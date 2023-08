Weekend z Netflix. Nowości, które warto obejrzeć

„Misja Stone”

Agentka pracująca dla tajnej organizacji dbającej o utrzymanie pokoju na świecie próbuje powstrzymać hakerkę przed wykradnięciem cennej i niebezpiecznej broni.



„Zabić ból”

Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę.



„Jagun Jagun. Wojownik”

Młody człowiek, który pragnie zostać potężnym wojownikiem, wstępuje do elitarnej armii, gdzie czeka go gniew maniakalnego watażki i miłość nieustępliwej kobiety.



„Pending Train”

Pewnego poranka pasażerowie tokijskiego pociągu muszą nagle rozpocząć walkę o życie, gdy ich wagon przenosi się do apokaliptycznej przyszłości.



„Zombieverse”

W Seulu wybucha epidemia wirusa zmieniającego ludzi w zombie. Kto przechytrzy nieumarłych, rozwiąże trudne zadania i wyjdzie z tego wszystkiego żywy?



„Down for Love”

Bohaterami tego pogodnego i ciepłego programu reality o poszukiwaniu miłości są osoby z zespołem Downa, które doświadczają wzlotów i upadków związanych z randkowaniem.



„Poniedziałek” – premiera w sobotę 12 sierpnia

Przypadkowe spotkanie dwojga amerykańskich ekspertów w Atenach przeradza się w gorący romans, który może jednak zostać boleśnie przerwany.



„Namacalne dowody” – premiera w sobotę 12 sierpnia

Detektyw i jasnowidząca weterynarz wyjaśniają przestępstwa popełniane w ich miasteczku. Tajemnica seryjnego mordercy okazuje się jednak sporym wyzwaniem.Czytaj też:

