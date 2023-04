25+ dobrych filmów na Netflix. Będą idealne na leniwą niedzielę

„Erin Brockovich”



Prawdziwa historia Erin Brockowich, samotnej matki, która walczy o odszkodowanie dla ofiar zanieczyszczeń wody w małym miasteczku.



„Praktykant”



Znudzony i zmęczony emeryturą wdowiec Ben postanawia zmienić swoje życie, rozpoczynając staż w sklepie internetowym z odzieżą.



„Druhny”



Annie zostaje druhną honorową. Wraz z koleżankami wyrusza w podróż, by zaszaleć na wieczorze panieńskim.



„Buntownik z wyboru”



Will, matematyczny geniusz gardzący formalnym wykształceniem, zostaje oskarżony o pobicie policjanta. Profesor MIT, świadomy talentu chłopaka, proponuje mu, aby w zamian za zwolnienie z aresztu podjął naukę i terapię psychologiczną.



„Notting Hill”



Życie rozwiedzionego właściciela księgarni zmienia się, gdy do jego sklepu wchodzi sławna aktorka filmowa.



„Czas na miłość”



Kończąc 21 lat Tim Lake odkrywa, że może podróżować w czasie. Postanawia więc uczynić świat lepszym, znajdując sobie dziewczynę.



„Brzydka prawda”



Chcąc udowodnić swoje szowinistyczne teorie, Mike namawia Abby, aby z nowym chłopakiem postępowała według jego porad.



„Kac Vegas”



Czterech przyjaciół spędza wieczór kawalerski w Las Vegas. Następnego dnia okazuje się, że zgubili pana młodego i nic nie pamiętają.



„Więcej niż myślisz”



Grzeczna i wzorowa licealistka pomaga znajomemu futboliście oczarować dziewczynę, w której oboje się kochają. Współczesna wersja opowieści o Cyranie de Bergeracu.



„Django”



Łowca nagród Schultz i czarnoskóry niewolnik Django wyruszają w podróż, aby odbić żonę tego drugiego z rąk bezlitosnego Calvina Candie'ego.



„Złap mnie, jeśli potrafisz”



Oparta na faktach historia młodego fałszerza, który w latach 60., podając się za pilotów, lekarzy i profesorów, wyłudził z banków ponad 2,5 mln dolarów.



„Gladiator”



Generał Maximus - prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec - w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie.



„Nie otwieraj oczu”



W obliczu nieznanej, śmiercionośnej siły matka z małymi dziećmi desperacko walczy o przetrwanie.



„Nie patrz w górę”



Dwójka astronomów wyrusza w tournée po mediach, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą.



„Motyl Still Alice”



Pani profesor odkrywa, że ma wczesne objawy choroby Alzheimera.



„Dirty Dancing”



Szesnastoletnia Frances poznaje na wakacjach w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym przystojnego instruktora tańca. Mimo wielu różnic łączy ich wspólna pasja.



„Przerwana lekcja muzyki”



Susanna poznaje Lisę w zakładzie psychiatrycznym. Od niej uczy się akceptacji siebie.



„Manchester By The Sea”



Wujek zostaje zmuszony do opieki nad nastoletnim bratankiem po śmierci jego ojca.



„Spotlight”



Dziennikarze bostońskiej gazety trafiają na trop wielkiego pedofilskiego skandalu w Kościele rzymskokatolickim.



„Pulp Fiction”



Przemoc i odkupienie w opowieści o dwóch płatnych mordercach pracujących na zlecenie mafii, żonie gangstera, bokserze i parze okradającej ludzi w restauracji.



„Na Zachodzie bez zmian”



Przerażające przeżycia młodego niemieckiego żołnierza na froncie zachodnim podczas I wojny światowej.



„Gorzka siedemnastka”



Nadine nie jest szczęśliwą nastolatką. Los dziewczyny staje się jeszcze bardziej nieznośny, gdy starszy brat zostaje chłopakiem jej najlepszej przyjaciółki.



„Pamiętnik”



Stary mężczyzna czyta chorej na Alzheimera kobiecie pamiętnik opisujący historię miłości dziewczyny z zamożnego domu i ubogiego pracownika tartaku.



„Johnny”



Oparta na prawdziwej historii opowieść o miłości do świata i drugiego człowieka oraz o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego, nie podejrzewa nawet, jak odmieni to jego życie.



„Joe Black”



Śmierć pod pseudonimem Joe Black zjawia się po Williama. Nieoczekiwanie zakochuje się w jego córce.



„Ojciec”



Kobieta próbuje zaopiekować się ojcem wykazującym oznaki demencji, który mimo postępującej choroby pragnie pozostać samodzielny.



„Bracia”



Gdy żołnierz walczący w Afganistanie zostaje uznany za zmarłego, jego młodszy brat pociesza szwagierkę i zbliża się do niej. Niedługo później wojskowy nieoczekiwanie powraca.



„Przebudzenia”



Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o lekarzu, który za pomocą eksperymentalnego leku przywracał do świadomości pogrążonych w śpiączce pacjentów.

