Nowości na Netflix, które warto obejrzeć. Polecamy 10 dobrych tytułów

„Infamia”



Po latach życia w Wielkiej Brytanii, nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają się do rodzimej Polski. Po powrocie, dziewczyna próbuje odnaleźć siebie i odkrywa swoje pasje, jednocześnie prowadząc życie regularnej siedemnastolatki. Jednak kiedy się zakocha, będzie musiała balansować między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi rodzinnymi zasadami.



„Ukochane dziecko”



Lena mieszka w całkowitym odosobnieniu w dobrze strzeżonym domu wraz z dwójką innych dzieci, Hannah i Jonathanem. Jedzą posiłki, chodzą do toalety i kładą się spać o ściśle wyznaczonych godzinach. Gdy tylko do pokoju wchodzi on, ustawiają się w rzędzie, by pokazać dłonie. Robią wszystko, co im każe… aż pewnego dnia dziewczynie udaje się uciec. Po niemalże śmiertelnym wypadku trafia do szpitala, gdzie towarzyszy jej Hannah.



„Zabić ból”



Fabularyzowany dokument opowiada o przyczynach i konsekwencjach amerykańskiego kryzysu opioidowego. Miniserial przedstawia historie sprawców, ofiar i poszukiwaczy prawdy, których życie na zawsze zmieniło się po wynalezieniu oksykodonu. To studium przestępstwa, odpowiedzialności i systemów, które wielokrotnie zawiodły setki tysięcy Amerykanów, na podstawie książki Barry’ego Meiera „Zabić ból. Imperium oszustwa i kulisy epidemii opiatowej w USA” oraz artykułu Patricka Raddena Keefe’a „The Family That Built an Empire of Pain” z magazynu New Yorker.



„Tapie”



Siedmioodcinkowy miniserial o wzlotach i upadkach kontrowersyjnego francuskiego polityka i biznesmena Bernarda Tapie, którego zagrał Laurent Lafitte.



„Dziewczyna w masce”



Kim Mo-mi, zwykła pracownica biurowa, która za dnia ma kompleksy na punkcie urody, a nocami streamuje na żywo, ukrywając się za maską, wikła się w nieprzewidziany incydent, którego następstwem jest dramatyczny zwrot wydarzeń.



„Naśladowca”



Kiedy fala makabrycznych morderstw pogrąża miasto w chaosie, nieustępliwy prokurator musi przygotować się na grę w kotka i myszkę z niebezpiecznym manipulatorem.



„Dyplomatka”



Kate Wyler (Keri Russell) jest nową ambasadorką USA w Wielkiej Brytanii. Miała lecieć do Afganistanu, bo świetnie radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, jednak w zabytkowym domu wychodzi jej to słabiej. Wojna wisi na włosku na jednym kontynencie, a kipi na innym. Kate przyjdzie zażegnywać międzynarodowe kryzysy, zawierać strategiczne sojusze w Londynie i przystosowywać się do bycia w centrum wydarzeń, jednocześnie próbując ocalić małżeństwo z dyplomatą i gwiazdą polityki, Halem Wylerem (Rufus Sewell).



„Skandal w Karolinie Południowej: Kto zabił Paula i Maggie Murdaugh”



Klan Murdaugh był jednym z najbardziej szanowanych rodów w Karolinie Południowej, dopóki tragiczna śmierć nastoletniej Mallory Beach w wypadku łodzi nie położyła się cieniem na ich nazwisku. Gdy podejrzewany o sterowanie łodzią pod wpływem alkoholu Paul Murdaugh oraz jego matka Maggie zostali brutalnie zamordowani, dziedzictwo prominentnej rodziny zaczęło się kruszyć, odsłaniając stuletnią historię władzy, korupcji i tuszowania afer. Trzyczęściowy serial dokumentalny zawiera między innymi relacje świadków przebywających na łodzi owej tragicznej nocy: wieloletniej dziewczyny Paula, Morgan Doughty; przyjaciół Mallory Beach z dzieciństwa, Miley Altman i Connora Cooka; i wreszcie chłopaka Mallory, Anthony’ego Cooka. Wielu z nich nie wypowiadało się jak dotąd na temat wypadku i zabójstwa Paula i Maggie Murdaugh.



„Imperium szympansów”



Nowy serial nagrodzonego Oscarem współreżysera dokumentu „Czego nauczyła mnie ośmiornica” i twórców filmu „Rise of the Warrior Apes” pokazuje fascynujący świat największej jak dotąd odkrytej społeczności szympansów na świecie, której życie toczy się w rytm złożonych układów społecznych, relacji rodzinnych i gwałtownych sporów o terytorium. Narratorem jest laureat Oscara Mahershala Ali.

Pod bujnym baldachimem lasu Ngogo w Ugandzie żyje największa społeczność szympansów, jaką kiedykolwiek odkryto. Przez ostatnie 25 lat naukowcy i tropiciele żyli obok tego plemienia, obserwując, jak buduje wyrafinowaną strukturę polityczną i rodzinną — zawiązując sojusze, zdobywając zaufanie, troszcząc się o siebie nawzajem i nieustannie walcząc o władzę. Gdy reżyser James Reed („Czego nauczyła mnie ośmiornica”) przywiózł do Ngogo ekipę filmową, aby nakręcić z bliska codzienność szympansów, nikt nie spodziewał się, że właśnie ten rok przyniesie najbardziej burzliwe bitwy i dramatyczne zmiany w historii plemienia.



„Awantura”



Serial rozpoczyna się od incydentu przemocy drogowej między dwojgiem obcych sobie ludzi. Skory do kłótni pracownik fizyczny Danny Cho (Steven Yeun) popada w konflikt z Amy Lau (Ali Wong) — wiodącą wystawne życie kobietą sukcesu. W kolejnych odcinkach tego poruszającego i obfitującego w czarny humor serialu spór między nimi się zaognia, ukazując historię ich życia i związków.Czytaj też:

