do Nowego Jorku, by zniechęcić biznesmena do zasiedlania Arktyki.



„Zgoda” – znika z Netflix 26 września



Poruszająca historia miłosna, której akcja rozgrywa się w trudnych czasach u schyłku II wojny światowej. Opowieść o dwóch młodych mężczyznach zakochanych w jednej dziewczynie. Jest rok 1945. Właśnie kończy się wojna. W Świętochłowicach na Śląsku organy bezpieczeństwa tworzą obóz pracy dla Niemców, Ślązaków i Polaków. Pod pretekstem ukarania zdrajców narodu polskiego, UB dokonuje czystek wśród "niechętnych komunistycznej władzy". Do pracy w obozie zgłasza się młody chłopak Franek. Próbuje ocalić Annę, w której jest zakochany. Nie wie, że wśród osadzonych znalazł się Erwin , Niemiec, jego przyjaciel sprzed wojny, który od dawna skrycie kocha się w dziewczynie… Franek dołącza do komunistów, naiwnie licząc, że uda mu się oszukać system. Już pierwsze dni pracy w obozie odzierają go ze złudzeń. A z czasem przekonuje się, że aby ocalić swoją ukochaną, będzie musiał poświęcić wszystko...



„Kochaj!” – znika z Netflix 26 września



Sawa (Olga Bołądź) wkrótce wychodzi za mąż za Jurka (Mikołaj Roznerski), o którym jej przyjaciółki mówią: „facet marzeń z wmontowanym genem idealnego męża i ojca”. Jednak Sawę zaczynają ogarniać coraz większe wątpliwości, czy to właśnie Jurek jest tym jednym, jedynym… Zwłaszcza, że na horyzoncie pojawił się przystojny aktor – Krzysztof (Michał Czernecki). Do ceremonii zostało kilka godzin. W umówionym miejscu zbiórki, przed wieczorem panieńskim, stawiają się najlepsze przyjaciółki Sawy – lubiąca adrenalinę Anka (Roma Gąsiorowska-Żurawska), miłośniczka Orientu Weronika (Magda Lamparska) i perfekcyjnie zorganizowana gwiazda telewizji Oliwia (Aleksandra Popławska). Nie ma jedynie przyszłej panny młodej…



„Seks dla opornych” – znika z Netflix 26 września



Konserwatywny księgowy Jordan (Jonas Chernick) proponuje małżeństwo swej bratniej duszy Rachel (Sarah Manninen). W trakcie zbliżenia między nimi odkrywa on bolesną prawdę, jest kiepski w łóżku. Kiedy sfrustrowana i niezadowolona dziewczyna rzuca go, Jordan zobowiązuje się zrobić wszystko, by odzyskać ukochaną. Wyrusza więc na rozpaczliwą misję poszukiwania niezbędnego doświadczenia seksualnego i nabycia kilku podstawowych umiejętności.



„Kochanie, chyba cię zabiłem” – znika z Netflix 26 września



Nagranie wideo z zarejestrowanym morderstwem przypadkowo trafia w niepowołane ręce.



„Taśmy Watykanu” – znika z Netflix 26 września



27-letnia Angela Holme w zagadkowy sposób sprowadza cierpienie i śmierć na każdego, kto znajdzie się w jej pobliżu. Miejscowy ksiądz, ojciec Lozano, zaczyna badać jej przypadek i dochodzi do wniosku, że kobieta padła ofiarą opętania. Bezradny w konfrontacji z siłą nieczystą, zwraca się o pomoc do Watykanu. Na prośbę kapłana, Stolica Apostolska wysyła na miejsce parę doświadczonych egzorcystów – kardynała Bruuna i asystującego mu wikariusza Imaniego. Duchowni nie wiedzą, że przyjdzie im zmierzyć się ze starożytnym demonem, którego szatańskie moce wykraczają poza wszystko, z czym dotychczas mieli do czynienia.



„Wszystkie nieprzespane noce” – znika z Netflix 26 września



Krzysiek kończy trwający pięć lat związek z pierwszą dziewczyną i przeprowadza się do mieszkania najlepszego kumpla, Michała. Obaj rzucają się w wir nocnego życia, od kameralnych "domówek" przez imprezy klubowe i plenerowe festiwale. Nie przejmują się niczym, nie ustając w pogoni za znalezieniem swojego miejsca w życiu. Ze szczerych rozmów, całonocnych zabaw i wędrówek wyłania się obraz marzeń, ale także lęków i frustracji. Nagłe pojawienie się w ich życiu byłej dziewczyny Michała - tajemniczej Evy, wystawi ich przyjaźń na próbę. Pulsująca w rytmie uczuć i muzyki historia opowiedziana zostaje z perspektywy przyjaciół uwikłanych w miłosny trójkąt.



„Pięćdziesiąt twarzy Blacka” – znika z Netflix 26 września



Christian Black wiedzie bogate życie, lecz ma problem z tym, że nie jest za dobry w łóżku. Kiedy poznaje bardzo wścibską dziennikarkę, jego sekret wychodzi na jaw.



„Żywie Biełaruś!” – znika z Netflix 26 września



Dwudziestoczteroletni białoruski muzyk rockowy walczy z represyjnym systemem, ryzykując wszystko, co kocha.



„Panie Dulskie” – znika z Netflix 26 września



Do Melanii, wnuczki pani Dulskiej, przyjeżdża Rainer Dulsky, profesor psychiatrii ze Szwajcarii. Czuje, że ma coś wspólnego z kamienicą, w której mieszkają Dulscy… Zaintrygowana historią rodu Melania, reżyserka filmowa, przyłącza się do jego poszukiwań. Kolejne odkrycia przeniosą ich w przeszłość pełną tajemnic, które na zawsze miały pozostać w ukryciu. Rodzina Dulskich ma wiele na sumieniu…



„Jak zostać kotem” – znika z Netflix 26 września



Uzależniony od pracy biznesmen prowadzi bardzo stresujące życie. Pewnego dnia, w wyniku zaskakującego wypadku, zostaje uwięziony… w ciele domowego kota, należącego do jego własnej rodziny. Niezwykła przemiana doprowadzi do serii zdumiewających wydarzeń, a bohater na własnej skórze sprawdzi trafność powiedzenia mówiącego, że… koty mają dziewięć żyć.



„Wakacje Mikołajka” – znika z Netflix 26 września



Koniec szkoły to najszczęśliwszy dzień w roku dla Mikołajka i paczki jego oddanych przyjaciół. Wystarczy spakować walizki i można ruszać w wymarzoną wakacyjną podróż. A ta zaprowadzi bohatera w sam środek malowniczej Bretanii. Od partyjki golfa w urokliwym pensjonacie, przez rejs do Wyspy Mgieł, na harcerskim obozie skończywszy ? wszędzie, gdzie pojawi się Mikołajek, czeka go moc niezapomnianych przygód.



„Kurier” – znika z Netflix 26 września



Sensacyjna historia szpiegowska, inspirowana misją Jana Nowaka-Jeziorańskiego - „Kuriera z Warszawy”. Jego samotna misja miała zdecydować o losach Polski i II wojny światowej. Ścigany przez wszystkie wrogie wywiady, w środku nocy przerzucony z hotelu Savoy do Żabna, spotyka ludzi, którzy na zawsze zmieniają jego życie.



„Ostatnia rodzina” – znika z Netflix 26 września



Akcja filmu zaczyna się w 1977 roku, gdy Tomek Beksiński wprowadza się do swojego mieszkania. Jego rodzice mieszkają tuż obok, na tym samym osiedlu, przez co ich kontakty pozostają bardzo intensywne. Nadwrażliwa i niepokojąca osobowość Tomka powoduje, że matka – Zofia, wciąż martwi się o syna. W tym samym czasie Zdzisław Beksiński próbuje całkowicie poświęcić się sztuce. Po pierwszej nieudanej próbie samobójczej Tomka Zdzisław i Zofia muszą podjąć walkę nie tylko o syna, ale także o przywrócenie kontroli nad swoim życiem. Gdy Zdzisław podpisuje umowę z mieszkającym we Francji marszandem Piotrem Dmochowskim, a Tomek rozpoczyna pracę w Polskim Radiu, wydaje się, że rodzina najgorsze kłopoty ma już za sobą. Jednak seria dziwnych, naznaczonych fatum wydarzeń, dopiero nadejdzie…



„Czerwony kapitan” – znika z Netflix 26 września



Rok 1992. Po upadku komunizmu pozostało wiele nierozwiązanych spraw kryminalnych, których sprawcy nigdy nie ponieśli kary. W ręce Krauza (Maciej Stuhr) - ambitnego, młodego detektywa z Wydziału Zabójstw, wpada jedna z nich. Na miejskim cmentarzu odnalezione zostają zwłoki z licznymi śladami tortur. Świadomi niebezpieczeństwa, Krauz wraz ze swoim partnerem, postanawiają rozwiązać zagadkę. Wszystkie tropy prowadzą do "Czerwonego Kapitana" - owianego złą sławą specjalisty od "ostatecznych" przesłuchań z czasów minionej władzy. Niewielu przeżyło spotkanie z nim. Z każdą minutą śledztwa wychodzi na jaw coraz więcej faktów, a podejrzenia padają na najwyższych decydentów policji i Kościoła.



„Kroniki Shannary” – znika z Netflix 26 września



Księżniczka elficka Amberle wyrusza w niebezpieczną podróż, aby odnaleźć zapomnianą magię i ocalić świat przed demonami.



„Zapytaj Lekarza” – znika z Netflix 26 września



Trójka przyjaznych lekarzy dzieli się fachowymi radami, obala medyczne mity i testuje najnowsze odkrycia m.in. na temat alergii, snu i właściwej diety.Czytaj też:

