10 najpopularniejszych seriali na Netflix. To teraz oglądają Polacy

10. „Rodzina Furych”



Przedstawia zakulisowe spojrzenie na życie mistrza wagi ciężkiej po zejściu z ringu na stałe. Poznamy jego niezwykłą rodzinę: jego żonę Paris, ojca Johna, szóstkę dzieci oraz brata Tommy’ego i jego dziewczynę Molly-Mae Hague. Oprócz chaotycznego szkolnego biegu w tym serialu zobaczymy, jak Tyson nieustannie wyszukuje nowe projekty, by znaleźć sobie zajęcie — od tournée po kraju, na którym spotyka się z fanami, przez wystawne weekendowe wyjazdy po spontaniczne rodzinne wypady na kemping — w międzyczasie próbując zagłuszyć pragnienie powrotu na ring.



9. „Om Nom Stories”



Uroczy zielony stworek Om Nom odkrywa podróże w czasie, kolekcjonuje cukierki z całego świata i próbuje okiełznać niesfornego Nibble Noma.



8. „Mój tata jest łowcą kosmitów”



Animowany serial komediowy opowiadający o Lisie i Seanie, rodzeństwie które w tajemnicy wyrusza w delegację z ojcem, licząc na wspólne spędzenie czasu. Dzieci nie wiedzą jednak, że ich tata skrywa tajemnicę i tak naprawdę jest najtwardszym łowcą nagród w galaktyce! Wyruszywszy w niespodziewaną kosmiczną przygodę, Lisa i Sean odkrywają, że praca ich pozornie przeciętnego taty wcale nie jest nudna. Unikając niebezpiecznych kosmitów, robotów i laserowych strzelanin, a przy okazji próbując pomóc tacie w pogoni za jego najtwardszym jak dotąd zbiegiem, Lisa i Sean wzmacniają więź z ojcem bardziej, niż to sobie wyobrażali. Tata musi być przy nich wtedy, gdy go najbardziej potrzebują — i lepiej, żeby wrócili do domu, zanim mama się zorientuje! „Mój tata jest łowcą kosmitów”, którego twórcami i producentami wykonawczymi są Everett Downing i Patrick Harpin, to zapierająca dech w piersiach kosmiczna przygoda, podczas której wzloty, upadki i wszystko to, co pomiędzy, kształtuje rodzinne więzi.



7. „Doskonała historia”



Margot i David pochodzą z zupełnie różnych światów. Ona jest dziedziczką hotelowego imperium. On musi pracować na trzy etaty, aby związać koniec z końcem. Ale gdy ich ścieżki się przetną, uświadomią sobie, że tylko razem są w stanie odzyskać miłość swojego życia.



6. „Wiedźmin”



Władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu prześcigają się w próbach znalezienia Ciri, więc Geralt ukrywa ją w bezpiecznym miejscu. Wiedźmin zrobi wszystko, żeby obronić swoją na nowo połączoną przybraną rodzinę przed zagrożeniem. Yennefer, która odpowiada za magiczne szkolenie Ciri, prowadzi całą trójkę do Aretuzy, za której murami mogą bezpiecznie zgłębić niezwykłe zdolności dziewczyny. Na miejscu trafiają jednak w bagno spisków, zdrady i czarnej magii. Aby wyjść cało z tych opresji, będą musieli położyć na szali wszystko.



5. „Gracze”



Spencer Strasmore to zawodnik futbolu amerykańskiego, którego kariera właśnie dobiegła końca. Niebawem zyskuje nową pracę prowadzącą do wielu zabawnych sytuacji.



4. „Dziewczyna w masce”



Kim Mo-mi, zwykła pracownica biurowa, która za dnia ma kompleksy na punkcie urody, a nocami streamuje na żywo, ukrywając się za maską, wikła się w nieprzewidziany incydent, którego następstwem jest dramatyczny zwrot wydarzeń.



3. „Jodie – wybraniec”



Jodie, dwunastoletni chłopiec z miasteczka Santa Rosalía w Kalifornii Dolnej Południowej, doznaje dziwnego wypadku, po czym odkrywa w sobie moce podobne do tych, którymi dysponował Jezus. Potrafi zamienić wodę w wino, sprawić, że kalecy będą znów chodzić, a być może nawet wskrzesić zmarłych. Czy poradzi sobie ze swoim przeznaczeniem i uda mu się poprowadzić świat w obliczu odwiecznego konfliktu?



2. „Zabić ból”



Fabularyzowany dokument opowiada o przyczynach i konsekwencjach amerykańskiego kryzysu opioidowego. Miniserial przedstawia historie sprawców, ofiar i poszukiwaczy prawdy, których życie na zawsze zmieniło się po wynalezieniu oksykodonu. To studium przestępstwa, odpowiedzialności i systemów, które wielokrotnie zawiodły setki tysięcy Amerykanów, na podstawie książki Barry’ego Meiera „Zabić ból. Imperium oszustwa i kulisy epidemii opiatowej w USA” oraz artykułu Patricka Raddena Keefe’a „The Family That Built an Empire of Pain” z magazynu New Yorker. Producentami wykonawczymi serialu są Eric Newman, Peter Berg, Alex Gibney oraz showrunnerzy i twórcy — Micah Fitzerman-Blue i Noah Harpster. W rolach głównych wystąpili Uzo Aduba, Matthew Broderick, Taylor Kitsch, Dina Shihabi i West Duchovny.



1. „Depp kontra Heard”



Trzyczęściowy serial o słynnym na całym świecie procesie o zniesławienie, który stał się pierwszą sprawą relacjonowaną na TikToku. Serial przedstawia zeznania obu stron i analizuje światowy fenomen medialny, zadając pytania o to, czym jest prawda i jaką rolę odgrywa we współczesnym społeczeństwie.Czytaj też:

Natasza Urbańska jurorem w „The Voice Kids”. Mówi, jak przyjęli ją pozostali trenerzyCzytaj też:

Magdalena Ogórek po dwóch miesiącach traci kolejny program w TVP