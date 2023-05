6 nowych tytułów na Netflix. Oto, co warto obejrzeć

„Love Village” – wtorek



Single wprowadzają się do domu w górach z nadzieją na znalezienie miłości w spokojnym i sielankowym otoczeniu z dala od twardej rzeczywistości życia. Czy uda im się znaleźć stateczną miłość, ujawniając swoje prawdziwe oblicze bez unikania szczerych łez i kłótni? Czy opuszczą wioskę z partnerem na resztę życia?



„Krawiec” – wtorek



Historia Peyamiego, młodego i sławnego krawca, który odziedziczył po dziadku nie tylko talent, ale także dochodowy biznes. Po śmierci dziadka Peyami zabiera ze sobą do Stambułu swój największy sekret, gdzie musi opiekować się nim, tak aby nikt nie odkrył prawdy. W życiu Peyamiego i Mustafy pojawia się uciekająca od toksycznego związku z Dimitrim Esvet.



„Małżeństwo po żydowsku” – środa



W nowym programie producentów „Małżeństwa po indyjsku” — „Małżeństwo po żydowsku” — single z USA i Izraela szukają pomocy u najlepszej żydowskiej swatki. Czy korzystając z Sziduchu, tradycyjnego żydowskiego systemu randkowego, uda im się znaleźć bratnie dusze w dzisiejszym świecie?



„Sanctuary” – czwartek



Twardy i zawzięty chłopak zostaje zawodnikiem sumo, który porywa fanów swoim zawadiactwem, ale jednocześnie następuje na odcisk tym, dla których tradycja to świętość.



„Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów” – czwartek



Ten prequel z uniwersum Bridgertonów to opowieść o życiu królowej Charlotty i jej drodze do władzy oraz o jej małżeństwie z królem Jerzym, które zapoczątkowało piękną historię miłosną i zmiany społeczne. W rezultacie tych zmian powstał towarzyski światek regencji, w którym brylują bohaterowie „Bridgertonów”.



„Larva: Rodzina” – czwartek



Rodzina się powiększa! Gdy w życiu Czerwonego i Żółtego pojawia się malutka gąsienica, szybko okazuje się, że rodzicielstwo nie jest usłane różami.

